Il Gruppo Tecniche nuove amplia il suo approccio omnicanale con l’acquisizione di MazzMedia

In un movimento strategico mirato a rafforzare ulteriormente la sua presenza omnicanale nel settore editoriale e di comunicazione, il Gruppo Tecniche Nuove SpA ha annunciato con successo l’acquisizione completa di Mazzmedia srl.

Questa mossa, orchestrata dal socio di maggioranza Francesco Fiori e dai collaboratori Samuele Marazzita, Tommaso Dozio e Federico Anelli, segna un passo importante nel percorso di crescita e innovazione del Gruppo, sottolineando l’impegno verso l’adozione di tecniche nuove e avanzate nel campo della comunicazione digitale.

Mazzmedia, riconosciuta per la sua eccellenza come digital agency, si distingue per l’efficacia nel creare e sviluppare progetti di comunicazione multicanale, che abbracciano strategie digitali, creatività, sviluppo tecnologico e marketing digitale. La sua capacità di rispondere con prontezza alle esigenze dei clienti, insieme a un approccio basato su pianificazione di mix di canali, campagne crossmediali strategiche e analisi di mercato approfondite, rappresenta un valore aggiunto per le tecniche nuove adottate da Tecniche Nuove SpA.

La conferma dei leader chiave di Mazzmedia, inclusi l’Amministratore Delegato Francesco Fiori, il Direttore Vendite Tomaso Dozio, il Capo del Design UX Samuele Marazzita e il Capo della Tecnologia Federico Anelli, assicura una transizione fluida e la continuità nella gestione, permettendo al Gruppo di espandere i suoi servizi, inclusi quelli basati sull’intelligenza artificiale, nel settore editoriale e comunicativo per imprese e professionisti.

Il Presidente e AD di Tecniche Nuove SpA, Ivo Alfonso Nardella, ha sottolineato l’importanza di questa acquisizione come completamento del posizionamento del gruppo come leader nell’offerta di comunicazione multicanale B2B, evidenziando come la fusione con Mazzmedia consentirà lo sviluppo di tecniche nuove e servizi innovativi.

Francesco Fiori ha espresso entusiasmo per l’opportunità di crescita che l’integrazione con Tecniche Nuove offre a MazzMedia, promettendo vantaggi significativi per i clienti di entrambe le entità. Anche Francesca Ferilli, membro del CDA, e l’advisor Davide Maggi hanno condiviso prospettive positive sulla sinergia tra Tecniche Nuove e Mazzmedia, anticipando impatti positivi non solo per il Gruppo ma anche per Senaf e i suoi eventi espositivi nel settore industriale e produttivo.

Questa collaborazione strategica tra Tecniche Nuove e Mazzmedia dimostra un impegno congiunto verso l’innovazione e l’adozione di tecniche nuove, con l’obiettivo di consolidare una presenza digitale forte e influente nel panorama editoriale e comunicativo B2B.