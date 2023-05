Il Gruppo Data4 continua il piano d’espansione Europeo

Per sostenere la forte crescita sul mercato europeo, Data4, operatore e investitore specializzato nel mondo data center, rafforza il suo team di gestione con la nomina di François Sterin come Chief Operating Officer (COO) e Laurent Coudert in qualità di Global Datacenter Operations Director.

Ad oggi, il gruppo progetta, costruisce e gestisce 31 data center altamente connessi, resilienti e sostenibili per supportare la crescita dei propri clienti in Europa. Dopo aver ufficializzato l’acquisizione di nuovi terreni per l’espansione del campus di Cornaredo, nei pressi di Milano, l’apertura del campus in Polonia e la costruzione di un nuovo hub in Germania, vicino a Francoforte, il Gruppo ha annunciato l’ambizione di triplicare il proprio fatturato entro il 2030 attraverso un importante piano di espansione in Italia e in Europa.

“La nostra ambizione è quella di diventare il principale operatore europeo nel mercato data center. Per raggiungere questo obiettivo, e data la rapida crescita dell’azienda e del nostro segmento di attività, dobbiamo rafforzare l’industrializzazione delle nostre competenze operative per primeggiare nel settore. In quest’ottica, ho piena fiducia in François e Laurent per guidare e portare a termine questa missione”, ha dichiarato Olivier Micheli, CEO di Data4 Group.

Attualmente presente in cinque Paesi europei (Francia, Italia, Spagna, Lussemburgo, Polonia e Germania), Data4 dispone di notevoli riserve di terreno e di energia, con quasi 185 ettari e 843 MW, e mira a raggiungere rapidamente una capacità di 1 GW.

Per sostenere questa espansione, il gruppo ha ripensato l’organizzazione del suo team di gestione. L’ambizione è infatti quella di definire una nuova strategia e degli standard operativi comuni per l’intero gruppo, lasciando però ampia autonomia ai Paesi.

Il nuovo team di gestione strutturato attorno al CEO di Data4 Group, Olivier Micheli, è così formato da: Claire Vandromme, CFO (Chief Financial Officer), che attua l’ambiziosa politica di finanziamento del gruppo; Greg McCulloch, CDO (Chief Development Officer), si occupa di trovare nuovi siti e/o Paesi in cui posizionarsi; Marie Chabanon, CTO (Chief Technical Officer) che orchestra la costruzione dei data center; Adam Levine, CCO (Chief Commercial Officer), che pilota la strategia di sviluppo commerciale del gruppo.

In linea con questa nuova organizzazione, si inseriscono le nomine di François Sterin e Laurent Coudert che lavoreranno insieme ad un’ottimizzazione dei processi al fine di garantire una sempre più alta soddisfazione dei clienti.

In qualità di Direttore operativo, François Sterin riporterà direttamente al CEO, Olivier Micheli, e sarà responsabile della qualità dei servizi e della soddisfazione dei clienti, dello sviluppo sostenibile e del supporto alla strutturazione del gruppo per soddisfare le sue forti ambizioni di crescita.

Laurent Coudert, nuovo Global Datacenter Operations Director, lo assisterà in questo percorso occupandosi della misurazione delle prestazioni e dell’armonizzazione dei processi, oltre a gestire le relazioni con i principali partner operativi di Data4.