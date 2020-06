Il cloud pubblico funziona se c’è sotto una Sd-Wan

Barracuda, società specializzata in soluzioni di sicurezza cloud-enabled, ha condiviso alcuni dei risultati chiave del report intitolato Secure SD-WAN: Launch Pad in Cloud.

La ricerca commissionata da Barracuda ha intervistato decision maker It globali per rilevare i loro atteggiamenti e le loro opinioni sull’adozione di Sd-Wan (Software-Defined Wide-Area Network), insieme ai dati sulle preferenze di acquisizione, le variazioni per settore e una varietà di questioni correlate.

Il sondaggio è stato condotto dalla società indipendente di ricerche di mercato Vanson Bourne e la ricerca ha incluso le risposte di 750 tra dirigenti, collaboratori e team manager con responsabilità o conoscenza dell’infrastruttura cloud della loro organizzazione. Gli intervistati provenivano da organizzazioni di ogni dimensione e in una vasta gamma di settori, delle aree geografiche Emea, Apac e Stati Uniti.

La risultanza chiave della ricerca, evidenziata da Barracuda, è che, per la maggior parte delle organizzazioni globali, Sd-Wan è la soluzione tecnologica preferita per rendere sicuri i deployment cloud, oltre che per la risoluzione delle problematiche di rete.

Nel complesso, lo studio indica che, mentre i tassi di adozione per il cloud pubblico continuano a crescere, la sicurezza è ancora l’ostacolo numero uno, il che è comprensibile, sottolinea Barracuda, considerando il volume e la varietà delle minacce che le organizzazioni devono oggi affrontare.

Tra i risultati chiave del report: il 74% degli intervistati ha già implementato una Sd-Wan o prevede di farlo entro i prossimi 12 mesi (in dettaglio, il 23% degli intervistati ha già distribuito Sd-Wan, mentre un altro 51% è in procinto di implementare o prevede di farlo entro i prossimi 12 mesi).

Il 52% degli intervistati, inoltre, desidera acquisire una soluzione Sd-Wan tramite un provider cloud. Microsoft Azure è preferito del 50% in più rispetto ad Amazon AWS e del 125% in più rispetto a Google Cloud Platform. Le risposte, evidenzia Barracuda, indicano che Azure è percepito come più sicuro e più user friendly rispetto ad AWS e GCP.

In sostanza, una Sd-Wan sicura completamente integrata nel cloud pubblico è la soluzione di scelta per le organizzazioni, sintetizza Barracuda sulla base dei risultati della ricerca.

Le Sd-Wan vengono utilizzate da oltre la metà di coloro che hanno aggiunto sicurezza al proprio cloud pubblico e i deployment di Sd-Wan variano notevolmente a seconda del settore.

Il settore dei servizi finanziari registra il maggior tasso di adozione di Sd-Wan, con il 35% degli intervistati che afferma di farne già uso e un altro 41% che è in procinto di eseguire deployment di Sd-Wan o prevede di farlo nei prossimi 12 mesi. Il settore pubblico ha invece il minor numero di deployment Sd-Wan: attualmente solo il 7%, e un altro 36% è in procinto di implementare Sd-Wan o prevede di farlo nei prossimi 12 mesi.

Se l’acquisizione di Sd-Wan tramite un provider cloud, come dicevamo, è la preferenza maggioritaria, con il 52% degli intervistati, il 16% preferisce acquisirla da un fornitore indipendente, mentre il 15% opta per un partner di telecomunicazioni e il 12% sceglie un value-added reseller. Il 6% non ha preferenze in tal senso.