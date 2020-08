Il cloud ibrido di Nutanix arriva su Amazon Web Services

Nutanix ha annunciato la disponibilità di Nutanix Clusters su Amazon Web Services, rendendo disponibili il proprio software HCI (HyperConverged Infrastructure) e tutti i prodotti e servizi Nutanix a istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bare metal su Aws.

Nutanix Clusters è attualmente disponibile in 20 regioni Aws con licenze portatili modelli Cloud Commit o pay-as-you-go.

In questo modo Nutanix offre un unico stack che integra elaborazione e storage, assicura operazioni unificate tra cloud pubblici e privati, networking integrato con Aws, portabilità delle licenze da cloud privati a cloud pubblici, gestendo così le principali problematiche tecniche e operative del cloud ibrido.

Cosa fa Nutanix Clusters

Clusters, spiega una nota tecnica di Nutanix, risolve un punto critico fondamentale per le imprese nel loro percorso verso il cloud fornendo un modo per spostare le applicazioni e i dati legacy nel cloud. Offre mobilità senza necessità di riprogettare le applicazioni.

Nutanix Clusters consente di creare, gestire e orchestrare l’infrastruttura, nonché le loro applicazioni su cloud privati e pubblici tramite un’unica interfaccia. Il singolo stack elimina la necessità di avere un team separato per la gestione di ciascun ambiente, o di un aggiornamento professionale dei team, e consente una mobilità trasparente delle applicazioni tra i cloud.

L’integrazione nativa con il livello di networking di Aws consente di utilizzare gli account Aws esistenti, inclusi i crediti inutilizzati, i cloud privati virtuali e le sottoreti. Questo consente una gestione realmente unificata tra cloud pubblico e privato e semplifica notevolmente l’esperienza del cliente nella gestione di un ambiente cloud ibrido.

Clusters offre anche risparmi sui costi. Infatti, elimina la necessità di avere diversi team per gestire ogni ambiente cloud, evita migrazioni costose per le applicazioni legacy e permette di ibernare facilmente i cluster di cloud pubblico con un solo clic, per eliminare gli sprechi. Inoltre la disponibilità di licenze portatili, modelli di pagamento flessibili e una maggiore visibilità della spesa per il cloud grazie alla soluzione Xi Beam consentono alle aziende di ottimizzare gli investimenti nel cloud e di scegliere davvero il cloud giusto per ogni carico di lavoro, senza vincoli.

Con Nutanix Clusters su Aws si può scegliere di utilizzare l’infrastruttura hardware on-premise esistente o i crediti Aws quando si crea un ambiente ibrido. Inoltre si possono scegliere di utilizzare le licenze on-premise o scegliere tra un modello pay-as-you-go e un modello Cloud Commit, con un impegno di acquisto.

I principali use case di Nutanix Clusters

Lift and Shift: chi desidera spostare le applicazioni nel cloud, o consolidare i propri data center, può spostarle senza alcuna modifica. Clusters elimina la necessità di riprogettare le applicazioni, con un notevole risparmio in termini di costi e di tempo per i clienti. Inoltre, Nutanix Move permette la mobilità delle applicazioni tra soluzioni non Nutanix e Clusters per semplificare ulteriormente il processo.

Flessibilità On-Demand: si può scalare rapidamente la capacità o espandersi in diverse regioni in pochi minuti spostandosi in cloud pubblici per supportare le richieste stagionali, cambiare le priorità e altro ancora. Ciò è particolarmente vantaggioso quando la velocità è essenziale e l’aggiunta di capacità è un processo lungo, come l’espansione delle risorse VDI.

Business continuity: si può sfruttare Aws per l’alta disponibilità e il disaster recovery senza aggiungere la complessità della gestione degli ambienti cloud o da una soluzione di disaster recovery stand-alone.

Servizi cloud nativi: si possono utilizzare servizi cloud nativi con le applicazioni on-premise esistenti senza costose riprogettazioni. Ciò si traduce in una facile modernizzazione delle applicazioni esistenti sfruttando i servizi cloud nativi come, tra gli altri, intelligenza artificiale, machine learning, analisi per far progredire le iniziative digitali dei clienti.