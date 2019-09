IFA 2019, TCL mette intelligenza artificiale in tutti i prodotti

TCL ha lanciato a IFA 2019 di Berlino una nuova gamma di prodotti smart, tutti con intelligenza artificiale integrata, dai TV all’audio, agli smartphone.

La società ha anche annunciato la sua nuova strategia “AI x IoT”, incentrata sulla combinazione delle due tecnologie con lo scopo di integrarle sempre più profondamente nei propri prodotti.

Il lancio dei nuovi prodotti e la nuova strategia di TCL, fanno infatti parte di un piano più ampio di diversificazione dei business che mira a introdurre nuove categorie merceologiche, oltre a consolidare il business principale dei TV. L’obiettivo di TCL è di diventare una tra le aziende leader nel settore della tecnologia intelligente a livello globale, per aiutare i consumatori di tutto il mondo a vivere una vita più smart e sana.

Nuovo TCL 8K QLED Serie X e la Serie Mini LED

La Serie di TV X 8K QLED, è disponibile in versione 85, 75 e 65 pollici. Integra una fotocamera quadrata a scomparsa, in grado di alzarsi e abbassarsi automaticamente quando richiesto dalle applicazioni e supporta la realtà aumentata (AR).

TCL 8K QLED Serie X ha anche un esclusivo design a doppio display: oltre allo schermo TV principale, gli spettatori possono disporre di un mini-display su un dispositivo audio indipendente che mostra informazioni utili quali aggiornamenti meteo e stato del film, oltre a fornire il controllo per la connessione dei dispositivi smart e per la getione delle impostazioni dell’intera smart home. Il modello 8K sarà disponibile a partire da metà 2020, in alcuni paesi selezionati. La Serie sarà disponibile anche in versione 4K con doppio display, ma senza fotocamera, e sarà introdotta a partire dalla fine del 2019 in due modelli da 55 e 65 pollici.

La Serie Mini LED sarà disponibile in diversi tagli e con diverse funzioni. Il modello principale è il TV 8K Mini LED da 75”, che presenta un backlight composto da ben 25,200 LED ad alte prestazioni, in grado di raggiungere una luminosità fino a 1200nits, pari ad un minimo di due ed un massimo di cinque volte la luminosità di un normale TV. Dispone anche di 900 zone local dimming per una resa di contrasti incredibili, di luci e ombre super dettagliate e pure, grazie al controllo preciso della retroilluminazione.

Il modello 8K sarà disponibile dalla metà del 2020 in alcuni paesi selezionati. Sarà disponibile anche un modello 4K da 75”. Inoltre, dalla fine del 2019 saranno disponibili due versioni del modello 4K da 65 pollici: una senza e l’altra con soundbar (quest’ultima versione sarà prossimamente disponibile per il mercato europeo).

Smartphone TCL Plex

Con NXTVISION, tecnologia proprietaria per l’ottimizzazione del display e della fotocamera, TCL Plex ha un display proprietario TCL Dotch da 6,53 pollici FHD+ con rapporto schermo-corpo del 90% ed è dotato inoltre di varie funzioni e modalità, come Adaptive Tone e Eye Comfort Mode per garantire sempre una maggiore chiarezza e proteggere gli occhi dallo sforzo e dalla stanchezza.

Dotato di tripla fotocamera, una principale con sensore Sony ad altissima risoluzione da 48MP, una seconda videocamera da 2MP con sensore di scarsa luminosità 2.9μm big pixel e una terza da 16MP con grandangolo da 123°, TCL PLEX consente di scattare foto in condizioni di scarsa luminosità. Grazie a un innovativo algoritmo le foto saranno più luminose.

Lalfunzione Super Night Mode è in grado di produrre immagini dettagliate con maggiore definizione, chiarezza e colore al buio.

Il nuovo smartphone TCL PLEX permette di controllare in tempo reale alcune smart TV TCL grazie all’integrazione attraverso TCL T-Cast, che funge da telecomando universale e da smart TV assistant app.

Inoltre è possibile connettere fino a 4 speaker o associare fino a 4 cuffie bluetooth .



L’interfaccia utente TCL UI è più intuitiva e permette una navigazione delle cartelle fluida, l'organizzazione automatica delle app per funzione e l'eliminazione delle immagini tramite semplice swipe.

TCL PLEX è dotato di Smart Key, che è possibile personalizzare in 3 modi diversi - con pressione singola, doppia o lunga - per accedere alle app preferite o alle funzioni che si usano con più regolarità.