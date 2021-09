Il disco SSD portatile diventa tascabile: Kingston XS2000

Kingston Digital Europe, società affiliata di Kingston Technology Company distribuisce XS2000, l’SSD portatile che utilizza la connettività USB 3.2 Gen 2×2 per racchiudere prestazioni di nuova generazione in un’unità esterna compatta e perfetta per quando si è in movimento.

XS2000 consente velocità di trasferimento estreme fino a 2.000 MB/s, garantendo agli utenti maggiore produttività e interruzioni ridotte al minimo. XS2000 offre notevoli performance e capacità, fino a 2TB, per l’offloading e l’editing di immagini in alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni in tempi estremamente rapidi.

Il drive si connette semplicemente mediante un connettore USB Type-C, consentendo ai creatori di contenuti di accedere ai propri dati da qualunque luogo tramite PC o dispositivo mobile. Con dimensioni pari a circa la metà di un normale SSD portatile, XS2000 include una solida custodia conforme allo standard IP55, che lo rende resistente ad acqua e polvere, facendone il compagno perfetto per gli scatti fotografici in qualsiasi location e per le avventure in giro per il mondo.

XS2000 è disponibile con capacità da 500 GB a 2TB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni con supporto tecnico gratuito.

Caratteristiche e specifiche tecniche dell’unità SSD portatile XS2000:

Prestazioni USB 3.2 Gen 2×2: velocità di lettura/scrittura leader del settore fino a 2.000 MB/s.

velocità di lettura/scrittura leader del settore fino a 2.000 MB/s. Capacità ad alta velocità: fino a 2TB 2 per supportare immagini ad alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni.

fino a 2TB per supportare immagini ad alta risoluzione, video 8K e documenti di grandi dimensioni. Realizzato per garantire la massima durata: testato per essere impermeabile, resistente alla polvere e a prova d’urto, con guscio in gomma integrato.

testato per essere impermeabile, resistente alla polvere e a prova d’urto, con guscio in gomma integrato. Massima portabilità e tascabilità: formato piccolo e leggero, per la massima semplicità di utilizzo dello storage in movimento.

formato piccolo e leggero, per la massima semplicità di utilizzo dello storage in movimento. Interfaccia: USB 3.2 Gen 2×2

USB 3.2 Gen 2×2 Velocità: fino a 000 MB/s in lettura, 2.000 MB/s in scrittura

fino a 000 MB/s in lettura, 2.000 MB/s in scrittura Capacità : 500 GB, 1 TB, 2 TB

500 GB, 1 TB, 2 TB Dimensioni: 69,54 x 32,58 x 13,5 mm

69,54 x 32,58 x 13,5 mm Peso: 28,9 g

28,9 g Materiale involucro esterno: plastica e metallo

plastica e metallo Temperatura di esercizio: 0°C~40°C

0°C~40°C Temperatura di stoccaggio: -20°C~85°C

-20°C~85°C Garanzia e supporto: 5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico e gratuito

5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico e gratuito Compatibile con: Windows 10, 8.1, Mac OS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS

Tabella di compatibilità USB 3.2 Gen 2×2 Windows® 10 ✓ Windows 8.1 ✓ Mac OS (v. 10.14.x +) ✓ Linux (v. 2.6.x +) ✓ Chrome OS™ ✓