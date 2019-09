Idealo sciopera per il clima, aderendo al Fridays for Future che si terrà venerdì 20 settembre 2019. L'azienda tedesca ha conseguentemente invitato i propri dipendenti a partecipare alla dimostrazione alla Porta di Brandeburgo a Berlino tra le ore 12 e le ore 16, e si aspetta una adesione massiccia.

Albrecht von Sonntag, fondatore e CEO di idealo, ha dichiarato: «Noi di idealo sosteniamo le richieste di Fridays For Future. La protezione del clima riguarda tutti noi ed è probabilmente la sfida più urgente del nostro tempo. Abbiamo solo pochi anni per invertire la tendenza. Sono convinto che la politica e l'economia abbiano una responsabilità particolare: dobbiamo dare tutti il nostro contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra.»

Per raggiungere ancora più persone, idealo sciopera per il clima anche in rete: idealo sarà accessibile solo in misura limitata dalle ore 12 alle ore 16. Gli utenti e le utenti verranno reindirizzati ad una landing page dove potranno leggere le dichiarazioni e le richieste di idealo riguardo al tema della sostenibilità.

Da diversi anni idealo attua misure per la riduzione delle emissioni di gas serra e dal 2019 è a impatto zero dal punto di vista climatico. La sede centrale dell'azienda a Berlino e il centro dati di Norimberga vengono gestiti al 100% con elettricità verde. Laddove le emissioni di gas serra non possano ancora essere evitate, ad esempio per il riscaldamento, i viaggi d'affari o l'utilizzo di servizi esterni di cloud, idealo utilizza i certificati CO2 per compensarne gli effetti. Per il futuro sono previsti altri progetti per promuovere la protezione del clima e dell'ambiente.

Altri dati interessanti relativi al portale italiano di idealo

Grandi elettrodomestici: su idealo.it un prodotto su 5 in catalogo è A+++ .

. L'interesse per i prodotti eco-sostenibili è aumentato in 7 categorie su 8 nell'ultimo anno (solo nei condizionatori è diminuito).

Il prezzo medio dei prodotti eco-sostenibili è sceso per 6 categorie su 8 (è aumentato solo per frigoriferi e forni).

In percentuale, la categoria delle lavatrici è quella che offre più prodotti eco-sostenibili (il 63,6% è A+++). Viceversa, la categoria che offre meno prodotti eco-sostenibili è quella dei televisori (solo l'1,7% dei prodotti è nella fascia migliore, cioè A++).