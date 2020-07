Icos, Federico Marini è il nuovo managing director

Icos ha nominato Federico Marini come Managing Director affidandogli il compito di contribuire allo sviluppo delle strategie di business, creando sinergie con reseller e system integrator e confermando l’impegno alla crescita internazionale di Icos nel settore security ed enterprise software.

Federico Marini arriva al distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e sicurezza IT portando una consolidata esperienza anche internazionale nella distribuzione a valore e nel canale Ict.

Marini ha iniziato la propria esperienza professionale agli inizi degli anni 90, prima in Du Pont De Nemours Italiana e poi in DeltaDator (oggi Dedagroup), dove ha ricoperto vari incarichi fino ad arrivare alla posizione di Responsabile Commerciale.

Nel 2002 è stato chiamato a fondare la filiale italiana di Computerlinks, con l’incarico di Amministratore Delegato fino ad ottobre 2013, data di acquisizione da parte del gruppo internazionale Arrow Electronics, fornitore globale di prodotti, servizi e soluzioni per gli utenti industriali e commerciali di apparati elettronici e di soluzioni enterprise.

Dal 2013 al 2019 Marini è stato Amministratore Delegato per l’Italia e di Regional Director per il Sud-Est Europa di Arrow Enterprise Computing Solutions, mentre negli ultimi mesi è stato nominato nel nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2020-2022 della Banca Popolare dell’Alto Adige.