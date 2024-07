ICOS, accordo per la distribuzione esclusiva di SecurityScorecard

ICOS ha annunciato la firma di un accordo di distribuzione esclusiva con SecurityScorecard, società operante nel rating della cybersecurity.

L’accordo copre il territorio nazionale e designa ICOS come unico distributore autorizzato delle soluzioni SecurityScorecard in Italia. Questa partnership consolida ulteriormente la presenza e l’offerta di entrambe le aziende nel mercato nazionale, rafforzando il comune impegno nel fornire alle organizzazioni soluzioni innovative per il rating e la mitigazione del rischio informatico.

SecurityScorecard offre una piattaforma di valutazione della sicurezza informatica basata sui dati, che consente alle organizzazioni di ottenere una visibilità completa e continua sulla postura di sicurezza del proprio ecosistema digitale, inclusi fornitori terzi e quarti. La soluzione fornisce informazioni critiche su potenziali minacce, vulnerabilità e violazioni dei dati, permettendo alle aziende di prendere decisioni informate per ridurre il rischio e migliorare la propria resilienza.

, ha dichiarato: “sarà un grande piacere collaborare con ICOS, il principale distributore IT di cybersecurity in Italia, per aumentare la nostra presenza nel paese. La partnership aiuterà a fornire i vantaggi delle valutazioni del rischio informatico al canale di ICOS, permettendo loro di valutare e monitorare continuamente la postura di cybersecurity dei loro clienti”.

“La collaborazione con SecurityScorecard permetterà di fornire alle organizzazioni italiane non solo una soluzione premiata, ma anche la più avanzata nel settore dei rating sulla sicurezza informatica”, ha affermato Federico Marini, Managing Director di ICOS. “Le aziende potranno disporre di strumenti avanzati per valutare costantemente la propria postura di sicurezza“.

ICOS, con le sue competenze specializzate e il focus sull’offerta di soluzioni ad alto valore aggiunto, offrirà a SecurityScorecard l’apporto di un team tecnico altamente competente nella gestione e distribuzione di servizi e soluzioni avanzate. Per esplorare le caratteristiche dei prodotti, i vantaggi e le modalità di partnership con ICOS e SecurityScorecard, i rivenditori e i System Integrator possono visitare fin da ora il sito di ICOS.

Chi è SecurityScorecard

SecurityScorecard è uno dei leader nella valutazione della cybersecurity ed è l’unico servizio con oltre un milione di aziende valutate costantemente. Fondata nel 2013 dagli esperti di sicurezza e di rischio Dr. Alex Yampolskiy e Sam Kassoumeh, la tecnologia di rating brevettata di SecurityScorecard è utilizzata da oltre 1.000 organizzazioni per l’auto-monitoraggio, la gestione del rischio da parte di terzi, il reporting del consiglio di amministrazione e la sottoscrizione di assicurazioni contro i rischi informatici; rende tutte le organizzazioni più resilienti consentendo loro di trovare e risolvere facilmente i rischi di cybersecurity in tutta la loro impronta digitale rivolta all’esterno. SecurityScorecard è l’unico fornitore di valutazioni istantanee del rischio che si collegano automaticamente alle risposte dei questionari sulla cybersecurity dei fornitori, fornendo una vera e propria visione a 360 gradi del rischio. SecurityScorecard è utilizzata da oltre 16.000 clienti in tutto il mondo