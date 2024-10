IBM watsonx Code Assistant aumenta la produttività degli sviluppatori grazie all’AI

Lo scorso anno, IBM ha presentato IBM watsonx Code Assistant per Red Hat Ansible Lightspeed, uno strumento basato sull’AI che aiuta ad accelerare la creazione di playbook Ansible. IBM ha anche lanciato IBM watsonx Code Assistant per Z, uno strumento di intelligenza artificiale generativa che accelera il ciclo di vita delle applicazioni mainframe e semplifica la modernizzazione delle applicazioni. Questi due assistenti per il coding affrontano e contribuiscono a semplificare due casi d’uso specifici spesso affrontati dai team di sviluppo e IT delle aziende.

Con l’introduzione del nuovo prodotto IBM watsonx Code Assistant, IBM lancia uno strumento versatile che supporta diversi linguaggi di programmazione. Questo strumento consente agli sviluppatori di accelerare le attività di sviluppo del software grazie a funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui la generazione di codice consapevole del contesto, la spiegazione, la documentazione, la traduzione e la generazione di unit test. Combina la potenza dell’intelligenza artificiale generativa e l’automazione avanzata per semplificare i flussi di lavoro di coding in diversi linguaggi, tra cui Python, Java, C, C++, Go, JavaScript, TypeScript e altri.

Le sue funzionalità accelerano la produttività e riducono le barriere delle competenze, consentendo agli sviluppatori di qualsiasi livello di esperienza di fornire codice di alta qualità in modo efficiente e sicuro. Inoltre, offre funzionalità avanzate per l’analisi e la modernizzazione delle applicazioni Enterprise Java con un’esperienza guidata che supporta il ciclo di vita dell’applicazione end-to-end.

Basata sui modelli di codice di IBM Granite, l’ultima versione di IBM watsonx Code Assistant contribuisce ad aumentare la produttività degli sviluppatori grazie all’assistenza contestuale resa disponibile direttamente nell’ambiente di sviluppo integrato (IDE). Offre assistenza al codice in tempo reale grazie all’interfaccia di chat integrata e al completamento intelligente del codice nell’editor di codice. Gli sviluppatori possono beneficiare di un feedback istantaneo, del rilevamento degli errori e di miglioramenti, con il supporto di completamenti a linea singola, a più linee e di commenti al codice, rendendolo essenziale per l’ottimizzazione dei flussi di lavoro di programmazione.

Il nuovo Code Assistant di watsonx ha una data di disponibilità generale (GA) prevista per novembre 2024 e offrirà opzioni di deployment del software sia SaaS che on-premises. È ora possibile iscriversi alla lista d’attesa.