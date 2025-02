IBM svela il futuro del settore bancario tra innovazione e sostenibilità

IBM ha pubblicato il suo atteso rapporto Global Outlook 2025, dedicato alle sfide e alle opportunità che attendono il settore bancario e finanziario. Il documento evidenzia come i prossimi anni saranno determinanti per le istituzioni finanziarie, con l’innovazione digitale, la sostenibilità e la resilienza operativa al centro della trasformazione.

L’innovazione tecnologica al centro della strategia bancaria

Nel 2025, l’adozione delle tecnologie digitali non sarà più solo un’opzione, ma una necessità per rimanere competitivi. Secondo il rapporto di IBM, soluzioni come l’intelligenza artificiale, la blockchain e il cloud computing guideranno il cambiamento, permettendo alle banche di ottimizzare i processi e offrire esperienze personalizzate ai clienti.

In particolare, l’uso dell’IA sarà fondamentale per:

Migliorare l’efficienza operativa grazie all’automazione dei processi (riduzione dei costi operativi fino al 30%);

Rafforzare la sicurezza e la prevenzione delle frodi attraverso il monitoraggio in tempo reale;

Personalizzare i servizi per i clienti, aumentando la loro fidelizzazione.

IBM sottolinea come l’adozione di piattaforme cloud ibride consentirà alle banche di gestire volumi di dati elevati, garantendo al tempo stesso scalabilità e agilità nei processi.

Sostenibilità: un driver per il futuro secondo IBM

Le istituzioni finanziarie saranno sempre più chiamate a integrare i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle loro strategie aziendali. Secondo il report di IBM, la sostenibilità rappresenta non solo un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per differenziarsi sul mercato.

Le banche giocheranno un ruolo cruciale nel finanziare progetti green, come:

Energie rinnovabili;

Infrastrutture sostenibili;

Iniziative per ridurre l’impatto del cambiamento climatico.

Entro il 2025, il 60% delle banche a livello globale adotterà sistemi avanzati per misurare e gestire i rischi climatici nei portafogli finanziari. Uno degli strumenti più promettenti in questo ambito sono i green bonds, il cui mercato è destinato a superare i 1.500 miliardi di dollari in emissioni annuali.

IBM supporta le banche fornendo strumenti di analisi avanzata per valutare l’impatto ambientale delle loro operazioni e guidare investimenti responsabili. Grazie ai suoi sistemi di machine learning, le banche possono monitorare in tempo reale il rispetto degli obiettivi ESG.

Resilienza operativa: una priorità strategica

Il rapporto di IBM evidenzia come la resilienza operativa sarà un fattore determinante per il successo delle banche nel 2025. Le istituzioni dovranno essere pronte a gestire crisi impreviste, dai rischi geopolitici agli attacchi informatici. Secondo IBM, oltre il 70% delle banche adotterà modelli avanzati di cybersecurity basati su tecnologie di crittografia e approcci zero-trust.

IBM offre soluzioni di sicurezza informatica su larga scala, comprese piattaforme di rilevamento delle minacce in tempo reale. Inoltre, organizza simulazioni di attacchi per testare la resilienza delle infrastrutture critiche, garantendo che eventuali vulnerabilità vengano corrette prima che possano essere sfruttate.

Il cliente al centro della trasformazione

Nel 2025, il cliente sarà il vero motore del cambiamento nel settore finanziario. Le banche dovranno offrire esperienze sempre più personalizzate, trasparenti e digitali. IBM sottolinea come l’uso dei dati rappresenti una leva strategica per comprendere le esigenze dei clienti e anticipare le loro richieste.

La trasparenza sarà inoltre promossa grazie alle nuove normative, come il Digital Operational Resilience Act (DORA), che richiederà alle istituzioni finanziarie di comunicare chiaramente i rischi e le opportunità legati ai loro servizi.

Il futuro del settore bancario delineato da IBM è chiaro: le banche che sapranno sfruttare le tecnologie emergenti, integrare la sostenibilità nelle loro operazioni e garantire resilienza operativa saranno quelle che guideranno il mercato. Tuttavia, la trasformazione richiederà investimenti strategici e una gestione oculata delle sfide normative e geopolitiche.

Con le sue soluzioni innovative, IBM si posiziona come partner chiave per le istituzioni finanziarie che vogliono affrontare con successo il panorama del 2025