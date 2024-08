IBM presenta il nuovo Cybersecurity Assistant alimentato dall’AI generativa per i Threat Detection and Response Services

IBM ha annunciato oggi l’introduzione di funzionalità di intelligenza artificiale generativa nei suoi Threat Detection and Response Services gestiti, utilizzati dagli analisti di IBM Consulting per far progredire e semplificare le operazioni di sicurezza per i clienti. Costruito sulla piattaforma di dati e AI IBM watsonx, il nuovo Cybersecurity Assistant è progettato per accelerare e migliorare l’identificazione, l’indagine e la risposta alle minacce critiche alla sicurezza.

Oltre a essere incluso nella pratica di rilevamento e risposta alle minacce di IBM Consulting, il Cybersecurity Assistant farà parte di IBM Consulting Advantage, la piattaforma di servizi AI con risorse AI appositamente costruite e progettate per consentire ai consulenti IBM di fornire valore ai clienti con coerenza, ripetibilità, qualità e velocità.

“Con l’evoluzione degli incidenti informatici da crisi immediate a eventi multidimensionali che durano mesi, i team di sicurezza si trovano ad affrontare la sfida costante di un numero eccessivo di attacchi e di un numero insufficiente di persone o di tempo per difendersi da essi”, ha dichiarato Mark Hughes, Global Managing Partner of Cybersecurity Services, IBM Consulting. “Migliorando i nostri servizi di Threat Detection and Response con l’AI generativa, possiamo ridurre le indagini manuali e le attività operative per gli analisti di sicurezza, consentendo loro di rispondere in modo più proattivo e preciso alle minacce critiche e contribuendo a migliorare la postura complessiva della sicurezza per i clienti”.

I Threat Detection and Response (TDR) Services di IBM sono in grado di effettuare l’escalation o di chiudere automaticamente fino all’85% degli avvisi; ora, combinando le capacità di AI e automazione esistenti con le nuove tecnologie di AI generativa, gli analisti di sicurezza globali di IBM possono accelerare l’indagine degli avvisi rimanenti che richiedono un’azione. In particolare, le nuove funzionalità hanno contribuito a ridurre i tempi di indagine degli avvisi del 48% per un cliente. Il nuovo Cybersecurity Assistant offre i seguenti vantaggi:

Accelerazione delle indagini e risoluzione delle minacce con l’analisi delle correlazioni storiche.

Il Cybersecurity Assistant è stato progettato per contribuire ad accelerare le indagini sulle minacce complesse attraverso l’analisi della correlazione storica di minacce simili. Integrata nei servizi TDR di IBM, la nuova funzionalità mette in correlazione gli avvisi e migliora le informazioni provenienti da SIEM, rete, EDR, vulnerabilità e telemetria per fornire un approccio olistico e integrativo alla gestione delle minacce. Analizzando i modelli di attività storica delle minacce specifiche del cliente, gli analisti della sicurezza saranno in grado di essere più proattivi e precisi. Per aiutarli a comprendere meglio le minacce critiche, gli analisti avranno accesso a una vista temporale delle sequenze di attacco, che li aiuterà a comprendere meglio il problema e a fornire un maggiore contesto alle indagini. L’assistente consiglierà inoltre automaticamente le azioni da intraprendere in base agli schemi storici delle attività analizzate e ai livelli di fiducia preimpostati, accelerando i tempi di risposta per i clienti e contribuendo a ridurre il tempo di permanenza degli aggressori. Grazie alla capacità di apprendere continuamente dalle indagini, si prevede che la velocità e la precisione del Cybersecurity Assistant miglioreranno nel tempo.

Il Cybersecurity Assistant include un motore conversazionale generativo AI che fornisce approfondimenti e supporto in tempo reale sulle attività operative sia ai clienti sia agli analisti di sicurezza IBM. Oltre a rispondere a richieste come l’apertura o il riepilogo di ticket, la funzione di conversazione può attivare automaticamente azioni pertinenti, tra cui l’esecuzione di query, l’estrazione di log, la spiegazione di comandi o l’arricchimento delle informazioni sulle minacce. Spiegando eventi e comandi di sicurezza complessi, il servizio TDR può contribuire a ridurre il rumore e ad aumentare l’efficienza complessiva del SOC per i clienti.

“Con i progressi di IBM nei servizi di sicurezza gestiti, le aziende possono ottenere un nuovo livello di comprensione delle minacce critiche e beneficiare di una tecnologia che apprende continuamente dalle azioni intraprese nel loro ambiente specifico. Ciò contribuisce a creare un ciclo di indagini sempre più accurate e rapide sulle minacce, particolarmente cruciale oggi che le aziende si trovano ad affrontare una carenza di risorse per la sicurezza e un eccesso di rischi e vulnerabilità”, ha dichiarato Craig Robinson, Research Vice President per la Security Services Research Practice di IDC.

Realizzato in collaborazione con IBM Research, il nuovo IBM Consulting Cybersecurity Assistant sfrutta le più ampie capacità di intelligenza artificiale generativa di IBM, costruite sui modelli della fondazione Granite dell’azienda, perfezionate per la produzione all’interno di IBM watsonx.ai e attingendo a IBM watsonx Assistant per l’interfaccia di chat conversazionale.