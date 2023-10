IBM espande la relazione con AWS per portare ai clienti soluzioni di AI generativa e competenze dedicate

IBM ha annunciato un’espansione del suo rapporto con AWS per aiutare un maggior numero di clienti comuni a rendere operativa e a trarre valore dall’intelligenza artificiale generativa.

A tal fine, IBM Consulting intende approfondire ed espandere le proprie competenze in materia di IA generativa su AWS, formando 10.000 consulenti entro la fine del 2024; le due organizzazioni prevedono inoltre di fornire soluzioni e servizi congiunti potenziati con capacità di IA generativa progettate per aiutare i clienti in casi d’uso critici.

IBM Consulting e AWS servono già clienti di diversi settori con una serie di soluzioni e servizi di IA. Ora le due aziende stanno potenziando tali soluzioni e servizi con la potenza dell’IA generativa, per aiutare i clienti a integrare rapidamente l’IA nelle operazioni aziendali e IT basate su AWS. IBM Consulting e AWS intendono iniziare con queste soluzioni specifiche:

Modernizzazione del Contact Center con Amazon Connect – IBM Consulting ha collaborato con AWS per creare funzioni di riepilogo e categorizzazione per le interazioni vocali e digitali utilizzando l’IA generativa, progettata per consentire il trasferimento tra il chatbot e l’agente in carne e ossa e fornire all’agente dettagli riassuntivi che accelerano i tempi di risoluzione e migliorano la gestione della qualità.

Servizi di piattaforma su AWS – Introdotta inizialmente nel novembre 2022, questa offerta è stata recentemente aggiornata con l’IA generativa per gestire meglio l’intera catena del valore del cloud, comprese le operazioni IT, l’automazione e l’ingegneria della piattaforma. Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa forniscono ai clienti gli strumenti per migliorare l’operatività e la disponibilità delle applicazioni ospitate su AWS attraverso tecniche intelligenti di risoluzione dei problemi e di osservabilità. I clienti possono aspettarsi un miglioramento del tempo di attività e del tempo medio di riparazione, il che significa che possono agire in modo rapido ed efficace sui potenziali problemi che si presentano.

Supply Chain Ensemble su AWS – Questa offerta prevista introdurrà un assistente virtuale che aiuterà ad accelerare e ad aumentare il lavoro dei professionisti della supply chain nel tentativo di soddisfare le aspettative dei clienti, ottimizzare le scorte, ridurre i costi, ottimizzare la logistica e valutare i rischi della supply chain.

Inoltre, per i clienti che desiderano modernizzarsi su AWS, IBM Consulting prevede di integrare i servizi di intelligenza artificiale generativa di AWS nel suo IBM Consulting Cloud Accelerator proprietario per accelerare il processo di trasformazione del cloud. Ciò contribuirà al reverse engineering, alla generazione e alla conversione del codice.

Impegno ad approfondire le competenze e ad espandere l’integrazione di AWS su watsonx

IBM ha già acquisito una vasta esperienza con i servizi di AI generativa di AWS, tra cui Amazon SageMaker e Amazon CodeWhisperer, ed è uno dei primi partner AWS a utilizzare Amazon Bedrock, un servizio completamente gestito che rende disponibili i modelli di fondazione (FM) leader del settore attraverso un’API, in modo che i clienti possano scegliere il modello più adatto al loro caso d’uso.

L’esperienza nell’IA e la profonda comprensione delle capacità di AWS sono fondamentali per i clienti che desiderano implementare l’IA generativa e IBM sta già fornendo ai clienti comuni l’accesso ai professionisti del Centro di eccellenza per l’IA generativa di IBM Consulting con competenze specializzate nell’IA generativa.

Con la notizia di oggi, IBM Consulting prevede di formare e qualificare 10.000 consulenti sui servizi AWS di IA generativa entro la fine del 2024. Avranno accesso a un programma esclusivo, riservato ai partner, che fornisce formazione sui principali casi d’uso e sulle migliori pratiche per l’impegno dei clienti con i servizi di IA generativa di AWS. Ciò contribuirà a far progredire le loro conoscenze, consentendo loro di confrontarsi con professionisti tecnici e di servire meglio i clienti che innovano su AWS.

“I clienti aziendali sono alla ricerca di un aiuto esperto per costruire una strategia e sviluppare casi d’uso di IA generativa che possano portare valore e trasformazione aziendale, riducendo al contempo i rischi”, ha dichiarato Manish Goyal, Senior Partner, Global AI & Analytics Leader di IBM Consulting. “In combinazione con il patrimonio di AI di IBM e la profonda esperienza nella trasformazione aziendale su AWS, questa suite di soluzioni rielaborate con funzionalità di AI generativa incorporate può aiutare i nostri clienti comuni a scalare le applicazioni di AI generativa in modo rapido e responsabile sulla loro piattaforma di scelta”.

IBM sta inoltre rispondendo alla domanda dei clienti di capacità di IA generativa su AWS rendendo disponibile watsonx.data, un data store adatto allo scopo costruito su un’architettura lakehouse aperta, su AWS come soluzione software-as-a-service (SaaS) completamente gestita, a cui i clienti possono accedere anche su AWS Marketplace. L’azienda prevede inoltre di rendere disponibili watsonx.ai e watsonx.governance su AWS entro il 2024. Questo si aggiunge ai precedenti impegni presi dalle due aziende per rendere più facile per i clienti l’utilizzo dei software IBM per i dati, l’AI e la sicurezza su AWS.

“I nostri clienti sono sempre più alla ricerca del supporto tecnico e delle competenze in materia di IA di cui hanno bisogno per costruire e implementare una strategia di IA generativa in grado di generare valore aziendale dall’intera catena del valore del cloud”, ha dichiarato Chris Niederman, Managing Director, Global Systems Integrators di AWS. “Siamo entusiasti di collaborare con IBM per includere funzionalità di IA generativa integrate che aiutino i nostri clienti comuni a scalare le loro applicazioni e aiutino i consulenti IBM ad approfondire le loro competenze sulle best practice per l’impegno dei clienti con i servizi di IA generativa di AWS”.

AI generativa su scala per le telecomunicazioni

I clienti stanno già beneficiando della relazione di lunga data tra IBM e AWS. Bouygues Telecom, uno dei principali fornitori di servizi di comunicazione francesi con una storia di innovazione leader nel settore, ha incaricato IBM Consulting di supportare l’evoluzione della strategia cloud dell’azienda per esplorare, progettare e implementare casi d’uso dell’IA su scala, offrendo ai team la flessibilità di selezionare i fornitori di cloud e IA in base alle esigenze dei reparti e delle applicazioni.

Sfruttando l’approccio IBM Garage, il team ha co-progettato un’architettura di riferimento personalizzata per i dati e l’IA che copre diversi scenari cloud e che può essere estesa a tutti i progetti di IA e dati sulle piattaforme cloud e on-premise di Bouygues Telecom.

“Quando abbiamo cercato di sfruttare l’IA generativa per estrarre informazioni dai nostri impegni con i clienti, ci siamo trovati di fronte a problemi poco conosciuti relativi allo storage, alle dimensioni della memoria e ai requisiti energetici”, ha dichiarato Matthieu Dupuis, Head of AI di Bouygues Telecom. “IBM Consulting e AWS sono stati partner preziosi nell’identificare il modello giusto per le nostre esigenze e nel superare queste barriere tecnologiche”.

Con la nuova piattaforma AI su AWS, IBM Consulting ha permesso a Bouygues Telecom di sviluppare modelli proof-of-concept e di portarli rapidamente in produzione, contribuendo a minimizzare costi e rischi. La piattaforma consente inoltre ai loro data scientist di lavorare con maggiore efficienza, scopo e soddisfazione, permettendo loro di dedicare più tempo a progetti di IA complessi e di alto valore piuttosto che al lancio di soluzioni autonome.

IBM e AWS, un rapporto in evoluzione

Con oltre 40 anni di esperienza congiunta nelle soluzioni di IA, IBM e AWS hanno lavorato insieme per rispondere ai clienti che desiderano sfruttare l’IA per ottenere costi, efficienza e crescita, sia che si tratti di una dimostrazione della tecnologia, della definizione di potenziali casi d’uso o della completa co-creazione di soluzioni su misura.

Inoltre, IBM è un AWS Premier Tier Services Partner con oltre 22.000 certificazioni AWS a livello globale e ha ottenuto 17 designazioni AWS Service Delivery e 16 AWS Competency. La notizia di oggi si basa su questo rapporto di lunga data e sulla condivisione dell’importanza dell’IA aziendale. Per arrivare all’IA aziendale su scala richiede un approccio incentrato sull’uomo e sui principi, e IBM Consulting aiuta i clienti a stabilire delle linee di guardia che si allineino con i valori e gli standard dell’organizzazione, a mitigare i pregiudizi e a gestire la sicurezza, il lignaggio e la provenienza dei dati.

IBM Consulting accelera la trasformazione del business per i nostri clienti attraverso il cloud ibrido e le tecnologie AI, sfruttando il nostro ecosistema aperto di partner. Con una profonda esperienza nel settore che spazia dalla strategia al design dell’esperienza, dalla tecnologia alle operazioni, siamo diventati il partner di fiducia di molte delle aziende più innovative e di valore del mondo, aiutando a modernizzare e a proteggere i loro sistemi più complessi. I nostri 160.000 consulenti abbracciano un modo di lavorare aperto e applicano il nostro collaudato metodo di co-creazione, IBM Garage, per trasformare le idee in risultati.

