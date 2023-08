IBM e Microsoft aiutano le aziende ad accelerare l’adozione dell’AI generativa

IBM sta ampliando la sua collaborazione con Microsoft per aiutare i clienti comuni ad accelerare l’implementazione dell’AI generativa, e sta per lanciare una nuova offerta che fornirà ai clienti le competenze e la tecnologia necessarie per innovare i processi aziendali e scalare efficacemente l’AI generativa.

IBM Consulting, in collaborazione con Microsoft, si concentrerà sull’assistenza ai clienti per l’implementazione e la scalabilità di Azure OpenAI Service. La nuova offerta Azure OpenAI Service di IBM Consulting, disponibile su Azure Marketplace, è un servizio di intelligenza artificiale completamente gestito che consente a sviluppatori e data scientist di applicare potenti modelli linguistici di grandi dimensioni, comprese le serie GPT e Codex.

L’obiettivo – spiega IBM – è quello di aiutare le aziende a definire una strategia di adozione e una serie iniziale di casi d’uso dell’AI generativa specifici e a valore aggiunto.

Oltre alla nuova offerta, IBM e Microsoft hanno collaborato in materia di intelligenza artificiale, sfruttando le competenze di IBM Consulting e Azure OpenAI Service per creare potenziali soluzioni e affrontare casi d’uso specifici, tra cui:

Procurement e source to pay : Insieme, le due aziende offrono una soluzione che combina Microsoft Power Platform e Azure OpenAI Service per aiutare le aziende ad automatizzare il processo di sourcing e approvvigionamento, altamente manuale e frammentato, e a ottenere nuove informazioni sulla loro supply chain. La soluzione è progettata per migliorare l’efficienza operativa, risparmiare tempo e generare nuove informazioni utili per gli utenti.

: Insieme, le due aziende offrono una soluzione che combina e per aiutare le aziende ad automatizzare il processo di sourcing e approvvigionamento, altamente manuale e frammentato, e a ottenere nuove informazioni sulla loro supply chain. La soluzione è progettata per migliorare l’efficienza operativa, risparmiare tempo e generare nuove informazioni utili per gli utenti. Riassunto e generazione di contenuti : le istituzioni finanziarie e le banche stanno esplorando il modo in cui l’AI generativa può accelerare lo sviluppo di contenuti personalizzati per i loro clienti attraverso la sintesi. Ad esempio, IBM Consulting e Microsoft hanno lavorato a un caso d’uso in un hackathon con Julius Baer Group per elaborare e riassumere in modo efficiente i rapporti finanziari e creare automaticamente una versione audio del rapporto.

: le istituzioni finanziarie e le banche stanno esplorando il modo in cui l’AI generativa può accelerare lo sviluppo di contenuti personalizzati per i loro clienti attraverso la sintesi. Ad esempio, IBM Consulting e Microsoft hanno lavorato a un caso d’uso in un hackathon con per elaborare e riassumere in modo efficiente i rapporti finanziari e creare automaticamente una versione audio del rapporto. Semplificare i processi sanitari : IBM Consulting sta sfruttando Azure OpenAI Service per offrire una soluzione progettata per l’acquisizione e l’analisi automatica di cartelle cliniche complesse e documenti di policy per aiutare ad automatizzare il processo di autorizzazione preventiva. Inoltre, è costruita per fornire a infermieri e medici un assistente virtuale che li aiuti a raccogliere informazioni dalle cartelle cliniche dei pazienti. La soluzione mira a ridurre i tempi di elaborazione delle richieste di autorizzazione preventiva, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando l’esperienza dei medici.

: IBM Consulting sta sfruttando Azure OpenAI Service per offrire una soluzione progettata per l’acquisizione e l’analisi automatica di cartelle cliniche complesse e documenti di policy per aiutare ad automatizzare il processo di autorizzazione preventiva. Inoltre, è costruita per fornire a infermieri e medici un assistente virtuale che li aiuti a raccogliere informazioni dalle cartelle cliniche dei pazienti. La soluzione mira a ridurre i tempi di elaborazione delle richieste di autorizzazione preventiva, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando l’esperienza dei medici. Enterprise search e knowledge base: in molte organizzazioni le informazioni di cui i dipendenti hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro sono disperse e frammentate. Lavorando insieme, IBM Consulting e Microsoft hanno aiutato Wintershall Dea a implementare uno strumento di estrazione della conoscenza progettato per il recupero delle informazioni all’interno di vaste basi di conoscenza. Grazie all’integrazione dell’OCR e di Microsoft Azure OpenAI, è stato creato uno strumento di facile utilizzo che elimina la necessità di navigare manualmente, consentendo agli utenti di cercare senza sforzo informazioni preziose.

Nell’ambito della nuova soluzione, i clienti enterprise avranno anche accesso agli esperti di IBM Consulting, tra cui 21.000 consulenti in materia di dati, AI ed experience, che potranno aiutarli a implementare efficacemente i modelli di AI generativa per far progredire la loro trasformazione aziendale.