IBM e L’Oréal: come l’AI cambierà i cosmetici sostenibili

IBM e L’Oréal hanno siglato una collaborazione pionieristica per sviluppare il primo modello di intelligenza artificiale (IA) nel settore cosmetico. Questo progetto ambizioso sfrutta la tecnologia generativa di IBM per analizzare dati legati alla formulazione dei cosmetici e integrare materiali sostenibili, con l’obiettivo di ridurre sprechi energetici e di risorse. Questa iniziativa rappresenta una rivoluzione nel modo in cui il mondo della bellezza approccia la sostenibilità e l’innovazione, segnando un passo storico nella combinazione di scienza, tecnologia e tutela ambientale.

Una visione di sostenibilità e personalizzazione dai IBM e L’Oréal

Il progetto punta a trasformare i processi di formulazione di L’Oréal per raggiungere standard ancora più elevati di inclusività, personalizzazione e sostenibilità. La collaborazione si inserisce negli obiettivi del programma L’Oréal for the Future, che mira a utilizzare prevalentemente materiali bio-sostenibili e circolari per le formulazioni entro il 2030.

Stéphane Ortiz, Head of Innovation Métiers & Product Development di L’Oréal Research & Innovation, ha dichiarato:

“Nell’ambito del nostro programma di trasformazione digitale, questa partnership estenderà velocità e portata della nostra pipeline di innovazione e riformulazione, garantendo prodotti che raggiungano sempre standard più elevati di inclusività, sostenibilità e personalizzazione.”

Un futuro guidato dall’AI

L’IA generativa di IBM si basa su modelli fondamentali (foundation models), progettati per gestire grandi quantità di dati e compiere analisi avanzate. Questi modelli permetteranno a L’Oréal di ottimizzare i processi di formulazione e riformulazione dei prodotti, migliorando l’efficienza nella produzione e nella scelta di materiali rinnovabili.

Matthieu Cassier, Chief Transformation & Digital Officer di L’Oréal Research & Innovation, ha sottolineato:

“Costruendo su anni di esperienza nella scienza della bellezza e nella strutturazione dei dati, questa alleanza con IBM apre una nuova era per il nostro processo di innovazione e sviluppo.”

Alessandro Curioni, Vicepresidente Europa e Africa e Direttore di IBM Research Zurigo, ha aggiunto:

“Questa collaborazione è un’applicazione veramente significativa dell’IA generativa. Utilizzando l’ultima tecnologia di IBM, L’Oréal potrà derivare intuizioni preziose dai suoi dati sulle formulazioni, aiutandola a creare un modello IA personalizzato per raggiungere i suoi obiettivi operativi e continuare a creare prodotti di alta qualità e sostenibili.”

Tecnologia al servizio dell’ambiente e dell’inclusività

Il modello di IA non solo aiuterà L’Oréal a sviluppare nuovi prodotti, ma sosterrà anche il processo di ottimizzazione delle formulazioni esistenti e della produzione su larga scala. L’obiettivo è progettare linee di prodotti più sostenibili e inclusive, adattandosi alle esigenze dei consumatori globali.

Guilhaume Leroy-Méline, IBM Distinguished Engineer e CTO di IBM Consulting France, ha dichiarato:

“Questa alleanza tra competenze altamente specializzate in intelligenza artificiale e cosmetica mira a rivoluzionare la formulazione cosmetica. Incarna lo spirito della ricerca potenziata dall’IA, enfatizzando sostenibilità e diversità.”

Perché questo progetto è importante secondo IBM e L’Oréal

Innovazione nella formulazione: Utilizzo di dati strutturati per scoprire nuove combinazioni di materiali bio-sostenibili.

Utilizzo di dati strutturati per scoprire nuove combinazioni di materiali bio-sostenibili. Sostenibilità come priorità: Riduzione dell’impatto ambientale grazie a un uso più efficiente delle risorse.

Riduzione dell’impatto ambientale grazie a un uso più efficiente delle risorse. Inclusività e personalizzazione: Creazione di prodotti che rispecchino le esigenze di una clientela sempre più diversificata.

Una rivoluzione nel settore della bellezza

IBM, leader nell’intelligenza artificiale e nel cloud ibrido, unisce le sue competenze con l’esperienza scientifica di L’Oréal per ridefinire i confini della bellezza tecnologica. L’obiettivo comune è creare prodotti che siano innovativi, ecologicamente responsabili e adattabili alle richieste di un mercato globale in continua evoluzione.