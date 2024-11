IBM e AWS accelerano la partnership per scalare l’intelligenza artificiale generativa responsabile

Durante l’evento AWS re:Invent, IBM e AWS presenteranno nuovi traguardi nella loro collaborazione, mirati a supportare le aziende nell’adozione dell’intelligenza artificiale generativa in modo responsabile. L’obiettivo congiunto è quello di combinare le rispettive competenze per offrire soluzioni che enfatizzino trasparenza, sicurezza e fiducia.

La strategia di IBM per l’AI generativa si focalizza sul massimizzare il valore dei dati aziendali attraverso l’uso di tecnologia open-source e un ecosistema connesso che integra modelli, strumenti e applicazioni su diverse piattaforme. In collaborazione con AWS, IBM sta ottimizzando il funzionamento delle sue tecnologie negli ambienti AWS, come Amazon SageMaker e Amazon Bedrock, e in altri livelli infrastrutturali e applicativi.

IBM punta a fornire ai clienti ciò di cui hanno più bisogno: modelli ad alte prestazioni come i Granite, progettati per le aziende, e strumenti di governance che garantiscano l’implementazione di progetti affidabili. Inoltre, i partner commerciali di IBM supportano i clienti comuni nella transizione dai progetti pilota alla produzione, offrendo valore aggiunto e vendendo software IBM su AWS Marketplace.

IBM e AWS, le novità che verranno presentate a re:Invent

Tra le innovazioni che saranno mostrate da IBM e AWS figurano:

Modelli IBM Granite disponibili su Amazon Bedrock e SageMaker JumpStart, inclusi i nuovi modelli Granite 3.0.

disponibili su Amazon Bedrock e SageMaker JumpStart, inclusi i nuovi modelli Granite 3.0. Nuove integrazioni tra IBM watsonx.governance e Amazon SageMaker per migliorare governance e sicurezza.

e Amazon SageMaker per migliorare governance e sicurezza. Osservabilità full stack per Amazon Bedrock e SageMaker, resa possibile da IBM Instana.

Chris Grusz, Managing Director di AWS per le partnership tecnologiche, ha sottolineato che IBM è uno dei principali partner tecnologici e consulenziali di AWS. Ha evidenziato come IBM si sia spinta oltre il semplice utilizzo delle piattaforme AWS, integrando le sue tecnologie in modo approfondito in ogni livello dello stack AI, semplificando il percorso dei clienti comuni verso l’adozione di un’AI responsabile.

Modelli Granite di IBM su Amazon Bedrock e SageMaker

La serie Granite di IBM, composta da modelli AI di livello enterprise, è ora disponibile su Amazon Bedrock e SageMaker JumpStart. Questi modelli consentono alle aziende di scalare le loro iniziative AI con soluzioni affidabili, performanti e convenienti, adattabili alle specifiche esigenze aziendali. I modelli Granite 3.0, recentemente introdotti, sono disponibili anche su SageMaker.

Per offrire una maggiore flessibilità ai clienti in termini di risorse di calcolo, i modelli Granite supportano ora AWS Neuron per eseguire carichi di lavoro di deep learning su istanze AWS Inferentia e Trainium. In prospettiva, IBM sta esplorando il supporto per Trainium2, l’ultima generazione di chip AI AWS, progettati per addestramento e inferenza ad alte prestazioni.

Da IBM e AWS governance, sicurezza e osservabilità nel ciclo di vita dell’AI

IBM e AWS stanno lavorando per integrare sicurezza e governance nelle applicazioni AI, con l’obiettivo di garantire progetti scalabili e affidabili. IBM ha ottimizzato il suo portafoglio di automazione per consentire alle aziende di migliorare l’efficienza operativa e massimizzare il valore delle loro implementazioni AI.

Tra le novità:

IBM watsonx.governance : già integrato con Amazon SageMaker, questo strumento offre un framework completo per la gestione del ciclo di vita dei modelli AI. A partire da dicembre, IBM e AWS prevedono di offrire una nuova interfaccia utente semplificata, con funzionalità personalizzabili di valutazione del rischio e flussi di lavoro di approvazione dei modelli.

: già integrato con Amazon SageMaker, questo strumento offre un framework completo per la gestione del ciclo di vita dei modelli AI. A partire da dicembre, IBM e AWS prevedono di offrire una nuova interfaccia utente semplificata, con funzionalità personalizzabili di valutazione del rischio e flussi di lavoro di approvazione dei modelli. IBM Guardium AI Security : disponibile su AWS Marketplace, questo servizio aiuta a scoprire implementazioni AI, affrontare conformità e vulnerabilità, e proteggere i dati sensibili nei pipeline AI. Si integra con IBM watsonx.governance per offrire un’esperienza unificata nella gestione della sicurezza AI.

: disponibile su AWS Marketplace, questo servizio aiuta a scoprire implementazioni AI, affrontare conformità e vulnerabilità, e proteggere i dati sensibili nei pipeline AI. Si integra con IBM watsonx.governance per offrire un’esperienza unificata nella gestione della sicurezza AI. IBM Instana Generative AI Observability: questo strumento fornisce osservabilità avanzata per Amazon Bedrock e SageMaker, ottimizzando le prestazioni delle applicazioni AI generative. Inoltre, IBM Instana ha esteso il supporto per Amazon Elastic Kubernetes Services e Elastic Cloud Services, offrendo osservabilità full stack automatizzata e remediation intelligente.

Ulteriori innovazioni e focus sulla consulenza

IBM presenterà anche nuove funzionalità come IBM Concert, che sfrutta l’AI generativa per migliorare la resilienza applicativa, e IBM Autonomous Security for Cloud (ASC), una soluzione basata sull’AI che automatizza la gestione della sicurezza del cloud.

Come partner Premier Tier di AWS, IBM Consulting continua a sviluppare soluzioni personalizzate basate sulle tecnologie AWS, tra cui Amazon Bedrock e SageMaker, per soddisfare esigenze aziendali specifiche.