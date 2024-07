IBM cresce nel secondo trimestre 2024 grazie a software e intelligenza artificiale

IBM ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2024, mostrando una crescita sia dei ricavi che del flusso di cassa libero e superando le aspettative degli analisti.

L’azienda ha evidenziato in particolare la forte domanda per le sue soluzioni di intelligenza artificiale e la crescita accelerata nel segmento software.

IBM, panoramica dei risultati finanziari

Nel trimestre conclusosi il 30 giugno 2024, IBM ha registrato ricavi pari a 15,8 miliardi di dollari, con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (4% a valuta costante). L’utile netto si è attestato a 1,8 miliardi di dollari, in aumento del 16% su base annua. L’utile per azione diluito è cresciuto del 14%, raggiungendo 1,96 dollari.

Software: ricavi in crescita del 7,1% a 6,7 miliardi di dollari (+8,4% a valuta costante)

Consulting: ricavi in calo dello 0,9% a 5,2 miliardi di dollari (+1,8% a valuta costante)

Infrastructure: ricavi in aumento dello 0,7% a 3,6 miliardi di dollari (+2,7% a valuta costante)

Financing: ricavi in diminuzione dell’8,3% a 169 milioni di dollari (-6,6% a valuta costante)

Il margine lordo complessivo è migliorato di 180 punti base, raggiungendo il 56,8%. Il margine pre-tasse è salito al 14,1%, con un incremento di 110 punti base rispetto all’anno precedente.

Commentando i risultati, Arvind Krishna, Presidente e CEO di IBM, ha dichiarato: “Abbiamo avuto un forte secondo trimestre, superando le nostre aspettative, guidato dalla crescita sia dei ricavi che del flusso di cassa libero. Continuiamo a vedere che i clienti si rivolgono a IBM per la nostra tecnologia e la nostra esperienza nell’IA per le imprese, e il nostro portafoglio ordini per l’IA generativa è cresciuto a oltre due miliardi di dollari dal lancio di watsonx un anno fa.”

Per IBM la crescita è trainata dal software e dall’intelligenza artificiale

Il segmento Software si è confermato il principale motore di crescita per IBM nel trimestre, con ricavi in aumento del 7,1% (8,4% a valuta costante) a 6,7 miliardi di dollari. All’interno della divisione, si è registrata una performance particolarmente positiva per:

Red Hat: +7% (+8% a valuta costante)

Automazione: +15% (+16% a valuta costante)

Sicurezza: +2% (+3% a valuta costante)

Questi risultati evidenziano come IBM stia beneficiando della crescente domanda di soluzioni software per la modernizzazione e l’automazione delle infrastrutture IT aziendali, nonché per la sicurezza informatica.

Un elemento chiave emerso dalla presentazione dei risultati è il ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nel portafoglio di offerte IBM. L’azienda ha sottolineato come il valore degli ordini legati all’IA generativa abbia superato i 2 miliardi di dollari nell’ultimo anno, a partire dal lancio della piattaforma watsonx.

Questo dato conferma il posizionamento di IBM come uno dei principali player nel campo dell’intelligenza artificiale per le imprese, in grado di fornire soluzioni IA affidabili e scalabili per supportare la trasformazione digitale delle aziende.

Performance della divisione Consulting

La divisione Consulting ha registrato un leggero calo dei ricavi dello 0,9% a 5,2 miliardi di dollari, ma con una crescita dell’1,8% a valuta costante. All’interno del segmento:

– Business Transformation: +3% (+6% a valuta costante)

– Technology Consulting: -3% (+1% a valuta costante)

– Application Operations: -4% (-2% a valuta costante)

Nonostante il rallentamento di alcune aree, la divisione Consulting continua a giocare un ruolo strategico nel supportare i clienti IBM nei loro percorsi di trasformazione digitale e adozione di nuove tecnologie come il cloud ibrido e l’intelligenza artificiale.

Crescita stabile per Infrastructure

Il segmento Infrastructure ha mostrato una crescita moderata ma costante, con ricavi in aumento dello 0,7% (2,7% a valuta costante) a 3,6 miliardi di dollari. Questi risultati confermano la continua domanda di soluzioni infrastrutturali ibride e multi-cloud da parte delle grandi aziende, con IBM che mantiene una posizione di leadership in questo mercato grazie alla sua offerta di mainframe e server enterprise.

Miglioramento dei margini e della redditività

Un aspetto particolarmente positivo dei risultati di IBM è stato il significativo miglioramento dei margini e della redditività complessiva. Il margine lordo è aumentato di 180 punti base al 56,8%, mentre il margine pre-tasse è salito di 110 punti base al 14,1%.

Questo incremento della profittabilità è stato attribuito a diversi fattori:

1. Mix di prodotti più favorevole, con maggiore peso delle soluzioni software ad alto margine

2. Miglioramento dell’efficienza operativa e della produttività

3. Leva operativa derivante dalla crescita dei ricavi

James Kavanaugh, Chief Financial Officer di IBM, ha commentato: “Nel trimestre, abbiamo accelerato la nostra crescita dei ricavi continuando ad eseguire bene la nostra strategia. I nostri fondamentali di business, la leva operativa, il mix di prodotti e le iniziative di produttività hanno tutti contribuito a una significativa espansione dei margini e all’aumento degli utili e del flusso di cassa libero.”

Forte generazione di cassa e outlook positivo per IBM

IBM ha registrato una robusta generazione di cassa nel trimestre, con un flusso di cassa operativo netto di 2,1 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero di 2,6 miliardi di dollari, in aumento di 0,5 miliardi rispetto all’anno precedente.

Nei primi sei mesi del 2024, il flusso di cassa operativo netto è stato di 6,2 miliardi di dollari, mentre il flusso di cassa libero ha raggiunto i 4,5 miliardi, con un incremento di 1,1 miliardi rispetto al primo semestre 2023.

Sulla base di questi solidi risultati, IBM ha alzato le sue previsioni per l’intero anno 2024 relative al flusso di cassa libero, che ora si attende supererà i 12 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda la crescita dei ricavi, l’azienda ha confermato di aspettarsi un incremento a cifra singola media (mid-single digit) a valuta costante per l’intero 2024, in linea con il suo modello di crescita di lungo periodo.

Strategia e prospettive future

I risultati del secondo trimestre confermano l’efficacia della strategia di IBM focalizzata su cloud ibrido e intelligenza artificiale. L’azienda sta beneficiando della crescente adozione di architetture multi-cloud da parte delle grandi imprese, che richiedono soluzioni in grado di integrare ambienti cloud pubblici e privati.

Allo stesso tempo, IBM si sta posizionando come leader nell’intelligenza artificiale per le imprese, un mercato in rapida espansione. La piattaforma watsonx, lanciata un anno fa, sta guadagnando terreno e ha già generato un portafoglio ordini di oltre 2 miliardi di dollari.