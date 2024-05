IBM Concert semplifica e ottimizza le operazioni IT con l’AI generativa

Come afferma IBM, la tecnologia avanza più velocemente che mai, ma la nuova tecnologia porta a una nuova complessità. Si prevede che la spesa IT mondiale per il software supererà i mille miliardi di dollari nel 2024. Se a questo si aggiungono l’intelligenza artificiale e le moderne pratiche di sviluppo, il numero di applicazioni cloud-native potrebbe crescere da 531,3 milioni nel 2024 a oltre 1 miliardo nel 2028.

Ogni nuova applicazione può portare con sé una quantità spropositata di dati, centinaia di dipendenze, interconnessioni intricate, dipendenza da servizi esterni, e diversi strumenti per gestirla. Sono finiti i tempi delle applicazioni monolitiche semplici e facili da gestire. Oggi le applicazioni aziendali sono un ecosistema complesso costruito e gestito con un arsenale in continua espansione di strumenti e servizi distribuiti in ambienti cloud ibridi.

Decifrare, analizzare e prendere decisioni informate dai vasti dati creati può diventare un compito erculeo, mette in evidenza IBM. I proprietari di applicazioni e gli SRE possono trovarsi a gestire invece di migliorare tali applicazioni, perdendo così l’opportunità di promuovere l’innovazione e il valore per l’azienda.

La domanda è: come si fa a gestire questa complessità e ad accelerare l’adozione di nuove tecnologie da parte del team? La risposta di IBM è: l’automazione basata sull’intelligenza artificiale.

IBM Concert – spiega l’azienda – “mette l’utente al posto di guida” con insight sul reale funzionamento delle applicazioni. È in grado di fornire agli owner delle applicazioni una comprensione dettagliata delle applicazioni e degli strumenti collegati, in modo che possano trovare opportunità per ottimizzare i processi di conformità.

Potenziato dall’intelligenza artificiale di watsonx, Concert è in grado di generare analisi, visualizzazioni e raccomandazioni che possono essere rapidamente trasformate in azioni. Aiutando gli utenti a scoprire le lacune, a dare priorità agli insight e a realizzare le modifiche, Concert contribuisce a ridurre la complessità e a semplificare le operazioni, in modo da rendere il proprio business più resiliente, più innovativo e più cost-effective.

Alimentato dall’intelligenza artificiale di watsonx, IBM Concert fornisce strumenti che aiuteranno a semplificare le operazioni applicative e a creare una visione olistica e dettagliata delle proprie applicazioni connesse con raccomandazioni per le azioni da intraprendere. Concert può anche essere configurato per attivare automazioni basate sulle raccomandazioni fornite.

La configurazione, spiega IBM, è semplice:

Fase 1. Si connette alle applicazioni e agli strumenti supportati esistenti. IBM Concert li utilizza per scoprire automaticamente i dati rilevanti sulle operazioni delle proprie applicazioni, offrendo una comprensione olistica del proprio ecosistema di app fin dall’inizio.

fin dall’inizio. Fase 2. IBM Concert utilizza poi il suo motore di intelligenza artificiale per scavare in profondità nell’architettura delle applicazioni, rivelando connessioni, dipendenze e opportunità complesse.

Fase 3. IBM Concert è in grado di fornire raccomandazioni su tutto, da dove vengono distribuite le applicazioni a come possono essere protette, e di attivare azioni automatiche.

Dopo aver raccolto tutti i dati, Concert crea una vista unica dell’applicazione, fornendo visibilità sulla topologia dell’applicazione predefinita. In questo modo si elimina la necessità di passare al setaccio più dashboard in silos.

Quando si accede, viene visualizzata una panoramica riassuntiva delle applicazioni all’interno di un’interfaccia dinamica. Essa fornisce:

Una vista centrale dell’ambiente applicativo con le relative dipendenze.

Informazioni critiche sui rischi in un unico luogo.

Una sintesi dei dati raccolti da più applicazioni, indipendentemente dai loro diversi linguaggi e output, per rivelare flussi comuni, che in precedenza non erano disponibili.

IBM Concert può anche generare suggerimenti operativi e strategici per migliorare le prestazioni e la resilienza delle applicazioni. Questi suggerimenti sono adattati alla specifica architettura applicativa della propria azienda, consentendo agli utenti di prendere decisioni informate che possono contribuire a ottenere risultati concreti. Gli SRE possono sfruttare automazioni come Terraform, Ansible e Turbonomic che si interfacciano direttamente con le raccomandazioni prioritarie.

Con Concert, è possibile porre domande in linguaggio naturale per approfondire la comprensione ed esplorare il potenziale impatto sull’applicazione. Ad esempio, è possibile chiedere: “Cosa posso fare per risolvere questo problema?“, oppure: “Qual è il rischio maggiore?“. Concert è in grado di generare insight che consentiranno di agire. Le raccomandazioni fornite da IBM Concert sono guidate dal potenziale impatto aziendale che le modifiche potrebbero avere, aiutando gli utenti a fornire l’accesso alle informazioni sia ai dipendenti che ai leader aziendali.

IBM introdurrà Concert con un focus iniziale su tre casi d’uso:

Application Security Risk Management

La mitigazione dei rischi è una sfida significativa per le aziende, sia in termini di costi che di migliaia di ore che i dipendenti vi dedicano ogni anno. Concert aiuta ad affrontare queste sfide consentendo la prioritizzazione, la mitigazione e il tracciamento proattivo delle vulnerabilità delle applicazioni. IBM Concert fornisce suggerimenti concreti per la mitigazione e aiuta a rivelare in modo proattivo le vulnerabilità prima dell’integrazione nella codebase. Grazie a questi approfondimenti incentrati sulle applicazioni, IBM Concert aiuta le organizzazioni a definire le priorità dei rischi in base all’impatto dell’applicazione e fornisce approfondimenti in tempo reale con un contesto che migliora l’efficienza operativa.

IBM Concert contribuisce a semplificare la gestione della conformità , aiutando a gestire gli standard di sicurezza man mano che le applicazioni crescono, per aiutare a minimizzare l’utilizzo delle risorse e a migliorare la sicurezza. La sua vista unificata degli impatti sulla compliance consente una collaborazione perfetta tra i team delle applicazioni, della sicurezza e della conformità. Tracciando le deviazioni dagli standard selezionati e aiutando a dare priorità alle azioni, Concert contribuisce a promuovere pratiche di conformità proattive. Ciò consente di integrare il monitoraggio della conformità nel ciclo di vita delle app, sia durante lo sviluppo che durante l’evoluzione delle stesse. Aiutando gli utenti a monitorare, analizzare e valutare il rischio e la conformità in tutto il proprio patrimonio IT, Concert consente di adattarsi ai cambiamenti e all’evoluzione in tempo quasi reale.

Per soddisfare i requisiti di conformità occorre anche gestire in modo efficiente i certificati di sicurezza e le prestazioni delle applicazioni. Grazie alla visibilità automatizzata di Concert, è possibile identificare e monitorare il ciclo di vita dei certificati, ricevendo informazioni sulle date di scadenza e sui rischi potenziali. IBM Concert classifica inoltre i certificati in base alla gravità del loro impatto potenziale, consentendo alle aziende di dare priorità agli sforzi di rinnovo e di mitigare efficacemente le potenziali interruzioni. Grazie ai flussi di lavoro automatizzati e agli approfondimenti contestualizzati, IBM Concert aiuta gli utenti a prendere decisioni informate per ottimizzare la gestione dei certificati e a gestire i rinnovi in modo tempestivo per aiutare a prevenire le interruzioni operative.

Nel corso del tempo IBM prevede di introdurre ulteriori casi d’uso, nonché altre aree di interesse come i costi, l’osservabilità, la sicurezza, la rete e altro ancora.

La tecnologia sta accelerando, e con essa la complessità, ma con questa soluzione IBM intende fornire una risposta.

Sfruttando l’intelligenza artificiale generativa per fornire una visione dettagliata del panorama applicativo, IBM Concert può contribuire a sbloccare nuove opportunità di ottimizzazione e innovazione, aiutando le applicazioni a funzionare al massimo delle prestazioni. I consulenti IBM possono aiutare i clienti a definire la loro strategia AIOps, con particolare attenzione al rischio, alla conformità e alla gestione dei certificati, e ad applicare IBM Concert e altre tecnologie per combattere la complessità IT negli ambienti cloud ibridi. IBM Concert è previsto per la GA il 18 giugno, con un focus iniziale sui casi d’uso di gestione del rischio applicativo, gestione della conformità e gestione dei certificati.

Sul sito di IBM è possibile ottenere maggiori informazioni su Concert nonché iscriversi alla lista d’attesa.