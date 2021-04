Ibm compra il software italiano che spiega come automatizzare le aziende

Ibm ha annunciato un accordo preliminare per acquisire myInvenio S.r.l. società di Reggio Emilia specializzata in process mining.

L’acquisizione metterà a disposizione delle aziende un software data-driven per aiutarle a identificare le aree di processo più adatte ad essere automatizzate grazie all’intelligenza artificiale, tra cui vendite, acquisti, produzione e contabilità.

L’operazione, di cui non si conoscono i dettagli finanziari e il cui completamento è previsto per la fine del trimestre, si inserisce nell’alveo della strategia di Ibm per il cloud ibrido e l’intelligenza artificiale e fornirà una suite di software automation.

Con l’acquisizione di myInvenio, infatti, Ibm proporrà alle aziende una soluzione per snellire i processi interni, evitare la congestione o l’interruzione dei flussi di lavoro, accelerare l’innovazione tecnologica.

Per Ibm si tratta di fornire capacità di automazione potenziata dall’intelligenza artificiale, che includono il process mining, la Robot process automation (RPA), l’elaborazione documentale, dei flussi di lavoro e delle decisioni.

Tutte queste capacità sono integrate con Ibm Cloud Pak for Business Automation e alimentate da Red Hat OpenShift, per funzionare ovunque e aiutare i clienti ad automatizzare la loro impresa.

myInvenio, il gemello digitale dell’azienda

Cosa farà myInvenio? Lo spiega in una nota il ceo Massimiliano Delsante: “la capacità unica di myInvenio di analizzare automaticamente i processi e creare simulazioni, quello che noi chiamiamo un gemello digitale di un’organizzazione, si unisce alle capacità di automazione basate sull’intelligenza artificiale di Ibm per gestire meglio l’esecuzione dei processi. Insieme offriremo una soluzione completa per la trasformazione e l’automazione per aiutare le imprese a trasformare gli insight in azioni“.

Al completamento dell’operazione Ibm ha in programma di integrare le capacità di myInvenio nel suo portafoglio di automazione, che include l’Ibm Cloud Pak per l’automazione aziendale, il software cloud ibrido per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la trasformazione dei processi aziendali e per aiutare le persone ad essere più produttive.

Le funzionalità di myInvenio rivelano le inefficienze, i colli di bottiglia e le attività che possono beneficiare dell’automazione, per supportare le imprese a ridurre significativamente i loro costi operativi e migliorare il servizio clienti.

Le simulazioni possono essere eseguite per valutare le opportunità di automazione e per misurarne i benefici all’inizio del percorso di automazione.

Analizzando i dati storici di esecuzione dei processi e il comportamento dei desktop, la tecnologia myInvenio può aiutare a determinare dove applicare bot di RPA, decisioni automatizzate, modelli di intelligenza artificiale e altre automazioni per avere il massimo impatto sul business.

Le capacità di myInvenio potranno essere disponibili anche ai business partner Ibm e alla divisione dedicata all’Automation di IBM Global Business Services, per assistere i clienti nel generare insight dei loro processi e contribuire a realizzare una tabella di marcia data-driven per applicare efficacemente l’automazione.

Cosa fa un’azienda con il software myInvenio

Utilizzando le capacità di process mining di myInvenio insieme all’automazione AI-powered Ibm, un’azienda può snellire il proprio processo di recupero crediti esaminando le interazioni con i sistemi ERP e di fatturazione. Il software di process mining permette di capire infatti il tempo necessario per esaminare manualmente le fatture e controllare le richieste di acquisto per trovare anomalie, due processi in cui l’automazione AI-powered può aiutare ad aumentare l’efficienza e ridurre i costi aziendali, restituendo tempo prezioso alle persone da dedicare ad attività più strategiche.

Un altro esempio riguarda i sistemi di ticketing IT: le aziende possono usare il process mining per esaminare le richieste IT più comuni e automatizzare la loro risoluzione.