IBM: aspettando #ThinkMilano, la notte degli Award

Nell’ambito dell’iniziativa Think Award, svoltasi ieri sera presso gli IBM Studios Milano, IBM ha celebrato i migliori progetti basati su idee e tecnologie innovative – quali intelligenza artificiale, cloud ibrido e quantum computing – realizzati in un percorso di trasformazione digitale sostenibile da aziende, partner, associazioni e università.

Obiettivo dell’iniziativa è mettere in luce le organizzazioni che si distinguono per la capacità di dare impulso alla transizione digitale ed ecologica, favorendo la crescita e lo sviluppo del Paese, a beneficio del territorio e della collettività. Grazie a progetti innovativi in grado di valorizzare le tecnologie esponenziali e preservare ogni genere di risorse – da quelle naturali, agli asset aziendali fino al capitale umano – è possibile rispondere in modo più efficace alle necessità e sfide dell’attuale scenario economico, sociale e ambientale.

Un mercato, quello italiano, che può contare sull’impegno concreto e costante di aziende che guidano la propria trasformazione e quella di clienti e partner in settori rilevanti, tra cui quello bancario-assicurativo e finanziario, logistica e trasporti, energetico, manifatturiero e dell’istruzione.

“Le sfide che abbiamo di fronte – rallentamento economico, cambiamenti climatici, costi energetici, crisi delle catene di produzione e approvvigionamento, aggiornamento delle competenze professionali, solo per citarne alcune – possono essere affrontate e vinte solo grazie alla collaborazione sinergica di organizzazioni pubbliche e private, capitale umano adeguatamente formato e tecnologie trasformative come intelligenza artificiale, cloud ibrido e quantum computing”, sostiene Maurizio Decollanz, direttore marketing e comunicazione di IBM Italia. “Riconoscere il valore di aziende, partner, associazioni e università che stanno contribuendo a fonteggiare queste sfide è fondamentale per incoraggiarle a proseguire sulla strada della collaborazione partecipata e dell’open innovation. Con questo spirito, IBM Italia ha celebrato quindici realtà che, con i loro progetti, sono fonte di ispirazione e stimolo per il progresso e la competitività del Paese”.

Tre le categorie previste nell’ambito dei Think Award: Sostenibilità Ambientale, Sostenibilità di Business, Sostenibilità Sociale.

Di seguito l’elenco delle aziende premiate in ciascuna categoria e le relative motivazioni.

Sostenibilità ambientale

INTESASANPAOLO INNOVATION CENTER

Per l’impegno e il forte contributo allo sviluppo di una innovazione, sostenibile e inclusiva, a supporto delle aziende e dei clienti di Intesa Sanpaolo

BPER BANCA

Per i progetti ad elevato contenuto trasformativo e di innovazione che aiuteranno il gruppo a migliorare l’esperienza dei propri clienti per una banca moderna pronta al futuro

NEXI

Per la modernizzazione sostenibile e sicura della piattaforma core di payment processing di Nexi, con l’obiettivo di renderla sempre più affidabile e quantum safe per i propri clienti

AEROPORTO DI PALERMO

Per aver digitalizzato negli anni processi di manutenzione rendendoli più efficaci ed efficienti grazie ai dati

A2A

Per l’impegno pluriennale a supporto della sostenibilità e della transizione ecologica del nostro Paese, anche grazie all’adozione di soluzioni digitali innovative per la gestione dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, e per l’essere sempre più attivi nel settore dell’economia circolare, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, preservare risorse e proteggere l’ambiente.

Sostenibilità di business

UNIPOLSAI

Per aver modernizzato l’infrastruttura tecnologica e adottato soluzioni software innovative, oltre a competenze consulenziali e professionali, a supporto della piattaforma integrata al servizio del cliente, che riveste un ruolo centrale nel modello di business del Gruppo Unipol.

WINDTRE

Per essere stato tra i primi a realizzare progetti di Customer Care e gestione delle Operation attraverso soluzioni di Intelligent Automation.

ELECTROLUX

Per aver migliorato e automatizzato la gestione dell’IT ottimizzando la governance, la visibilità e le performance, in un percorso evolutivo costruito nel tempo.

BLUEIT

Per aver raggiunto, attraverso l’automazione, il giusto equilibrio di sostenibilità e prestazioni infrastrutturali utili a rispondere alle diverse esigenze dei clienti.

QUID

Per aver sviluppato una piattaforma innovativa con IBM Cloud for Financial Services che facilita l’accesso al credito.

Sostenibilità sociale

INTESASANPAOLO

Per l’impegno a sostegno del capitale umano e delle competenze professionali capaci di guidare l’innovazione tecnologica in modo equo inclusivo e rispettoso di ogni diversità.

PIAZZA DEI MESTIERI

Per aver realizzato una agorà tecnologica che accoglie i giovani e li supporta nello studio, nella creatività e nel contatto con il mondo del lavoro.

SMEUP

Per aver abbracciato la filosofia di consolidamento sostenibile data dalla combinazione di LinuxOne e dei prodotti di Automazione a beneficio dei clienti della piccola e media impresa.

VALORE D

Per il suo impegno nel favorire la parità di genere e l’empowerment femminile in Italia.

POLITECNICO DI MILANO

Per l’impegno alla guida di un Ateneo di eccellenza nella ricerca, nella formazione e nel trasferimento tecnologico alle imprese e per il contributo ad incoraggiare e sostenere le donne a intraprendere percorsi STEM e a creare un contesto di inclusione e di apertura culturale.