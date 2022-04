IAB Italia crea la sua Academy e scommette sul martech

Iab Italia, l’associazione di riferimento del marketing e della comunicazione digitale in Italia, da sempre interprete e anticipatore delle tendenze del mercato, annuncia la nascita della prima Academy e di un Osservatorio dedicati al Martech, l’ecosistema di piattaforme tecnologiche, metodologie e processi innovativi di marketing e comunicazione.

I due progetti istituzionali, realizzati rispettivamente con la Luiss Business School e con il Centro di Ricerca Luiss – X-ITE, saranno presentati in dettaglio in occasione del Martech Summit in programma domani giovedì 28 aprile presso Cariplo Factory, al BASE di Milano, e in diretta streaming su Iab.it.

Come spiega Sergio Amati, General Manager di Iab Italia “Con la Martech Academy e con l’Osservatorio Martech, Iab Italia si propone di diventare, attraverso l’analisi, la divulgazione e la formazione continui, un riferimento pragmatico e utile per le aziende e per l’intero settore, guidando la creazione di un vero e proprio “ecosistema” capace di soddisfare le esigenze crescenti di professionalità in grado di coniugare innovazione di marketing e tecnologie”.

“Siamo felici di poter partecipare a questa importante iniziativa di Iab” dichiara il Professor Michele Costabile, Ordinario di Marketing alla Luiss e Direttore del Centro di Ricerca Luiss – X.ITE. “Ci offre tra l’altro l’occasione di contribuire con esponenti di altissimo profilo della business community all’analisi e allo sviluppo dell’area di maggiore rilevanza nell’innovazione di marketing. E di farlo sia con le nostre competenze nella formazione sia con quelle nella ricerca “azionabile”, e quindi rigorosa nel metodo e al contempo rilevante per il management, e quindi utile per le sue ricadute applicative”.

I dati parlano chiaro: l’utilizzo delle tecnologie è una pratica che si sta inserendo in misura sempre più rilevante nei progetti di marketing delle aziende, con oltre il 25% dei budget marketing investito già oggi in tecnologie.

Per guidare le aziende in questa fase di accelerazione nell’adozione e comprensione di nuovi strumenti e modelli tecnologici, Iab Italia accoglierà il prossimo 28 aprile, durante il Martech Summit, società di eccellenza per offrire ai partecipanti chiavi di lettura e indicazioni operative concrete.

“Al Martech Summit sarà possibile comprendere, grazie agli interventi nella Plenaria della mattina o nei Workshop pomeridiani, quali siano le tecnologie emergenti e i loro vantaggi, e quali siano le figure professionali fondamentali per affrontare la trasformazione del marketing” conclude Sergio Amati.

La partecipazione all’evento, sia in presenza che via streaming, è completamente gratuita ma soggetta a iscrizione.