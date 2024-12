I vantaggi che una strategia multi-cloud può portare alle aziende

Una ricerca sul multi-cloud computing pubblicata da Gartner nel 2018 prevedeva che, nel passaggio al cloud, nessuna azienda avrebbe scelto un unico fornitore. Oggi, la stessa Gartner evidenzia come oltre il 75% delle organizzazioni utilizzi più servizi di cloud pubblico.

È, infatti, ormai chiaro come una strategia multi-cloud possa risolvere alcune delle sfide che le aziende affrontano quotidianamente, tra cui riduzione dei tempi di inattività, aumento della sicurezza e miglioramento della governance.

Nello specifico, quali possono essere i vantaggi di questa scelta?

Cos’è una strategia multi-cloud e quali vantaggi offre

Adottare una strategia multi-cloud significa utilizzare i servizi di cloud computing di due o più fornitori. In generale, il termine “multi-cloud” si riferisce all’esecuzione di applicazioni aziendali su Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) o Infrastructure-as-a-Service (IaaS) di molteplici fornitori di servizi cloud.

Quando si tratta di supportare applicazioni, carichi di lavoro e processi aziendali specifici, però, non tutti i servizi cloud sono uguali. Le soluzioni multi-cloud offrono quindi alle aziende la flessibilità necessaria per creare ed eseguire applicazioni su cloud e ambienti informatici multipli, consentendo alle organizzazioni di sfruttare le innovazioni che meglio soddisfano le proprie esigenze aziendali e di operare con l’ambiente informatico migliore per ogni carico di lavoro.

Inoltre, le infrastrutture multi-cloud offrono ambienti cloud privati, pubblici o ibridi, così che le aziende possano scegliere la tipologia di implementazione più adatta alla propria struttura.

Quali sfide può risolvere una strategia multi-cloud?

Come accennato brevemente, le sfide che una strategia multi-cloud può risolvere sono principalmente 3:

Riduzione dei tempi di inattività: le organizzazioni non possono permettersi di rimanere senza applicazioni operative o informazioni critiche, fondamentali per il funzionamento dell’azienda.

Una strategia multi-cloud consente di introdurre alcuni livelli di ridondanza nella strategia IT, orchestrando carichi di lavoro multipli e riducendo il rischio di errori. In altre parole, se si verifica un’interruzione in un cloud, le attività possono essere indirizzate a un altro.

Aumento della sicurezza: la sicurezza è una priorità assoluta per la maggior parte delle organizzazioni, soprattutto quando si passa al cloud.

Trattandosi di attività costose, spesso le aziende tendono ad esternalizzarle ed è quindi il fornitore cloud a diventare responsabile della gestione della sicurezza delle applicazioni, sia a livello infrastrutturale (si pensi per esempio agli hyperscaler), sia al livello delle applicazioni stesse. Per questo, una strategia multi-cloud vincente includerà anche una dashboard di monitoraggio centralizzato che consente di controllare qualsiasi incidente di sicurezza nell’ambiente multi-cloud stesso.

Miglioramento della governance: l’applicazione di politiche di governance e conformità in tutta l’organizzazione può essere un compito arduo, soprattutto in un ambiente multi-cloud. Grazie a strumenti e piattaforme di gestione specifici, le aziende possono ottenere visibilità e governance sulle risorse negli ambienti cloud, riducendo al contempo le complessità.

Centralizzando quindi i criteri di governance in un ambiente multi-cloud, le aziende possono garantire l’applicazione di tali criteri indipendentemente dall’ambiente cloud in uso.

Cosa tenere presente per la selezione dei fornitori

Ci sono, però, alcune considerazioni e alcuni fattori che le aziende dovrebbero tenere in considerazione nel selezionare i propri fornitori: