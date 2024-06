I prodotti Kaspersky vietati negli Stati Uniti: A rischio la sicurezza nazionale, secondo il Bureau of Industry and Security

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato una determinazione finale che vieta a Kaspersky di fornire prodotti o servizi negli Stati Uniti. Questa decisione, frutto di un’indagine approfondita, è stata presa per proteggere la sicurezza nazionale dagli attacchi cibernetici e dall’influenza russa. Questo articolo esplorerà i dettagli di questa decisione, le sue motivazioni e le implicazioni per gli utenti statunitensi.

Le motivazioni della decisione

L’indagine condotta dal Bureau of Industry and Security (BIS) ha rivelato che le operazioni di Kaspersky negli Stati Uniti rappresentano un rischio inaccettabile per la sicurezza nazionale. Le principali preoccupazioni includono:

Giurisdizione e Controllo del Governo Russo : Kaspersky è soggetta alle leggi russe e deve rispondere a richieste di informazioni da parte del governo russo, il che potrebbe portare alla compromissione di dati sensibili.

: Kaspersky è soggetta alle leggi russe e deve rispondere a richieste di informazioni da parte del governo russo, il che potrebbe portare alla compromissione di dati sensibili. Accesso a Informazioni Sensibili : Il software di Kaspersky ha accesso amministrativo ai dati dei clienti, che potrebbero essere trasferiti in Russia e utilizzati per scopi malevoli.

: Il software di Kaspersky ha accesso amministrativo ai dati dei clienti, che potrebbero essere trasferiti in Russia e utilizzati per scopi malevoli. Capacità di Installare Software Dannoso : Kaspersky potrebbe installare software dannoso o negare aggiornamenti critici, lasciando i sistemi statunitensi vulnerabili.

: Kaspersky potrebbe installare software dannoso o negare aggiornamenti critici, lasciando i sistemi statunitensi vulnerabili. Integrazione con Prodotti di Terzi: Il software di Kaspersky è integrato in prodotti di terzi, aumentando il rischio di introduzione di codice dannoso nei sistemi critici.

Gli individui e le aziende che utilizzano il software di Kaspersky sono incoraggiati a passare rapidamente a nuovi fornitori per limitare l’esposizione a rischi cibernetici. Sebbene non siano previste penalità legali per chi continua a utilizzare i prodotti di Kaspersky, tali utenti si assumono tutti i rischi associati alla sicurezza informatica.

Per minimizzare i disagi, la determinazione permette a Kaspersky di continuare alcune operazioni negli Stati Uniti, inclusi aggiornamenti del software, fino al 29 settembre 2024. Questo periodo di transizione dovrebbe aiutare gli utenti a trovare soluzioni alternative adeguate.

Le reazioni ufficiali negli Stati Uniti

La decisione è stata accolta con dichiarazioni di sostegno da parte di vari funzionari governativi. Il Segretario del Commercio Gina Raimondo ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione Biden-Harris per proteggere la sicurezza nazionale e l’innovazione contro gli avversari. Il Segretario della Sicurezza Nazionale Alejandro N. Mayorkas ha evidenziato l’importanza di questa azione per proteggere la privacy e le informazioni personali degli americani. Anche il Sottosegretario per la Sicurezza Industriale Alan Estevez ha ribadito l’impegno a proteggere gli individui e le aziende statunitensi da attori malevoli.

Questo divieto rappresenta l’ultima di una serie di azioni del governo degli Stati Uniti contro Kaspersky. Già nel 2017, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale aveva emesso una direttiva che richiedeva alle agenzie federali di rimuovere i prodotti Kaspersky dai sistemi informativi federali. Inoltre, il National Defense Authorization Act del 2018 ha vietato l’uso di Kaspersky da parte del governo federale. Nel marzo 2022, la Federal Communications Commission ha aggiunto Kaspersky alla lista delle attrezzature e dei servizi che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale.