I nuovi processori AMD portano la potenza delle workstation in laptop sottili e leggeri

In occasione dell’edizione 2025 del CES, AMD ha svelato le ultime novità relative alla sua gamma di processori che potenziano i PC progettati per l’era dell’intelligenza artificiale, nonché all’espansione del suo rapporto strategico con Dell.

AMD ha annunciato i nuovi processori Ryzen AI Max Series, che secondo l’azienda superano le richieste di calcolo ad alte prestazioni nei notebook premium sottili e leggeri; i nuovi processori Ryzen AI 300 Series basati su “Zen-5”, che completano lo stack con ulteriori modelli; e per continuare l’eredità dell’architettura AMD “Zen 4”, AMD ha annunciato anche i processori Ryzen 200 Series per la produttività quotidiana.

AMD ha inoltre ampliato la sua linea AI PC commerciale integrando le tecnologie AMD PRO nei processori Ryzen AI Max, Ryzen AI 300 e Ryzen AI 200 Series. I processori della serie Ryzen PRO sono dotati di strumenti di sicurezza e gestibilità di livello enterprise, progettati per aiutare a proteggere l’azienda moderna e a semplificare le operazioni IT.

“Poiché i consumatori e i professionisti riconoscono sempre più i vantaggi dei PC AI in termini di produttività, AMD sta aumentando ulteriormente la sua leadership in termini di prestazioni sul mercato”, ha dichiarato Jack Huynh, Senior Vice President e General Manager del Computing and Graphics Group di AMD. “Con la prossima generazione di processori abilitati all’IA, stiamo diffondendo l’IA in tutti i dispositivi e stiamo portando la potenza di una workstation su laptop sottili e leggeri”.

I nuovi processori Ryzen AI Max Series sono progettati per offrire prestazioni di livello desktop a dispositivi ultraportatili, con un massimo di 16 core CPU “Zen 5”, 40 unità di calcolo grafico RDNA 3.5 e un’unità di elaborazione neurale (NPU) XDNA2 con un massimo di 50 TOPS per software AI più esigenti. Con una memoria unificata fino a 128 GB, ridefiniscono il multitasking e alimentano i PC Copilot+ di nuova generazione.

La serie Ryzen AI Max PRO migliora ulteriormente le workstation sottili e leggere, offrendo prestazioni di livello elevato per modelli ingegneristici e carichi di lavoro potenziati dall’intelligenza artificiale, con il supporto delle tecnologie AMD PRO per un’affidabilità di classe aziendale.

AMD ha ampliato la sua linea Ryzen AI 300 Series con i nuovi processori Ryzen AI 7 (Ryzen AI 7 350) e Ryzen AI 5 (Ryzen AI 5 340), introducendo funzionalità AI premium nei notebook mainstream ed entry-level. Sono dotati di un massimo di otto core CPU “Zen 5” e di una NPU all’avanguardia alimentata dalla tecnologia AMD XDNA 2, che offre prestazioni cinque volte superiori rispetto alla NPU di precedente generazione per una maggiore potenza AI, sottolinea l’azienda.

AMD ha inoltre ampliato la serie AI 300 PRO con i processori Ryzen AI 7 PRO 350 e Ryzen AI 5 PRO 340, che offrono maggiore sicurezza, gestibilità e supporto per le esperienze Microsoft Copilot+.

AMD ha annunciato inoltre nuovi processori che si aggiungono alle famiglie Ryzen 200 e Ryzen 200 PRO, caratterizzati da un massimo di otto core CPU, grafica RDNA 3 e 16 NPU TOPS per prestazioni AI al top e una durata della batteria prolungata. I processori Ryzen 200 PRO offrono un’efficienza elevata e prestazioni affidabili, prolungando la vita dell’architettura “Zen 4”.

Infine, AMD e Dell collaborano per offrire i primi PC Dell alimentati da processori AMD Ryzen AI.

Dell si è unita ad AMD sul palco del CES 2025 per annunciare i nuovi PC Dell Pro, i primi modelli aziendali dotati di processori AMD Ryzen AI PRO, che segneranno una tappa significativa nella collaborazione strategica tra le due aziende. Questi nuovi notebook e desktop offrono un’intelligenza artificiale avanzata on-device, una sorprendente durata della batteria e funzioni Copilot+ come il live captioning e la creazione di immagini AI, portando per la prima volta l’innovazione AMD AI nei laptop di Dell. I sistemi Dell Pro affiancano le workstation Dell alimentate da AMD per soddisfare le esigenze dell’azienda moderna.

