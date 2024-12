I nuovi laptop Lg gram offrono intelligenza artificiale on-device e cloud

In occasione del CES 2025, LG Electronics (LG) svelerà la linea 2025 di LG gram, i primi laptop di LG dotati di Intelligenza Artificiale (IA), tra cui gram Pro, gram Pro 2-in-1, gram e gram Book.

Grazie all’integrazione dell’IA e di modelli linguistici di grandi dimensioni, questi laptop offrono prestazioni eccellenti, funzionalità avanzate e un’esperienza utente ottimizzata pur mantenendo l’iconico design sottile e leggero della serie, sottolinea LG.

Gli LG gram 2025 offrono un’esperienza utente smart, sicura e personalizzabile. Tramite lo strumento gram chat On-Device, questi laptop utilizzano l’IA per elaborare e analizzare i dati a livello locale senza richiedere una connessione di rete.

Allo stesso tempo, offrono un comodo accesso ai servizi di IA basati su cloud tramite gram chat Cloud, che utilizza GPT-4o, servizio offerto gratuitamente per il primo anno. L’integrazione dell’IA in locale e su cloud crea una soluzione ibrida che migliora la produttività offrendo contenuti personalizzati e un’esperienza intuitiva e in continua evoluzione che si adatta alle esigenze degli utenti.

gram chat On-Device utilizza un modello linguistico derivato da EXAONE di LG AI Research. Ciò consente un’elaborazione locale rapida e sicura per offrire risposte pertinenti e semplificare la gestione del dispositivo. Tra le caratteristiche più importanti c’è il Time Travel, che consente agli utenti di rivisitare rapidamente e facilmente pagine web, documenti, video e file audio.

Allo stesso tempo, gram chat Cloud sfrutta numerosi set di database sul web per offrire risposte dettagliate e complete alle richieste degli utenti. gram chat Cloud si integra con il calendario personale e i servizi di posta elettronica, consentendo agli utenti di gestire i propri impegni e di inviare e ricevere e-mail in modo più efficiente.

I nuovi laptop – mette in evidenza LG – rappresentano un nuovo benchmark nella storia della serie gram grazie ai processori Intel di ultima generazione: Intel Core Ultra Serie H (Arrow Lake) e Intel Core Ultra Serie V (Lunar Lake). I processori della serie H sono progettati per massimizzare le prestazioni dei PC tradizionali, mentre le CPU della serie V sono ottimizzate per esperienze basate sull’intelligenza artificiale.

Rispetto ai modelli 2024, i nuovi gram con Arrow Lake vantano una maggiore potenza di calcolo e un miglioramento dell’elaborazione grafica. Questi laptop – assicura LG – offrono prestazioni elevate a tutto tondo, dando priorità alle funzionalità di base del PC. I modelli con Lunar Lake sono dotati di “Copilot+” di Microsoft, che consente di aumentare la produttività e la creatività, come la traduzione di sottotitoli video in tempo reale e la creazione di immagini con IA.

Tra i modelli di punta della linea 2025, c’è LG gram Pro (modello 17Z90TR), un laptop che offre il meglio delle prestazioni e della portabilità. All’interno dello chassis elegante, sottile e leggero, ci sono una CPU Arrow Lake e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050. Questa combinazione di hardware avanzato consente al gram Pro di gestire senza problemi numerosi task impegnativi, dalla progettazione grafica al rendering 3D, dall’editing video all’esecuzione dei più recenti giochi AAA.

La linea comprende anche il nuovo LG gram Pro (modello 16Z90TS). Primo laptop della serie gram con Copilot+, il modello 16Z90TS ha uno spessore di soli 0.49 pollici e pesa solo 1.239g, offrendo una notevole portabilità. Inoltre, il modello 16Z90T è provvisto di un display da 16 pollici e ha un peso di soli 1.197g, rappresentando il modello più leggero della gamma Pro 2025 di gram.

Il modello LG gram Pro 2-in-1 (modello 16T90TP) è un dispositivo versatile, premiato con il CES 2025 Innovation Award per il design e le funzionalità. Dotato di una penna stilo ricaricabile in modalità wireless che consente un controllo fluido e preciso, il dispositivo offre una sorprendente flessibilità di utilizzo.

Per ampliare la propria presenza sul mercato statunitense, LG introdurrà LG gram Book (modello 15U50T), un modello entry-level che offre le caratteristiche e i vantaggi principali della serie gram a un prezzo più accessibile. Il gram Book ha un display da 15,6 pollici Full HD (1.920 x 1.080), opzioni di archiviazione espandibili, una webcam HD da 720p con privacy shutter e un design sottile e leggero per garantire portabilità ovunque.

Tutti i nuovi laptop LG gram supportano gram Link 2.0, una versione aggiornata della funzione gram Link introdotta per la prima volta lo scorso anno. gram Link 2.0 facilita la connettività dei dispositivi senza soluzione di continuità tra i vari sistemi operativi, consentendo agli utenti di condividere facilmente i contenuti e trasferire i file con una vasta gamma di device, compresi gli smartphone con sistema iOS e Android. Questa funzionalità consente agli utenti di gestire le telefonate in arrivo direttamente sui loro laptop gram, riducendo al minimo le interruzioni del flusso di lavoro.

“La linea 2025 di LG gram con IA è un potente alleato per la produttività grazie alla capacità di soddisfare le esigenze degli utenti, di utilizzare in modo intelligente le informazioni e di migliorare il flusso di lavoro”, ha dichiarato YS Lee, vicepresidente e responsabile della Business Unit IT di LG Media Entertainment Solution Company. “LG si impegna a realizzare laptop di qualità che sfruttano le più recenti tecnologie di IA per consentire agli utenti di ottenere performance sempre migliori”.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di LG.