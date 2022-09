I notebook e display professionali Asus a IFA 2022

I nuovi notebook aziendali presentati da Asus alla fiera includono ExpertBook B6 Flip, una potente workstation mobile progettata per i flussi di lavoro più pesanti, insieme a ExpertBook B5 ed ExpertBook B5 Flip.

L’innovativo Zenbook 17 Fold OLED, la cui disponibilità è stata annunciata in uno speciale evento virtuale nella giornata dedicata ai media, è stato anch’esso mostrato allo stand anche per un’esperienza pratica.

Asus ExpertBook B6 Flip (B6602F) è una workstation mobile che offre le prestazioni di cui necessitano utenti esperti e professionisti come architetti, ingegneri e designer di prodotti, con un touchscreen ribaltabile in grado di adattarsi a qualsiasi attività.

Progettato per gestire i flussi di lavoro più pesanti, ExpertBook B6 Flip ha un processore Intel Core i9-12950 Hx vPro fino a 55 watt di 12a generazione, grafica NVIDIA RTX A2000 di livello professionale e fino a 128 GB di memoria di tipo SO-DIMMx4.

Il design termico avanzato mantiene il chipset al fresco, in modo silenzioso, anche al massimo delle prestazioni.

ExpertBook B5 (B5602C) è progettato per le esigenze aziendali ma con stile, in virtù di uno chassis minimalista e realizzato con massima precisione per incidere al massimo sulla leggerezza, spingendosi oltre i limiti e arrivando a soli 1,4 kg.

Questo peso lo rende il notebook da 16 pollici più leggero prodotto da Asus. In più il pannello OLED opzionale assicura immagini di qualità elevata.

Questa potente centrale portatile in mobilità è dotata di tecnologia all’avanguardia fino ad arrivare a Intel vPro con processori Intel Core i7-1270P di 12a generazione e grafica dedicata fino a Intel Arc A350M. Il tutto per rendere il portatile un partner potente per le necessità del mondo aziendale.

Stile e potenza per i portatili

Per estendere la possibilità di trasformare il proprio modo di lavorare, è proposto anche in una versione convertibile: ExpertBook B5 Flip (B5602F) ha un touchscreen ruotabile a 360° e un pannello OLED per la massima flessibilità.

È anche il primo notebook da 16 pollici dotato di uno stilo nell’apposito vano per la ricarica rapida e automatica quando questo è riposto nell’alloggiamento.

Il notebook è progettato per i viaggi impegnativi con una durata della batteria per tutto il giorno ed è progettato con lo stesso processore e grafica del modello tradizionale a conchiglia.

Affidato a processori Intel Core di 12a generazione e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) offre prestazioni mobili estreme ed è ricco di innovazioni per massimizzare la produttività in movimento.

Il meccanismo AAS Ultra solleva e inclina automaticamente la tastiera per garantire un angolo di digitazione confortevole e migliora anche il raffreddamento generale del sistema, consentendo la dissipazione di un maggior volume di aria calda.

Il sistema di illuminazione intelligente RGB bianco per ogni tasto consente funzionalità di interattività intelligente, non mancano Asus Dial e il touchpad ingrandito con feedback tattile assicura comfort di clic in qualsiasi condizione.

Il notebook ad alte prestazioni per creator Vivobook Pro 16X OLED (N7601) è affidato al processore Intel Core i9-12900H di 12a generazione e alla GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, con tecnologia termica IceCool Pro per prestazioni sostenute in qualsiasi ambito.

È disponibile con display OLED HDR 16:10 a 120 Hz con risoluzione 3,2K oppure display OLED HDR 16:10 4K a 60 Hz con un rapporto schermo-corpo pari al 90,3%.

Le funzionalità incentrate sui creator includono l’innovativo Asus DialPad e un insieme completo di porte I/O ad alta velocità tra cui il lettore di schede MicroSD Express 7.1 e la Thunderbolt 4.

I monitor Asus

Il ProArt Display OLED PA27DCE è un monitor OLED 4K (3.840×2.160 pixel) da 26,9 pollici con luminosità di picco di 350 nit, colori a 10 bit reali e gamut DCI-P3 al 99%, Adobe RGB al 99% e sRGB al 100%.

La tecnologia di calibrazione Asus ProArt garantisce la massima precisione del colore per gli utenti professionali, consentendo anche di salvare i profili colore personalizzati a livello hardware, direttamente sul proprio monitor.

ProArt Display OLED PA32DC ha pannello OLED HDR 4K (3.840×2.160 pixel) da 31,5 pollici di tipo RGB e gamma di colori DCI-P3 del 99%.

È il primo monitor OLED al mondo – afferma il produttore – con calibrazione automatica, che utilizza un colorimetro integrato e la calibrazione automatica Asus a supporto del software Asus ProArt Calibration. Supporta anche i sistemi di calibrazione hardware professionali Calman e Light Illusion ColourSpace CMS.

Il monitor include due opzioni per il supporto da tavolo così da assicurare la più totale versatilità per adattarsi a qualsiasi scenario o configurazione di lavoro, insieme a un’elegante maniglia metallica per facilitarne il trasporto.

ZenScreen OLED MQ13AH è un monitor portatile OLED da 13,3 pollici FHD (1.920×1.080 pixel) con una gamma di colori DCI-P3 del 100% e una differenza di colore Delta E < 2.

Offre neri profondi, elevata luminosità e un tempo di risposta di solo 1 ms per prestazioni HDR sorprendenti.

L’Asus Smart Case e l’aggancio già integrato per treppiede consentono massima flessibilità nella scelta della posizione di visualizzazione preferita.

ZenScreen OLED MQ16AH è la versione OLED da 15,6 pollici FHD (1.920×1.080 pixel) con le stesse importanti specifiche di colore e tempo di risposta, insieme alla Smart Case Asus.

