I migliori siti dove trovare immagini gratuite

Quante volte in passato avete cercato immagini gratis da scaricare? Se siete giunti su questa pagina significa che siete alla ricerca di immagini gratis di qualità, possibilmente immagini senza copyright.

Per rispondere a questo dubbio e fare un po’ di chiarezza abbiamo deciso di passare in rassegna siti e servizi dove tutto questo è legalmente possibile.

Freerangestock

Lo slogan di Freeangestock è “Grandi foto. Totalmente Gratis.” Niente male come biglietto da visita.

La qualità dei contenuti è confermata dalle numerose collaborazioni tra cui Lifehacker e The Huffington Post.

Su Freerangestock non troverai solo foto ma anche illustrazioni come su pochi altri siti del genere, il tutto organizzato per tag attraverso i quali reperire i contenuti che ti servono.

Un’interessante opzione è rappresentata dalla possibilità di scaricare le immagini o caricarle all’interno di Pixlr, strumento per l’editing fotografico online.

Isorepublic

Lo slogan di apertura di Isorepublic è: “Thousands of Free High-Resolution CC0 Photos and Videos” ovvero “Migliaia di foto e video CC0 ad alta risoluzione gratuiti”. Un messaggio quindi che lascia poco all’interpretazione.

In effetti, navigando sul sito ti renderai subito conto che le immagini sono tutte in alta risoluzione e di ottima qualità.

Un sito indubbiamente da aggiungere ai preferiti anche per la presenza di video, una risorsa che non è facilmente reperibile online con licenza CC0, ovvero gratuiti e senza obbligo di attribuzione.

Pexels

Pexels.com è un altro sito di grande successo, con oltre 27 milioni di visite mensili stimate.

La prima cosa da evidenziare di questo archivio fotografico è la presenza dell’interfaccia in lingua italiana.

Lo slogan è “I migliori video e foto a disposizione gratis condivise da creator di talento.” Ciò che risalta immediatamente è l’elevata qualità del materiale disponibile, tutti prodotti di professionisti o amatori di alto livello.

Anche qui potrai trovare immagini e video effettuando una ricerca per parole chiavi. Selezionando un risultato potrai visualizzare delle fotografie simili e quindi continuare la navigazione tematica. In alternativa è possibile sfruttare i tag correlati.

Inoltre, se sei un amante delle personalizzazioni, su Pexels potrai trovare una raccolta di bellissimi sfondi in alta definizione per desktop e cellulari da utilizzare sul tuo device.

Pexels dispone poi anche di una sezione particolare nella quale è possibile partecipare ad un concorso fotografico a tema per vincere un premio in denaro di 200 dollari il cui vincitore viene scelto direttamente dal team di Pexels.

Nella sezione heroes è possibile vedere le fotografie più belle scattate dai Pexels Heroes, una community su invito composta dai migliori e più fidati fotografi della piattaforma.

Il sito, infine, mette a disposizione svariate risorse (plugin per il tuo sito wordpress, estensioni per chrome, integrazione in Google Slides, photoshop plugin, Office Add-in) per consentirti di avere sempre a portata di click i contenuti che offre.

Pixabay.com

Pixabay è uno dei siti più noti nell’ambiente della grafica e soprattutto – ci teniamo a sottolinearlo – è disponibile anche in italiano.

Al momento della stesura del presente articolo il sito riporta la presenza di oltre 1,8 milioni di immagini e video HD resi disponibili dalla community.

Uno dei punti di forza di questo sito è la varietà di contenuti che possono essere qui reperiti: immagini, illustrazioni, immagini vettoriali e video. In particolare, al momento della redazione di questo articolo le illustrazioni sono oltre 270.000 mentre le immagini vettoriali ben 100.000.

A questo imponente archivio si è recentemente aggiunta anche una sezione dedicata alla musica, già molto ricca di contenuti.

Pikwizard

Lo slogan di apertura di Pikwizard recita: “High Quality, Free Stock Photos”. Il sottotitolo scende nel dettaglio: “Splendida libreria di oltre 1 milione di immagini e video. Senza diritti d’autore e sicuro per uso commerciale, senza attribuzione richiesta”.

Anche su questo sito è possibile ricercare immagini e video in base alle tue esigenze. Sempre qui è disponibile un software – Design Wizard – attraverso il quale è possibile editare i file che hai scelto per i tuoi scopi.

Design Wizard è un software online che fa parte del network Pikwizard.

Ciò che caratterizza questo strumento è la sua estrema semplicità nel consentirti di creare grafica anche se non hai conoscenze nella creazione di design.

Con questo tool, appunto, è possibile creare facilmente immagini da condividere o scaricare in pochi minuti oppure dei video. Il suo punto di forza è la presenza di moltissimi modelli pronti all’uso oltre al collegamento con Pikwizard.

Unsplash.com

Un’altra raccolta che ti consigliamo è appunto Unsplash. Qui troverai milioni di foto senza copyright di altissima qualità di cui potrai eseguire il download e da impiegare senza problemi. Quando diciamo senza problemi vuol dire che le potrai utilizzare sia per scopi di business che personali.

Quindi, praticamente con i contenuti reperibili su Unsplash potrai letteralmente fare quello che vuoi, senza dover neppure inserire una didascalia con il nome del fotografo.

Se proprio vogliamo un limite c’è: non potrai creare un sito “replica” di Unspalsh con una raccolta analoga di immagini. Il che significa che teoricamente le foto di Unsplash sono solo su Unsplash.

Al momento della redazione di questo articolo può vantare già oltre 7 anni di vita ed un catalogo estremamente ricco. Parlare infatti di milioni di immagini gratuite senza copyright in alta risoluzione non è fuori luogo. Il loro catalogo, inoltre, si arricchisce continuamente.

Per i più “fanatici” è disponibile un apposito plugin WordPress con cui effettuare le ricerche direttamente all’interno del CMS.

Il principale vantaggio è rappresentato dalla possibilità di importare l’immagine all’interno della media library senza dover scaricare e ricaricare l’immagine. Inoltre, fornisce anche una CDN integrata per velocizzare il caricamento delle foto.

Abbiamo così terminato la nostra carrellata sui siti che offrono immagini gratuite.

Siamo certi che da oggi, quando avrai bisogno di foto, saprai dove andare a cercare.