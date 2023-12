I mestieri del futuro? i 6 consigli del CEO di Cisco Italia Gianmatteo Manghi

La ricerca “Dopo il Diploma”, svolta da Skuola.net assieme al consorzio di aziende ELIS, ha evidenziato come solo il 24% degli studenti si senta certo delle scelte da fare per costruire su basi solide il proprio avvenire. Gianmatteo Manghi, CEO di Cisco Italia, azienda che fa della formazione dei giovani uno degli obiettivi del suo operato, ha voluto dire la sua per aiutare quanti più giovani possibile a intraprendere il giusto percorso di studi e lavoro

Per oltre un milione di studenti, ovvero quelli che si apprestano a concludere il primo e il secondo ciclo di istruzione, quindi le scuole medie e superiori, il tempo per decidere cosa fare “dopo” sta inesorabilmente scadendo. I primi, infatti, tra qualche settimana saranno chiamati a iscriversi a un corso di istruzione superiore. I secondi, invece, dovranno capire che percorso imboccare con il diploma che avranno in mano la prossima estate.

Ma intuire quale sia la propria strada può essere complicato, specie in un mondo, come quello attuale, in continuo cambiamento. Ciò vale, in particolare, proprio per chi è nel bel mezzo del cammino: da un lato, la giovane età non fa essere pienamente consapevoli dei propri talenti; dall’altro, le tante opzioni disponibili oggi possono confondere.

E, guarda caso, se si domandasse ad uno studente delle superiori se ha chiare le scelte da compiere dopo la scuola, solo 1 su 4 risponderebbe un sì convinto. Tutti gli altri navigano nell’indecisione, parziale o totale, fino ad arrivare alla sfiducia. Come descrive la ricerca “Dopo il diploma”, condotta dal consorzio ELIS – realtà no profit che forma persone al lavoro – assieme a Skuola.net, su un campione di 3.200 alunni delle scuole superiori.

Orientamento: le grandi aziende accorrono in aiuto dei giovani

Uno dei motivi di questa incertezza può essere legato alla scarsa efficacia delle attività di orientamento scolastico, che spesso non riescono a unire in maniera sinergica le opportunità formative con quelle occupazionali. Basta guardare al mismatch imperante tra le competenze acquisite dai nostri giovani e quelle richieste dal mercato del lavoro.

Per questo, sia per gli studenti che per le loro famiglie, può essere utile, oltre a frequentare gli open day, ascoltare i consigli provenienti direttamente dal mondo del lavoro. Quello che avviene, ad esempio, durante gli Open Week di ELIS dedicati all’orientamento, nei quali sono coinvolte figure apicali dei vari settori produttivi. Come Gianmatteo Manghi, amministratore delegato per l’Italia di Cisco, leader mondiale nelle aree del networking e dell’Information Technology, con alle spalle una decennale carriera nel digitale.

La sua azienda da tempo porta avanti diversi progetti per guidare e incoraggiare le giovani e i giovani nella formazione sulle competenze informatiche, a sua detta un aspetto fondamentale per tutti, a prescindere da quale tragitto si intraprenderà: “Il digitale è il linguaggio del terzo millennio” sottolinea Manghi, “e sarà sempre più indispensabile in qualsiasi ambito e per qualsiasi lavoro una ragazza e un ragazzo sceglieranno per la loro vita. Sarà il valore aggiunto alle competenze verticali che ognuno avrà acquisito durante la sua formazione”.

La “ricetta” del CEO di Cisco per impostare su basi solide il futuro

Così, dovendo dare dei consigli pratici a chi si appresta a prendere la grande decisione, in ottica studi o lavoro, che potrebbe risultare decisiva per la vita intera, Manghi non ha dubbi da dove partire: acquisire skills nel digitale, per essere competitivi oggi e, ancor di più, negli anni a venire. Ma questo è solo uno degli “ingredienti” della sua formula per il successo, che il “numero uno” di Cisco Italia ha voluto sintetizzare in 6 punti chiave: