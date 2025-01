I 6 trend dei pagamenti digitali nel 2025 secondo Visa

I pagamenti digitali sono in aumento in tutto il mondo, dal momento che la loro adozione – tramite siti web, app o piattaforme in negozio – continua a crescere. Guardando al 2025, il futuro dei pagamenti appare sempre più digitale, flessibile e orientato alla scelta dei consumatori. I pagamenti account-to-account (A2A) stanno offrendo a chi acquista più modi di pagare, la biometria sta riducendo la nostra dipendenza da password e pin e la globalizzazione sta obbligando a cambiare i complessi e lenti pagamenti transfrontalieri.

Nel frattempo, l’intelligenza artificiale (IA) sta contribuendo a stabilire nuovi parametri di sicurezza e usabilità.

Ecco sei tendenze chiave che caratterizzeranno i pagamenti del 2025.

L’intelligenza artificiale protegge dalle frodi nei pagamenti digitali

L’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo cruciale nella personalizzazione delle esperienze di pagamento e nel miglioramento delle capacità di rilevamento delle frodi, creando un profondo impatto su consumatori e venditori. Possiamo aspettarci che gli algoritmi di deep learning diventino sempre più sofisticati nell’analisi dei modelli di transazione e nell’identificazione di potenziali rischi in tempo reale.

Da oltre 30 anni Visa è al centro dell’IA nei pagamenti e negli ultimi dieci anni ha investito 3,3 miliardi di dollari nella propria infrastruttura di IA e di dati. Quest’anno abbiamo introdotto tre nuove soluzioni di prevenzione dei rischi e delle frodi basate sull‘intelligenza artificiale, come parte della suite Visa Protect, progettate per ridurre le frodi nei pagamenti istantanei A2A e card-not-present (CNP), nonché nelle transazioni all’interno e all’esterno della rete Visa.

L’utilizzo responsabile dell’IA è fondamentale. Continueremo a dare priorità al rafforzamento delle nostre iniziative di governance dell’IA nel 2025 e oltre. Detto questo, il potenziale della prossima generazione di IA per trasformare l’ecosistema dei pagamenti – rendendolo più sicuro, più intelligente e più fluido – è vasto e rappresenta un fattore critico per il successo delle società di pagamento e di altri settori nel 2025 e oltre.

Pagamenti digitali, l’identità digitale semplifica l’autenticazione

Le password, le domande di sicurezza e persino i numeri delle carte di credito sono stati a lungo utilizzati dalle persone e i truffatori ne hanno approfittato. Ma le cose stanno cambiando. Oggi e sempre di più in futuro, l’autenticazione si baserà su credenziali altamente sicure: il volto, le impronte digitali o altri elementi biometrici. Questo cambiamento migliorerà la sicurezza e la convenienza, riducendo la dipendenza da PIN e password tradizionali. Prodotti come Visa Payment Passkey fanno proprio questo. Per esempio, Visa ha collaborato con QNB in Qatar per lanciare la versione migliorata di Visa Click to Pay per i rivenditori, segnando la prima implementazione dell’autenticazione biometrica al mondo e stabilendo un nuovo standard per i pagamenti online sicuri, fluidi e convenienti.

Utilizzare i marker biometrici nell’autenticazione dei pagamenti – e farlo in linea con le migliori pratiche di privacy dei dati, cybersecurity e governance dell’IA – contribuisce a rendere l’intero processo più conveniente e sicuro.

I pagamenti in tempo reale acquistano importanza a livello globale

Nel 2025, lo sviluppo dei pagamenti in tempo reale (RTP) sarà influenzato dall’andamento delle maggiori economie mondiali.

In Europa, il sistema di trasferimento istantaneo dei crediti dell’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) sarà ampiamente adottato, facilitando le transazioni istantanee in euro nei confini dell’UE.

Sebbene questi progressi rappresentino un passo avanti significativo, rimangono ancora delle sfide da affrontare. I governi nazionali che hanno cercato di gestire autonomamente le reti RTP hanno dovuto affrontare problemi quali frodi, vulnerabilità della sicurezza, problemi di disponibilità e mancanza di capacità transfrontaliere/fx. La collaborazione con il settore privato, comprese aziende come Visa, può aiutare a superare queste sfide fornendo competenze e risorse per migliorare la sicurezza, l’interoperabilità e le funzionalità transfrontaliere.

Il compito cruciale per le autorità di regolamentazione, i responsabili politici e l’intero ecosistema dei pagamenti è quello di bilanciare l’innovazione e la sicurezza, proteggendo dai rischi associati alla natura istantanea e irreversibile dei pagamenti RTP. Garantire l’apertura e l’interoperabilità di queste reti nazionali è fondamentale anche per facilitare il commercio e la crescita globale.

I pagamenti A2A si semplificano

I pagamenti con carta offrono una certa esperienza, sicurezza e protezione che i pagamenti senza carta semplicemente non garantiscono. Ma le cose stanno cambiando.

I pagamenti elettronici, come i trasferimenti ACH, sono stati in gran parte esclusi dalla rivoluzione digitale. Prodotti come il pay by bank stanno digitalizzando e semplificando i pagamenti A2A, offrendo ai consumatori più modi per pagare.

I pagamenti in tempo reale sono diventati popolari e diffusi e, allo stesso tempo, sono stati presi di mira dai truffatori. Strumenti innovativi, come Visa Protect for A2A Payments, si stanno diffondendo per aiutare a mitigare le frodi sulle reti RTP.

Cresce l’embedded finance

L’embedded finance consiste nell’incorporare prodotti e servizi finanziari di terzi in piattaforme digitali di natura non finanziaria. Le soluzioni di pagamento sono sempre più integrate, in particolare nell’ecosistema degli esercenti. Si assiste anche a un aumento dei prodotti di prestito di embedded finance e delle soluzioni di pagamento white-label.

Potrebbe essere un vantaggio da quattro punti di vista: i fornitori guadagnano dalla distribuzione a basso costo; gli abilitatori sfruttano la domanda di semplicità e convenienza, i distributori migliorano il coinvolgimento della piattaforma e, soprattutto, gli utenti finali ottengono servizi finanziari contestualizzati in un unico luogo.

I pagamenti transfrontalieri viaggiano velocemente

Il movimento di denaro transfrontaliero è stato storicamente incentrato sul B2B e gestito principalmente dalle banche tradizionali. Ma la globalizzazione e il commercio mondiale hanno cambiato le cose.

Poiché i consumatori e le piccole e medie imprese hanno sempre più bisogno di inviare denaro da persona a persona in tutto il mondo, le carenze del mercato – troppo complesso, costoso e lento – stanno diventando sempre più evidenti.

L’espansione delle reti di pagamento in tempo reale potrebbe rivoluzionare i pagamenti transfrontalieri, ma abbiamo bisogno di reti RTP globali interoperabili, con meccanismi che consentano di elaborare pagamenti in più valute, e non di reti nazionali isolate che non possano dialogare tra loro. Visa Direct è un ottimo esempio di rete globale per i pagamenti in tempo reale, interoperabile e che consente funzionalità transfrontaliere più rapide ed economiche.

Soluzioni di pagamento transfrontaliero più efficienti e convenienti consentiranno alle aziende e ai consumatori di effettuare transazioni senza ritardi e commissioni, semplificando al contempo le conversioni di valuta e la conformità alle normative locali.

“I pagamenti sono in continua evoluzione per offrire convenienza, trasparenza e fiducia”, ha dichiarato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa in Italia. “Permettono alle aziende di crescere, ai consumatori di sentirsi sicuri e alle comunità di prosperare. Dall’autenticazione biometrica alle transazioni istantanee e senza interruzioni in tutto il mondo, ogni innovazione rappresenta un passo avanti per soddisfare le esigenze di tutti coloro che pagano e vengono pagati.”