Hype apre ai microinvestimenti e si allea con Gimme5

Hype ha annunciato dia ver scelto il salvadanaio digitale di Gimme5 per gli oltre 1 milione e 450mila clienti a cui offre i propri servizi.

Gimme5 permette agli utenti di accantonare piccole somme attraverso smartphone e investirle in un fondo comune di investimento; questo permette ad Hype di ampliare la propria offerta ed entrare nel mondo degli investimenti.

In linea con la strategia di Hype volta a fornire servizi a valore aggiunto per anticipare e rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei suoi utenti, la nuova sezione “Investimenti” mira ad offrire una selezione di prodotti di risparmio gestito tramite l’integrazione del salvadanaio digitale Gimme5.

I clienti della challenger bank trovano quindi una nuova risposta concreta al bisogno di ottenere una remunerazione dall’impiego della liquidità risparmiata. Attraverso la partnership tecnologica con Gimme5 e l’integrazione della sua soluzione, potranno infatti investire anche piccole somme direttamente da smartphone (a partire da 1 euro).

Gimme5 grazie alla partnership con Hype consolida la sua strategia B2B2C volta a democratizzare l’accesso al mondo del risparmio gestito attraverso le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Hype e Gimme5, le opzioni a disposizione dei clienti

In 1 giorno lavorativo i clienti Hype potranno attivare un conto Gimme5. Gli investimenti saranno finalizzati in massimo due giorni lavorativi. Inoltre, non ci sono vincoli temporali, in ogni momento è possibile richiedere il rimborso totale o parziale. Entro due giorni lavorativi, sarà accreditato direttamente sul conto Hypedel cliente. Gimme5 agisce inoltre da sostituto di imposta adempiendo in automatico a tutti gli obblighi fiscali per i clienti.

Gli utenti possono scegliere tra tre fondi comuni con diversi profili di rischio (Prudente, Dinamico, Aggressivo), dove hanno a disposizione diversi metodi di versamento: Periodico, impostando un versamento di una somma in automatico ogni mese; Manuale, versando ogni qualvolta lo si desidera; o tramite l’ingaggio dalla sezione “Risparmi” di Hype, investendo una parte o tutta la quota di risparmio accumulata. Nello specifico, i clienti Hype Start e Hype Plus possono scegliere tra 2 profili: Prudente e Dinamico e creare al massimo 2 box di Investimento. I clienti Hype Next e Hype Premium potranno scegliere, oltre a quelli già citati, anche il profilo Aggressivo e creare fino a 5 box di Investimento.