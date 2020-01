Hybrid IT, le appliance smart Fujitsu per la protezione dei dati

Fujitsu ha lanciato nuova generazione delle proprie appliance per la protezione dati pensate per Hybrid IT: Fujitsu Storage Eternus CS800 ed Eternus CS8000.

Le nuove appliance sono state progettate per il backup, l’archiviazione e lo storage di secondo livello, e sono disponibili in Italia esclusivamente attraverso Finix Technology Solutions.

La praticità e la convenienza economica del cloud computing hanno prodotto un significativo cambiamento nel modo in cui le aziende fanno funzionare le applicazioni e gestiscono i dati, adottando un modello che oggi è diffuso dal data center principale fino al cloud e alle installazioni edge.

Gli ambienti hybrid IT sono oggi una realtà in numerose aziende, tanto che il modo in cui viene gestito l’elemento critico dello storage dati è stato ripensato. Ora il servizio business essenziale non è più la sola capacità, ma l’essere in grado di creare e accedere ai dati memorizzati.

Grazie alle funzionalità interne e alla stretta integrazione con il software per la gestione dei dati prodotto da Veritas, Veeam e Commvault, le appliance Fujitsu Eternus CS danno vita a uno storage layer unificato altamente efficiente che garantisce un incremento delle prestazioni di qualsiasi ambiente hybrid IT mantenendo sotto controllo i costi dello storage.

La combinazione delle appliance Ecs con i principali software per la protezione dei dati significa che i clienti Fujitsu sono in grado di classificare i dati, che vengono quindi conservati automaticamente sui supporti appropriati (SSD, dischi, cloud o nastro) a seconda delle esigenze di business e di Sla.

Le copie dei dati vengono gestite automaticamente a livello storage aiutando le aziende a sfruttare un media mix completo di tutti i formati storage disponibili.

A complemento delle appliance per la protezione dei dati Eternus CS, il portafoglio di storage su nastro Fujitsu Eternus LT mette a disposizione una soluzione economicamente efficiente per il backup offline a scopo di conservazione o archiviazione dei dati a medio e lungo termine.

Questo nuovo approccio unificato alla protezione dei dati, che consolida i dati provenienti da fonti come il cloud, le applicazioni e il data center, affronta la sfida della gestione di crescenti volumi di dati fornendo la flessibilità e la scalabilità che occorrono per gestire enormi pool di dati e tenere il passo con le variazioni nelle esigenze dei servizi.

L’approccio facilita inoltre l’introduzione di nuovi servizi per l’intero ambito aziendale come l’archiviazione, le ricerche, l’analytics e la governance dei dati.