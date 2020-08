Huawei WiFi AX3, 4 antenne e 3.000 Mbps con il Wi-Fi 6

Huawei ha ufficialmente inserito a listino la famiglia di router WiFi AX3 che è caratterizzata dal supporto del nuovo standard Wi-Fi 6. Si tratta di due modelli che si differenziano per il processore usato e la memoria disponibile: dual core a 1,2 GHz con 128 GB di RAM e quad core a 1,4 GHz e con 256 MB di RAM.

In entrambi i router usano un processore Gigahome e il chipset Gigahome Wi-Fi 6 di Huawei. Con gli standard Wi-Fi 6 come base di partenza, Huawei ha incorporato una tecnologia congiunta multi-chip, che, quando utilizzato con altri dispositivi Huawei Wi-Fi 6, garantisce al router WiFi AX3 di offrire la tecnologia “Wi-Fi 6 Plus” a una velocità di rete raddoppiata, insieme a una potenza di wall-penetration avanzata.

Questo risultato è possibile in particolare grazie al chipset Gigahome Wi-Fi 6, in grado di migliorare la larghezza di banda fino a 160 MHz, e di realizzare la frammentazione automatica dei pacchetti in modalità narrow-band su richiesta. Ciò ha l’effetto di stabilizzare la larghezza di banda a 2 MHz, per un segnale di rete wall-penetrating che non si blocca. In parole semplici, gli utenti hanno una rete più veloce vicino al router e di connessioni più stabili da distanze maggiori rispetto al device. I valori nominali indicano fino a 2402 Mbps con frequenza a 5 GHz e fino a 574 Mbps con frequenza a 2,4 GHz.

Tutti e due i modelli usano 4 antenne esterne e dispongono di 3 porte Ethernet a 1 Gbps.

Condivisioni senza dover usare password

La versione quad-core della serie WiFi AX3 fornisce anche supporto per il sistema di condivisione Huawei Share. Gli utenti Android con un dispositivo sbloccato e con NFC abilitato nell’area di rilevamento del router, potranno così connettersi alla rete Wi-Fi senza dover inserire la password con un semplice tap. Questa funzione è particolarmente utile per soddisfare gli ospiti di abitazioni o per i clienti di hotel e ristoranti che risparmieranno tempo e complicazioni legate alla richiesta e all’inserimento di una password per accedere alla connessione internet.

Oltre alla tecnologia dinamica narrow-band, la versione quad-core racchiude quattro amplificatori di segnale indipendenti (due nella versione dual-core), abilitando il networking Mesh per più router Huawei e supportando modalità di rete wireless, cablate e ibride wireless + cablato in maniera da espandere l’accesso alla connessione internet in ogni angolo della casa o dell’ufficio.

Particolarmente curato anche l’aspetto sicurezza. La versione quad-core Huawei WiFi AX3 include un’area di sicurezza indipendente (ambiente di esecuzione TEE-trusted) è stata incorporata nel chip quad-core Gigahome e la soluzione di sicurezza TrustZone è stata costruita dal microkernel. Disponibile anche il nuovo standard WPA3.

Il nuovo router Huawei nella versione con processore quad core al prezzo di listino di 99,90 euro.