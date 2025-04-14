Huawei rafforza l’alleanza con i partner europei: innovazione cloud e strategie verticali al centro della European Partner Conference 2025

In occasione della Huawei European Partner Conference 2025, tenutasi a Villa Erba di Cernobbio, nei pressi di Como, Huawei ha riaffermato la volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione con i partner locali e regionali, forte anche del proprio percorso di crescita stabile. Parlando a oltre 1.000 clienti l’azienda ha condiviso la propria strategia commerciale europea, sottolineando come la propria rete di vendita focalizzata sui partner sia fondamentale per raggiungere una crescita continua e un successo condiviso.

Il tema dell’edizione di quest’anno, “Grow Together, Win Future”, ha offerto un’opportunità unica di confronto tra leader, innovatori e partner provenienti da tutta Europa, per scoprire in anteprima le strategie di Huawei per il business Enterprise e le nuove politiche destinate ai partner e clienti.

I partecipanti hanno anche avuto l’opportunità di visitare oltre 15 stand dedicati alle tecnologie più avanzate, dimostrando l’impegno dell’azienda nell’innovazione e nel supporto alla trasformazione digitale.

Nelle stesse giornate, si è tenuto anche il Huawei Italy Enterprise Day 2025, la sesta edizione del più importante evento annuale che Huawei dedica ai propri clienti e partner, con l’obiettivo di favorire un confronto costruttivo sulle principali innovazioni in ambito ICT.

“Il business in ambito enterprise è destinato a essere il principale motore di crescita di Huawei in Europa, pertanto, prevediamo di investire maggiormente in questo ambito. Sempre con il nostro approccio, lavoriamo insieme ai nostri partner alla costruzione di un ecosistema aperto”, ha dichiarato Willi Song, Presidente di Huawei Europe Enterprise Business (nella foto di apertura)

Il business globale di Huawei è cresciuto del 22,4% su base annua, raggiungendo un fatturato di 118,162 miliardi di USD (862,1 miliardi CNY) nel 2024, con l’Europa che ha svolto un ruolo importante in questo sviluppo. Alla fine del 2024, l’azienda contava oltre 13.000 dipendenti in Europa ed è stata certificata come Top Employer per 6 anni consecutivi. Huawei gestisce 29 centri di ricerca e sviluppo in 14 paesi e ha all’attivo più di 210 collaborazioni con università e college, coltivando le skill di oltre 30.000 talenti ICT.

Una strategia indirizzata dai partner

Il business aziendale di Huawei Europe realizza la maggior parte delle vendite grazie ai partner. Per supportarli al meglio e migliorare ulteriormente l’ecosistema, l’azienda ha messo a punto maggiori risorse per supportarli con la strategia “Partner + Huawei”.

“I nostri partner rappresentano davvero il cuore del nostro business aziendale. Grazie a loro, insieme possiamo fornire le migliori soluzioni e i migliori servizi possibili ai clienti in tutta Europa. Il nostro messaggio è chiaro, accanto alla gratitudine per il supporto ricevuto, abbiamo la volontà di rafforzare ulteriormente le nostre partnership, perché siamo convinti che la collaborazione sia il motore principale del successo reciproco”, ha dichiarato Xia Xingchang, Vicepresidente Europe Enterprise Business di Huawei.

“Più contributi, maggiori ricompense”

“Continueremo a migliorare la nostra politica e il nostro supporto per potenziare i nostri partner, facilitando la vendita delle nostre soluzioni e risolvendo le sfide dei clienti finali”, ha dichiarato Xia. Un esempio è il fondo di marketing congiunto con cui Huawei supporta i partner, che possono utilizzarlo per investire nel proprio marchio, nella formazione o in iniziative di pubblicità digitale. I partner, inoltre, possono passare dallo status di Partner Registrato a quello Silver, Gold e Diamond, beneficiando a ogni livello di risorse aggiuntive: i partner Silver ricevono un supporto supplementare alle vendite, quelli Gold beneficiano anche di bonus di rendimento, mentre i Diamond godono di servizi esclusivi. Maggiore è il contributo del partner, maggiore è la ricompensa con sconti e risorse aggiuntive.

Il cloud guida l’evoluzione dell’industria intelligente

“La trasformazione intelligente è l’opportunità chiave dell’Europa per il prossimo decennio”, ha dichiarato Tim Tao, Presidente di Huawei Cloud Europe.

Nel contesto dell’ondata di trasformazione digitale che sta coinvolgendo l’Europa, Huawei Cloud sta collaborando con i propri partner per sfruttare quattro tendenze tecnologiche chiave (multi-cloud, virtualizzazione del cloud, cloud distribuito e infrastruttura cloud AI-ready) che guidano il potenziamento dell’industria intelligente. Con capacità tecnologiche all’avanguardia e un ecosistema aperto, Huawei Cloud supporta i partner attraverso i programmi di partnership GoCloud e GrowCloud, favorendo la crescita delle capacità e il successo aziendale.

A oggi, Huawei Cloud ha servito oltre 6.000 aziende europee, fornendo servizi cloud ad alte prestazioni, sicuri e affidabili, accelerando al contempo la trasformazione intelligente cross-industry con tecnologie di Intelligenza Artificiale e big data. Quest’anno, inoltre, Huawei Cloud lancerà l’iniziativa “Cloud Leap”, collaborando strettamente con i partner dell’ecosistema ICT europeo in quattro aree chiave: scenari specializzati, opportunità di business matching, sinergia della forza lavoro e supporto di esperti. L’obiettivo è di esplorare insieme opportunità di mercato più ampie per accrescere le opportunità di business.

Focus sulle soluzioni industriali

Huawei ha anche fornito informazioni su nuove applicazioni e soluzioni. Attualmente l’attenzione è rivolta a soluzioni basate su scenari specifici per settori come pubblica amministrazione, istruzione, sanità, nonché retail, hospitality e fornitori di servizi gestiti (MSP). “Sviluppiamo soluzioni per sfide specifiche del settore, che mirano a risolvere i particolari problemi dei clienti”, ha affermato Xia. “Con le nostre reti basate sull’AI, i sistemi di archiviazione intelligenti e l’analisi avanzata dei dati, aiutiamo le organizzazioni non solo ad adattarsi, ma a modificare le proprie operazioni e ad abbracciare la trasformazione digitale e intelligente”.

Una panoramica delle soluzioni specifiche per settore

Istruzione: soluzione High-Quality Education Network con copertura Wi-Fi 7 completa per i campus, 10 GE fino alle aule, nuovo NetMaster AI Agent (unico sul mercato) e All-Flash-Storage per l’efficienza nella ricerca.

soluzione High-Quality Education Network con copertura Wi-Fi 7 completa per i campus, 10 GE fino alle aule, nuovo NetMaster AI Agent (unico sul mercato) e All-Flash-Storage per l’efficienza nella ricerca. Sanità: All-Flash Hospital Information System / Picture Archiving and Communication System (HIS / PACS) Data Center Solution e Smart Ward Wi-Fi 7 e access point convergenti IoT .

All-Flash Hospital Information System / Picture Archiving and Communication System (HIS / PACS) Solution e Smart Ward Wi-Fi 7 e access point convergenti . Retail: Smart Store Networks e Smart Warehousing con punti di accesso AirEngine per Wi-Fi 7 e IoT, interconnessione di filiali con iMaster NCE per SDWAN.

Smart Store Networks e Smart Warehousing con punti di accesso AirEngine per Wi-Fi 7 e IoT, interconnessione di filiali con iMaster NCE per SDWAN. Settore alberghiero: All-Scenario Wi-Fi 7 per le camere degli ospiti, i corridoi e le aree esterne basato su OptiXstar e Air Engine Access Points. Aggiornamento dell’ecosistema con punti di accesso Wi-Fi 7 convergenti IoT.

All-Scenario Wi-Fi 7 per le camere degli ospiti, i corridoi e le aree esterne basato su OptiXstar e Air Engine Access Points. Aggiornamento dell’ecosistema con punti di accesso Wi-Fi 7 convergenti IoT. Fornitori di servizi gestiti (MSP): Managed Network Service basato su iMaster NCE e Managed Storage Service per alta disponibilità, facile manutenzione e rete sicura, fornendo storage as-a-service.

“Questo evento per i partner rappresenta un’eccellente opportunità per scambiare idee commerciali, strategie future e nuove soluzioni”, ha dichiarato Xia. “Rafforziamo la nostra partnership con un quadro di incentivi gratificante, programmi di marketing attivi che includono l’organizzazione e la partecipazione a eventi chiave del settore e la promozione di comunità professionali come l’OceanClub o l’IP Club. Vogliamo espandere le partnership esistenti e accogliere nuovi partner, per promuovere la loro crescita e reputazione in Europa. Grow Together, Win Future”.