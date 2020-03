Huawei ha alzato ufficialmente il sipario sui nuovi smartphone flagship dell’attesa Serie P40: sono tre i modelli top di gamma, P40 Pro+, P40 Pro e P40.

Una delle aree su cui l’azienda cinese punta di più è il comparto fotografico potenziato da un ampio sensore da 1/1,28 pollici, con una risoluzione dei pixel di 2.44μm, che, aumentando l'apporto di luce, migliora le prestazioni anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il rinnovato design del periscopio, sottolinea inoltre l’azienda, consente di arrivare fino a uno zoom 10x ottico. La serie Huawei P40 è equipaggiata con il processore Kirin 990 5G Octa-Core e supporta la connettività veloce di ultima generazione degli standard 5G e WiFi 6 (con la tecnologia Wi-Fi 6+ a 160MHz di Huawei).

Tutta la serie Huawei P40 dispone dell’avanzato comparto fotografico Leica Ultra Vision, declinato, a seconda dei modelli, in una tripla, una quadrupla e una penta camera. Il P40 è equipaggiato con lenti grandangolare, ultra grandangolare e tele. Il modello P40 Pro offre una marcia in più con il sistema Leica Quad Camera, grazie all’introduzione della Ultra Wide Cine Camera potenziata, del sensore ToF e dello Zoom SuperSensing 50x. Il top di gamma Huawei P40 Pro+ utilizza un SuperZoom Array, che supporta uno zoom 10x ottico e zoom 100x digitale.

L’Ultra Vision Sensor presente in tutti gli smartphone della serie Huawei P40 nella fotocamera principale è, sostiene l’azienda, il più grande sensore Cmos disponibile sul mercato. Presenta solo 1/1,28 pollici di diametro e supporta il Full Pixel Octa PD AutoFocus, che consente una rapida messa a fuoco in qualsiasi condizione di luce, mentre l’XD Fusion Engine integra ed elabora i dati provenienti da più telecamere migliorare la qualità delle immagini.

Huawei P40 Pro offre uno zoom ottico 5x, uno zoom ibrido 10x e uno zoom digitale 50x. Inoltre, introduce per la prima volta il filtro RYYB sulla Camera 5x Optical Telephoto. Questo filtro è in grado di massimizzare la luce e migliorare la qualità degli scatti con zoom.

Il Super Zoom Array 100x del modello P40 Pro+ presenta un nuovo design periscopico in grado di riflettere la luce per ben 5 volte, espandendo l’entrata della luce del 178% a supporto dello zoom ottico 10x. Le funzionalità Ultra Vision Wide Camera e SuperZoom Array, inoltre, funzionano in maniera congiunta con l’intelligenza artificiale per assicurare una resa di foto e video ancora più stabile e nitida, triplicando l’effetto di OIS + AIS.

Sono poi presenti algoritmi di ottimizzazione, molti dei quali basati su intelligenza artificiale, progettati per migliorare gli scatti, aumentando ad esempio l’accuratezza del colore e rendendo più fedele la riproduzione del colorito della pelle e delle texture. Un algoritmo intelligente garantisce anche l’ottimizzazione dell’immagine in modalità ritratto in real time, per accrescere la luce e i dettagli.

La serie P40 introduce, inoltre, Huawei Golden Snap, una nuova funzione smart che include AI Best Moment ed è in grado di selezionare e scegliere i fotogrammi migliori di una foto in movimento. AI Remove Passerby e AI Remove Reflection possono rimuovere o far risaltare i soggetti, permettendo così agli utenti di migliorare in pochi e semplici tocchi i propri scatti.

Altrettanto potenti sono le funzionalità video. Huawei P40 Pro e P40 Pro+ dispongono di una fotocamera da 40 MP Ultra Wide Cine che ha una lunghezza focale equivalente a 18mm e un sensore da 1/1,54 pollici che supporta il rapporto 3:2. La tecnologia SedecimPixel Fusion è integrata in questa fotocamera per supportare il pixel binning 16 in 1, producendo super pixel che misurano 4,48μm per aumentare la sensibilità alla luce fino a ISO51200 e consentire l'acquisizione video 7680 fps Ultra Slow-Motion.

La serie Huawei P40 supporta la simulazione bokeh in tempo reale per i video. Imitando gli effetti di un obiettivo con ampia apertura, questa funzione consente di aggiungere l’effetto bokeh in maniera progressiva in modo da evidenziare il soggetto principale della scena. Il teleobiettivo è in grado di catturare filmati zoomati ad alta risoluzione e video 4K time-lapse. Lo zoom audio disponibile sui modelli P40 Pro e P40 Pro+ consente inoltre di amplificare il suono.

Per quanto riguarda la batteria, sul modello Huawei P40 Pro+ è disponibile la ricarica veloce SuperCharge 40W wireless.

Il sistema operativo EMUI 10.1 è basato su Android 10 Open Source ma non sono disponibili i Google Mobile Services e il Google Play Store e le app di Google non sono preinstallate.

EMUI 10.1 introduce comunque una serie di nuove funzionalità: MeeTime supporta le videochiamate in Full HD 1080p su smartphone, tablet e Huawei Vision TV; Huawei Share facilita il trasferimento di file tra lo smartphone e altri dispositivi come tablet e Pc; e c’è la AppGallery per le app.

Per quanto riguarda i prezzi, Huawei P40 Pro costa 1.049,90 euro; P40 costa invece 799,90 euro. Il prezzo del modello P40 Pro+ verrà annunciato nelle prossime settimane, così come la sua disponibilità (mentre gli altri due sono disponibili in pre-ordine).

Dal punto di vista hardware, insieme alla nuova serie P40 l’azienda cinese ha lanciato anche Huawei Watch GT2e, Huawei Sound X e gli occhiali da sole intelligenti Huawei X Gentle Monster, arricchendo ulteriormente il suo ecosistema di prodotti.

In più, ci sono novità anche per quel che riguarda i servizi. L’azienda ha infatti annunciato l’arrivo in Europa di Huawei Music: l’accesso alla piattaforma di streaming è disponibile in abbonamento mensile al costo di 9,99 euro, con i primi tre mesi gratuiti per tutti coloro che si iscrivono al servizio entro il 26 aprile.

Oltre a quello musicale, si espande anche il servizio di streaming video. Huawei Video, già presente in Italia e Spagna, è ora disponibile anche in altri dieci Paesi europei, con una galleria di oltre 50.000 titoli. I contenuti premium sono disponibili in abbonamento mensile o acquistabili singolarmente, mentre news e alcuni contenuti di intrattenimento saranno fruibili gratuitamente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Huawei.