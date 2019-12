Secondo quanto ha riportato la testata Reuters, Huawei Technologies sta pianificando di equipaggiare più prodotti con il suo sistema operativo HarmonyOS, ma tra questi per il momento non figurerebbero ancora smartphone, tablet né computer.

Non ci sarebbero dunque, al momento, quelle che rappresentano le linee di prodotti più popolari di Huawei, nell’immediato futuro di HarmonyOS. La notizia si basa su alcuni commenti rilasciato da Wang Chenglu, presidente della divisione software del consumer business group di Huawei, in occasione di un evento tenutosi in uno store della città di Shenzhen, dove si trovano gli headquarter del colosso cinese dell’Ict.

HarmonyOS, inizialmente noto come HongMeng OS, è il sistema operativo proprietario di cui Huawei ha intrapreso (o meglio, accelerato) lo sviluppo all’acuirsi della guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, che ha portato a una serie di restrizioni sull’utilizzo di tecnologie cinesi.

Sin dall’inizio, Huawei aveva evidenziato che l’implementazione di un sistema operativo proprietario rappresentava per l’azienda un “piano B”, ma che la scelta preferenziale rimaneva comunque quella di continuare a lavorare con gli ecosistemi di Google e Microsoft. Anche i commenti riportati ora da Reuters proseguono in questa direzione: Huawei continua a preferire l’utilizzo di Android per i propri smartphone.

La costruzione di un sistema operativo, e di un intero ecosistema, alternativo ad Android non può che essere un progetto che richiede molto tempo per essere realizzato. Sin dall’inizio, peraltro, Huawei aveva qualificato HarmonyOS non strettamente come sistema operativo mobile, ma come OS anche per l’Internet of Things e per dispositivi smart quali smart Tv, smart display e speaker, e altri di questo genere, così come per i dispositivi indossabili e il settore automotive.

HarmonyOS ha fatto in estate, infatti, il suo debutto, ma solo nel mercato cinese, proprio su una gamma di smart Tv dell’azienda. Se il sistema operativo proprietario equipaggerà anche gli smartphone di Huawei, in futuro, sarà da vedersi, ma la cosa sembra essere esclusa per il prossimo futuro.