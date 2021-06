Huawei MateBook 14, arrivano le nuove funzioni smart

Il rinnovato Huawei MateBook 14 è un notebook progettato per gestire al meglio la propria produttività.

Condivide il design e il DNA della serie MateBook ed è equipaggiato con un processore Intel Core di 11a generazione, una unità SSD ad alta velocità e il nuovo e sistema di raffreddamento Huawei Shark-Fin, ulteriormente migliorato.

Leggero e dal look minimalista, il notebook presenta bordi sottili e un display 2K FullView 3:2, con un rapporto schermo/corpo del 90% per un’esperienza visiva coinvolgente. Il supporto multi-touch consente agli utenti di controllare il notebook come se fosse uno smartphone.

Il nuovo design termico che funziona con ventole Huawei Shark-Fin fornisce un raffreddamento più efficace al fine di consentire al nuovo MateBook 14 di sfruttare appieno il potenziale dei processori Intel Core di 11a generazione e offrire prestazioni fluide e costanti.

Inoltre, siccome la richiesta di prestazioni può variare nel corso della giornata lavorativa, Huawei MateBook 14 include una semplice scorciatoia sulla tastiera per passare dalla modalità Standard a quella Performance.

Il notebook integra una batteria con capacità nominale di 56Wh, che fornisce una durata dichiarata dal produttore di fino a 11 ore di riproduzione video 1080p continua.

Il FullView Display da 14 pollici è dotato di una risoluzione 2K 2160×1440, una densità di pixel di 185 ppi, supporto al 100 per cento dello spazio colore sRGB, un rapporto di contrasto di 1500:1 e una luminosità di picco di 300 nit.

Huawei Share, Multi-screen Collaboration e Pc Manager sono solo alcune delle funzionalità offerte dal notebook, insieme a Eye Comfort Mode, Fingerprint Power Button e un adattatore di alimentazione tascabile per supportare le diverse esigenze di chi lavora in movimento.

La nuova versione di Huawei Share sul MateBook 14 consente agli utenti di lavorare senza interruzioni con il notebook e uno smartphone Huawei su un unico display.

La funzione Multi-screen Collaboration abilita il controllo cross-device e la condivisione delle capacità hardware, consentendo agli utenti di effettuare chiamate vocali e audio direttamente da Pc, visualizzare e modificare documenti salvati nella memoria dello smartphone direttamente sul notebook e aprire fino a tre app dello smartphone contemporaneamente per una migliore produttività multitasking.

Il nuovo laptop Huawei MateBook 14 nella configurazione i5 512 GB e con Microsoft 365 Personal preinstallato è disponibile in preordine in esclusiva su Hauwei Store a 1.249,00 euro, con inclusi il monitor Huawei Display 23.8”, lo zaino Huawei Backpack Swift e Huawei Bluetooth Mouse Swift (anziché 1.457,80 euro).

È disponibile anche in configurazione con il processore Intel Core i7-1165G710 di undicesima generazione.