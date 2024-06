Huawei ICT Competition: altri successi per l’Italia in Cina, nella finale globale

Si è svolta in questi giorni a Shenzhen, in Cina, la cerimonia di premiazione della finale globale della Huawei ICT Competition 2023-2024. Questo appuntamento, giunto alla sua 8ª edizione, si è distinto per aver visto il coinvolgimento del maggior numero di team concorrenti fino ad oggi, con la registrazione di 700 studenti provenienti da 100 università di 20 Paesi dell’Unione Europea. Dopo aver superato le selezioni nazionali e regionali, sono state scelte 9 squadre finaliste provenienti da 5 Paesi europei – Italia, Spagna, Turchia, Polonia e Grecia – che hanno rappresentato l’Europa alla fase finale della competizione.

La sfida finale si è basata su una competizione tecnica di alto livello che ha visto i migliori talenti di tutto il mondo competere tra loro per i premi più prestigiosi. Ai team partecipanti è stato infatti richiesto di dimostrare le loro competenze ICT personali e di squadra attraverso prove teoriche e pratiche, con valutazioni ad hoc negli ambiti Network, Cloud e Computing. Le squadre europee hanno ottenuto degli ottimi risultati, vincendo complessivamente 2 primi premi, 4 secondi premi e 3 terzi premi, ottenendo quindi il maggior numero di premi aggiudicati dall’Europa dal lancio della competizione di Huawei. Nel dettaglio:

i Grand Prize sono stati conquistati dalla Polonia, Università della Tecnologia di Poznań (Network Track, Practice Competition) e dalla Turchia, Team EdusynTech dell’Università MEF (AI Track, Innovation Competition);

due secondi premi sono invece stati consegnati ai team italiani , rispettivamente dell’ Università Università Politecnica delle Marche nella categoria ‘ Network Track ’, sotto la guida del Dott. Adelmo De Santis, e dalla K Labs Academy in quella ‘ Cloud Track ’; questi premi si aggiungono a quelli della Polonia, Poznań University of Technology (categoria ‘Cloud Track’) e della Grecia, Università della Macedonia (categoria ‘Innovation Track’);

infine, i terzi premi sono stati assegnati alla Spagna, Università di Alicante (categoria 'Network Track'), e alla Turchia, Yalova University (categoria 'Cloud Track') ed Erzurum Technical University (categoria 'Computing Track').

Kaan Başkurt, Console Generale di Turchia a Guangzhou, ha consegnato il Grand Prize, il premio più ambito di tutti, al team turco nominato vincitore nella categoria ‘Innovation Track’. Il team leader del gruppo ha quindi illustrato il progetto, che consiste in un’applicazione mobile basata sull’IA per il settore dell’istruzione con l’obiettivo di identificare la dislessia e fornire supporto ai bambini di età compresa tra 6 e 13 anni: “Ringrazio Huawei per aver riconosciuto il valore del nostro progetto e aver offerto una grande opportunità a giovani innovatori come noi di mostrare le loro capacità e le loro idee al mondo intero. L’eccezionale qualità dell’8ª edizione della Huawei ICT Competition riflette l’impegno di Huawei a sostegno dei giovani talenti e dell’innovazione nel campo ICT”.

Inoltre, lo scorso 23 maggio si è svolto a Shenzhen il primo forum globale ‘Most Valuable Instructor (MVI)’ della Huawei ICT Academy. Al termine di una serie di processi di selezione, sono stati assegnati a 3 docenti europei i premi ‘Global MVI Award 2024’. Tra questi anche il Dott. Adelmo De Santis, docente dell’Università Politecnica delle Marche, insieme ad altri due provenienti dalla Turchia – Yalova University, e dalla Spagna, Università di Alicante.

Infine, il 25 maggio, durante le finali globali della Huawei ICT Competition 2023-2024, i team hanno avuto l’occasione di visitare il campus e i padiglioni espositivi di Huawei a Xi Liu Bei Po, assistendo a dimostrazioni di tecnologie all’avanguardia e apprendendo le principali aree di ricerca e best practices dell’azienda nel campo ICT.

Huawei ICT Competition è un appuntamento annuale ideato e promosso da Huawei, che si articola in una competizione internazionale e una piattaforma di comunicazione per gli studenti di tutto il mondo. Sin dal suo lancio nel 2015, il concorso ha visto la partecipazione di 750.000 studenti universitari provenienti da oltre 2.000 università di più di 80 Paesi da tutto il mondo. L’ICT Academy e la ICT Competition hanno il comune obiettivo di supportare gli studenti nel miglioramento delle loro skills tecnologiche, coltivando le loro capacità di innovazione e creatività per imparare come meglio utilizzare le nuove piattaforme, promuovendo allo stesso tempo un più veloce progresso scientifico e tecnologico, l’apprendimento di nuove capacità ICT e favorire l’inclusione digitale in tutto il mondo.