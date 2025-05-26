Huawei ICT Competition 2024 – 2025, brilla il team Università Politecnica delle Marche

In questo fine settimana, a Shenzhen in Cina, si è svolta la cerimonia di chiusura e di premiazione delle finali globali della Huawei ICT Competition 2024 – 2025. Quindici squadre studentesche provenienti da Italia, Serbia, Polonia, Spagna, Turchia e Germania hanno gareggiato nelle finali globali con prove relative al mondo dell’innovazione. Alla fine, le squadre europee hanno vinto 1 Gran Premio, 2 Primi Premi, 5 Secondi Premi e 7 Terzi Premi, registrando il più alto numero di squadre europee vincitrici nella storia delle finali globali della competizione di Huawei.

Quest’anno il concorso ha raggiunto una dimensione record in Europa, attirando più di 20 paesi, oltre 130 istituti scolastici e più di 800 insegnanti e studenti, con la partecipazione di 15 squadre alle finali mondiali. Al termine di un’intensa competizione, le squadre europee hanno messo in mostra eccezionali capacità tecniche e di innovazione.

Anche quest’anno l’Italia si è distinta con la vittoria di un Secondo Premio da parte dell’Università Politecnica delle Marche, insieme ai team studenteschi di altri quattro paesi, tra i quali la Turchia con la TED University e la Spagna con l’Università di Alicante. Invece, il team dell’Università di Kragujevac, in Serbia, ha vinto il Gran Premio per il trak relativo all’innovazione, e l’Università di Tecnologia di Poznan ha vinto il Primo Premio relativo ai percorsi sul calcolo e il cloud. Infine, 7 squadre, tra le quella della Germania DTI Academy e quella della Turchia GENC Academy, hanno vinto il terzo premio.

Inoltre, il concorso ha previsto premi speciali come il “Women in Tech”, il “Green Development” e “MVI”. Il team tutto al femminile della DTI Academy tedesca ha vinto il premio “Women in Tech”.

La Huawei ICT Competition di quest’anno ha ricevuto un’attenzione significativa da parte della comunità internazionale. Ospiti da molti Paesi hanno partecipato all’evento, interagendo con insegnanti e studenti e consegnando i premi. Tra i partecipanti illustri, il Console Generale del Consolato Generale della Repubblica di Turchia a Guangzhou, il Vice Direttore Generale del Ministero della Gioventù e dello Sport della Turchia e il Console Generale del Consolato Generale d’Italia a Guangzhou. Il Console Generale del Consolato Generale della Repubblica di Turchia a Guangzhou, Kaan Baskurt, e il Console Generale del Consolato Generale d’Italia a Guangzhou, Valerio De Parolis, hanno consegnato in loco i premi alle squadre vincitrici di Turchia e Italia.

Inoltre, il 21 maggio si è tenuto il Most Valuable Instructor (MVI) Forum 2025, che ha riunito quasi 200 insegnanti di spicco ed esperti del settore delle accademie ICT di Huawei. Hanno condiviso casi di insegnamento e risultati delle Accademie ICT in diversi Paesi e hanno esplorato nuove modalità di cooperazione scuola-impresa. Attraverso una selezione globale, quattro insegnanti di spicco in Europa sono stati premiati con il Gran Premio, il Primo Premio e il Secondo Premio nel Teaching Track nel 2025. Tra questi, la dott.ssa Merve YLDIRIM, vincitrice del Gran Premio dell’Università di Tecnologia di Erzurum, in Turchia, ha presentato i suoi risultati didattici al forum.

Durante la competizione, i team studenteschi hanno anche visitato il campus e la exhibition hall di Huawei, dove hanno potuto ricevere una visione completa nell’ambito della ricerca e sviluppo in campo ICT di Huawei.

Arrivata alla sua nona edizione, in qualità di concorso tecnologico di punta per le università di tutto il mondo, la Huawei ICT Competition è cresciuta costantemente negli ultimi dieci anni e ha ampliato continuamente la sua influenza. In Cina, il concorso è stato inserito nell’elenco dei concorsi nazionali per studenti universitari; a livello internazionale, è riconosciuto come progetto di punta dalla Global Skills Academy dell’UNESCO. Ad oggi, il concorso ha attirato più di 2.000 college e università e più di 960.000 insegnanti e studenti provenienti da oltre 100 Paesi e regioni.

