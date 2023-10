Huawei Enterprise Day 2023: a Stresa la “New Era” fra istituzioni, partner e clienti

Si è svolta la quarta edizione dell’Enterprise Day, organizzata da Huawei Enterprise Italia presso il Regina Palace Hotel di Stresa, sulle rive del Lago Maggiore, con la partecipazione dell’Assessore al Bilancio e al Patrimonio del Comune di Stresa, Carla Gasparro.

L’evento di quest’anno, incentrato sul tema “Drive the New Era“, ha rappresentato un’opportunità per i partecipanti di definire obiettivi comuni con partner e clienti, promuovendo un futuro più intelligente e sostenibile attraverso l’adozione di tecnologie digitali all’avanguardia.

Eduardo Perone, Vice Presidente Business Development di Huawei Europe, ha dato il benvenuto ai più di 500 partecipanti, tra cui partner, clienti e rappresentanti dei media e delle istituzioni locali. Nel suo discorso inaugurale, ha enfatizzato come la società stia entrando in una nuova era, caratterizzata da un mondo completamente connesso e applicazioni basate sulla potenza dei dati, che saranno fondamentali per l’accelerazione della trasformazione digitale in diversi settori industriali. Huawei punta a raggiungere questi obiettivi attraverso la sua strategia “All Intelligence,” che comporta notevoli investimenti in ricerca e sviluppo (oltre 23,2 miliardi di dollari solo nel 2022), l’offerta di prodotti competitivi per soddisfare le esigenze dei partner e dei clienti, lo sviluppo di standard settoriali specifici e la condivisione di conoscenze e best practice. Huawei continua a essere un partner strategico per le aziende in Italia, supportandole nella loro trasformazione intelligente.

Durante l’evento, Alexandre Grandeaux, CTO di Huawei Enterprise Italia, ha presentato le ultime novità di Huawei in reti campus/LAN, data center, backbone IP/ottico e storage. Queste includono una rete campus ad alte prestazioni a 10 Gbps, una rete data center Ethernet a 400 Gbps con switch core ad alta capacità e una rete di trasporto IP/ottico gestita da un controllore SDN iMaster NCE, oltre a una soluzione di archiviazione dati intelligente con protezione predittiva.

È stato annunciato anche il marchio eKit, progettato per i partner della distribuzione interessati alle opportunità offerte dalle piccole e medie imprese, con un focus sulla semplicità e facilità d’uso.

Erminio D’Onofrio, Channel Director di Huawei Enterprise Italia, ha ribadito l’importanza dei partner nell’ecosistema aziendale, sottolineando l’impegno di Huawei nel fornire prodotti e soluzioni all’avanguardia in modo tempestivo.

Tim Cao, General Manager di Huawei Enterprise Italia, ha annunciato il Huawei Italy Enterprise Roadshow 2023, un tour in otto regioni italiane per presentare le soluzioni Huawei in termini di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza. Il tour inizierà a Stresa e toccherà città come Modena, Firenze, Perugia, Macerata, Bari, Napoli e Roma.

Durante la cena di gala, sono stati premiati i partner di Huawei in diverse categorie di prodotto e specializzazione, riconoscendo il loro contributo allo sviluppo dell’ecosistema aziendale in Italia.

Infine, sono stati premiati anche i partecipanti al programma “Acceleration for Change” di Huawei, che offre supporto a startup innovative interessate al Cloud Computing, all’Intelligenza Artificiale e al Machine Learning. Questo programma, sviluppato in collaborazione con SPICI e supportato da InnovUp, Smart Communities Tech e Lazio Innova, offre alle startup e alle PMI l’opportunità di beneficiare di risorse cloud Huawei e di mentoring per lo sviluppo del loro business. Tra le startup premiate vi sono Skemasoft, Universal Video, Greenjim, Lualtek, Imdea, Quantumnet, DG Twin e Moneyviz.

L’area demo dell’evento ha presentato numerose soluzioni Huawei per diversi settori, tra cui sanità, istruzione, turismo e retail, e ha dedicato uno stand a Blue Tensor, una startup premiata nel 2022 per la sua soluzione di computer vision nell’ambito dell’Industria 4.0.