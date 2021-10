Huawei Enterprise Day 2021, la trasformazione digitale per l’era post-Covid

Edizione 2021 per Huawei Enterprise Day, il cui tema è stato “Unlock the Future” e ha visto la divisione Enterprise guidare un momento di confronto costruttivo con tutto l’ecosistema e porsi come partner delle aziende italiane, le università e le città, per affrontare le sfide tecnologiche che l’industria ICT e la società incontreranno da qui al 2030.

Wilson Wang, Ceo di Huawei Italia ha illustrato alcune delle iniziative strategiche globali su cui Huawei intende concentrarsi nel prossimo futuro: l’ottimizzazione del proprio portafoglio prodotti, le strategie per accrescere la capacità di resilienza del business, la continua innovazione volta alla drastica riduzione delle emissioni di carbonio. In Italia, dove Huawei è presente da diciassette anni, l’azienda intende contribuire alla digitalizzazione del Paese con alcune iniziative di carattere sociale e inclusivo. Innanzitutto lo sviluppo di competenze digitali a vari livelli nelle scuole e nelle università ma anche nel tessuto industriale consolidando ulteriormente la collaborazione tra istituti di formazione e imprese; il supporto tecnologico alla piccole e medie imprese tramite il trasferimento di competenze diretto o tramite start-up; i progetti volti alla protezione dell’ambiente e allo studio della biodiversità grazie alla tecnologia come quello in fase di realizzazione insieme al WWF in alcune Oasi italiane.

Nel corso dell’evento, Huawei ha evidenziato come la pandemia e la necessaria conseguente digitalizzazione di numerosi servizi abbiano dato impulso a una crescita esponenziale della digital economy che già oggi e sempre più in futuro rappresenterà il principale traino dell’economia tutta. In questo contesto Huawei, forte del know-how accumulato in oltre 30 anni di esperienza nel campo ICT, collabora con le imprese realizzare un mondo sempre più digitale fornendo connettività diffusa e intelligenza pervasiva. L’Enterprise Business Group di Huawei si propone come partner strategico per i propri clienti enterprise, tra i quali conta anche circa 100 operatori in tutto il mondo, sviluppando e fornendo soluzioni strategiche sempre più all’avanguardia e con una particolare attenzione alla sostenibilità.

La divisione Enterprise di Huawei fornisce soluzioni Cloud, Big Data, IoT e Intelligenza Artificiale e prodotti per data center, all-flash storage e WiFi sempre più green ed efficienti dal punto di vista energetico per un’industria ICT a basse emissioni di carbonio. Inoltre, grazie alla digitalizzazione dell’energia tradizionale e alle tecnologie green permette ai vari i settori industriali di digitalizzarsi e ridurre le proprie emissioni di carbonio, con un potenziale un abbattimento delle emissioni fino al 60%.

Nell’ambito dell’Enterprise Day si è svolto anche il Partner Summit 2021 in cui è stato ribadito l’impegno per la realizzazione di un ecosistema di partner aperto, collaborativo e vantaggioso per tutti, grazie al quale Huawei può aiutare i propri partner a soddisfare le diverse esigenze dei clienti, anche attraverso un portafoglio prodotti sempre più ampio e competitivo. In questa occasione è stato presentato anche un rinnovato programma di canale che prevede nuovi modelli di go-to-market per guidare i partner nella loro evoluzione verso il mercato dei servizi, un incremento dei fondi destinati ad attività di marketing, ulteriori investimenti per favorire la formazione attraverso il programma ICT Academy, che offre un ricco catalogo di corsi per l’acquisizione e la certificazione di competenze relative alle diverse fasi di vendita, e gli Open Lab europei, dove è possibile toccare con mano soluzioni specifiche per i settori verticali.