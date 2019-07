Huawei cresce di oltre il 23% nel primo semestre

E stata al centro del mirino dell'amministrazione Trump, sottoposta a embargo, a limitazioni alle collaborazioni con aziende statunitensi, prima su tutte Google, ma ha tenuto, anche grazie alla buona performance dei primi cinque mesi: nel primo semestre le entrate di Huawei sono cresciute a doppia cifra su base annua.

I ricavi di Huawei, infatti, sono stati di 58,34 miliardi di dollari, con un aumento del 23,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un margine netto dell'8,7%.

Secondo il Presidente della società cinese, Liang Hua, le operazioni procedono senza intoppi e l'azienda è più solida che mai. Ciò è dovuto a una gestione efficace e a prestazioni eccellenti secondo tutti gli indicatori finanziari.

“Il fatturato è cresciuto rapidamente fino a maggio - ha detto Liang -. Grazie alle solide basi che abbiamo posto nella prima metà dell'anno, continuiamo a registrare una crescita anche dopo esser stati inseriti nella black list Usa. Questo non vuol dire che non ci saranno difficoltà che potrebbero influenzare il nostro ritmo di crescita nel breve termine. Manterremo la rotta: siamo pienamente fiduciosi in ciò che il futuro ha in serbo per noi e continueremo a investire come previsto. Quest’anno investiremo un totale di 17,45 miliardi di dollari in attività di Ricerca e Sviluppo. Affronteremo queste sfide e siamo sicuri che Huawei entrerà in una nuova fase di crescita quando avrà superato questo periodo".

Consumer, carrier ed enterprise

In ambito Consumer Huawei nel primo semestre 2019 Huawei ha generato un fatturato pari a 32,1 miliardi di dollari. Le spedizioni di smartphone Huawei (inclusi i telefoni Honor) hanno raggiunto i 118 milioni di unità e si è registrato un incremento del 24% anno su anno anche nelle spedizioni di tablet, PC e dispositivi indossabili. Huawei sta iniziando a espandere il proprio ecosistema di dispositivi per offrire un'esperienza utente sempre più fluida e intelligente. Ad oggi, l'ecosistema Huawei Mobile Services conta più di 800.000 sviluppatori registrati e oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo.

Il fatturato relativo alle vendite del Carrier Business Group di Huawei ha raggiunto 21,3 miliardi di dollari, con una costante crescita nella produzione e spedizione di apparecchiature per reti wireless, trasmissione ottica, comunicazioni dati, IT e prodotti correlati. A oggi, Huawei ha sottoscritto 50 contratti commerciali 5G e consegnato oltre 150.000 stazioni base nei mercati di tutto il mondo.

Anche l’Enterprise Business Group è cresciuto, registrando un fatturato di 4,59 miliardi di dollari. Huawei continua ad arricchire il proprio portafoglio ICT in più settori, tra cui cloud, intelligenza artificiale, reti campus, data center, Internet of Things ed elaborazione intelligente dei dati. Huawei rimane un fornitore di fiducia per i clienti della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, nonché per i clienti nei settori commerciali come finanza, trasporti, energia e nell’industria automobilistica.