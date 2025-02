HR e AI, Workday lancia l’Agent System of Record

Workday ha annunciato il nuovo Agent System of Record. Questo sistema innovativo permetterà alle organizzazioni di gestire in modo centralizzato l’intero parco di agenti AI, sia di Workday che di terze parti. Con questa novità, le aziende potranno governare e ottimizzare la propria forza lavoro digitale, garantendo maggiore efficienza e sicurezza operativa.

La sfida della gestione degli agenti AI

Con la crescente adozione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, le imprese devono affrontare nuove sfide: dal controllo dei costi alla sicurezza, dalla compliance alla valutazione del reale impatto delle tecnologie digitali. Senza un approccio centralizzato, il rischio è di avere operazioni frammentate, minacce alla sicurezza e difficoltà nel misurare il ROI degli investimenti AI.

Come funziona l’Agent System of Record

Workday offre una piattaforma unica che permette di:

Gestire gli agenti AI attraverso un sistema centralizzato, con piena trasparenza sulle loro attività.

attraverso un sistema centralizzato, con piena trasparenza sulle loro attività. Ottimizzare i costi tramite previsioni e analisi del ritorno sull’investimento.

tramite previsioni e analisi del ritorno sull’investimento. Supportare la conformità normativa , con policy automatizzate per ridurre i rischi.

, con policy automatizzate per ridurre i rischi. Monitorare le prestazioni in tempo reale, per migliorare costantemente l’efficienza operativa.

Agenti AI basati sui ruoli: una nuova frontiera per i processi aziendali

Workday ha anche annunciato il lancio di nuovi agenti AI basati sui ruoli, configurabili per gestire una vasta gamma di attività aziendali. Diversamente dagli agenti tradizionali, che seguono istruzioni passo-passo, gli agenti basati sui ruoli di Workday possiedono competenze autonome che supportano meglio i dipendenti nei loro ruoli.

Ecco alcuni esempi degli agenti basati sui ruoli di Workday:

Contracts Agent : Analizza continuamente i contratti aziendali per individuare opportunità o rischi nascosti.

: Analizza continuamente i contratti aziendali per individuare opportunità o rischi nascosti. Payroll Agent : Automatizza i processi di audit e aggiorna i dati salariali non validi, assicurando la compliance normativa.

: Automatizza i processi di audit e aggiorna i dati salariali non validi, assicurando la compliance normativa. Financial Auditing Agent : Migliora l’efficienza dei processi di audit collegando documenti complessi e monitorando le transazioni.

: Migliora l’efficienza dei processi di audit collegando documenti complessi e monitorando le transazioni. Policy Agent: Monitora costantemente le policy aziendali e fornisce informazioni ai dipendenti in modo proattivo, migliorando la compliance.

Gli agenti AI di Workday, insieme a quelli dei partner, saranno disponibili nel Workday Marketplace. Le aziende potranno così scegliere e integrare gli agenti più adatti alle loro esigenze, sfruttando le potenzialità della piattaforma di sviluppo Workday Extend per personalizzare le funzionalità.

Partnership strategiche per guidare l’innovazione AI

L’ecosistema di Workday si rafforza grazie alle collaborazioni con player globali come AWS, Accenture, Deloitte e KPMG, che condividono l’obiettivo di supportare una gestione etica e sicura della forza lavoro digitale.

Julie Sweet , CEO di Accenture , sottolinea come “il ciclo di vita degli agenti AI debba essere gestito in modo completo, garantendo la formazione, la conformità e il monitoraggio delle prestazioni”.

, CEO di , sottolinea come “il ciclo di vita degli agenti AI debba essere gestito in modo completo, garantendo la formazione, la conformità e il monitoraggio delle prestazioni”. Swami Sivasubramanian , vicepresidente di AWS Data and AI , evidenzia il ruolo centrale del Workday Agent System of Record per una gestione etica degli agenti digitali.

, vicepresidente di , evidenzia il ruolo centrale del Workday Agent System of Record per una gestione etica degli agenti digitali. Matt Castonguay, CFO di Team Car Care, afferma che “le capacità AI di Workday stanno già avendo un impatto concreto sui nostri risultati aziendali”.

Il futuro della gestione AI con Workday

Il Workday Agent System of Record rappresenta un passo decisivo verso la trasformazione digitale delle imprese. Entro la fine dell’anno, Workday renderà disponibile questa piattaforma, promettendo di rivoluzionare la gestione della forza lavoro, sia umana che digitale. Con la sua esperienza nella gestione dei dati sensibili e dei processi complessi, Workday si conferma come partner affidabile per affrontare le sfide del nuovo panorama AI.