Hpe svela innovazioni alla piattaforma Hpe SimpliVity

Hpe ha annunciato una serie di novità per Hpe SimpliVity, la propria piattaforma di HyperConverged Infrastructure.

Le innovazioni introdotte all'interno di Hpe SimpliVity comprendono:

La prima release di Hpe InfoSight per Hpe SimpliVity, che permette ai clienti di pianificare le risorse in maniera predittiva, eliminando qualsiasi congettura dalla gestione della capacità. Hpe InfoSight fornisce ai clienti Hpe SimpliVity capacità di analisi e visibilità globale su insight dettagliati inerenti ai sistemi, prestazioni e utilizzo della capacità, insieme con l'automazione del supporto attraverso alert e rilevamenti automatici di problemi complessi.

Aggiornamento dei cluster con un solo click per effettuare l'upgrade senza interruzioni dell'intero stack software da Hpe SimpliVity, eliminando i rischi e semplificando il processo. I clienti possono ora aggiornare firmware, hypervisor e lo stesso software Hpe SimpliVity sui vari nodi di un cluster Hpe SimpliVity con un solo click, con la certezza di poter completare gli upgrade di più siti in maniera semplice e senza interruzioni.

Inoltre,Hpe ha annunciato l'integrazione di Hpe StoreOnce all'interno della piattaforma Hpe SimpliVity, novità che migliora la protezione e la mobilità dei dati sullo storage Hpe. L'integrazione di Hpe StoreOnce e Hpe SimpliVity dà vita a una soluzione per la protezione dei dati app-aware caratterizzata da velocità di recovery e automazione basata su policy per semplificare la gestione e abbattere i costi. Questa soluzione integra le funzioni di backup e recovery già previste da Hpe SimpliVity per la retention e la compliance a lungo termine.

Come già annunciato nel giugno 2019, Hpe ha ampliato il proprio portafoglio Hci con l'introduzione di Hpe Nimble Storage dHCI, una piattaforma Hci disaggregata realizzata con la semplicità di un ambiente Hci e la flessibilità di un ambiente convergente. Basata su Hpe InfoSight, la soluzione Nimble dHci consente alle aziende di velocizzare il deployment delle applicazioni, supportare workload complessi e ottimizzare tempi e risorse. Per i clienti tutto questo si traduce nella flessibilità di poter scalare le risorse in maniera indipendente e semplificare la gestione in presenza di applicazioni complesse come database business-critical o data warehouse.