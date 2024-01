HPE pronta a comprare Juniper Networks? Un potenziale affare da 13 miliardi di dollari

Arriva il primo rumor di peso del 2024 per il mercato ICT: secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, HPE starebbe trattando l’acquisizione di Juniper Networks per 13 miliardi di dollari.

Fonti informate hanno dichiarato al WSJ che HPE potrebbe pagare circa 13 miliardi di dollari per acquistare Juniper Networks in un accordo annunciato già questa settimana.

Juniper Networks ha una capitalizzazione di mercato di circa 9,6 miliardi di dollari in base al prezzo di chiusura delle azioni il giorno della notizia. HPE ha un valore più che doppio, pari a 23 miliardi di dollari.

Le due aziende sono già in concorrenza in alcuni mercati aziendali, come quello delle apparecchiature WLAN. Oltre ai suoi prodotti di rete per carrier e grandi clienti aziendali, Juniper offre a HPE un punto d’appoggio nel mercato dell’intelligenza artificiale, con il sistema Mist AI basato sull’apprendimento automatico per ottimizzare le reti.