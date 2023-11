HPE Partner Ready Vantage: novità per accelerare le opportunità di crescita

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato le novità di HPE Partner Ready Vantage, il programma ideato per garantire ancor di più ai partner la possibilità di fornire soluzioni as-a-service.

Gli aggiornamenti includono: Center of Expertise integrati, nuove competenze e un framework evoluto, nonché strumenti e offerte che favoriscono una redditività ricorrente e garantiscono ai partner relazioni profonde e durature con i clienti.

“HPE Partner Ready Vantage rappresenta una svolta per i partner che desiderano accedere a opportunità remunerative nelle aree professional services, managed services, e customer success“, ha dichiarato Simon Ewington, Vice President Worldwide Channel & Partner Ecosystem di HPE. “I partner possono ora sfruttare le intellectual property, gli strumenti e le risorse di HPE per favorire un’ulteriore crescita del business e incrementare i ricavi attraverso il portafoglio di servizi as-a-service HPE GreenLake, specie quando i clienti si rivolgono a loro per implementare soluzioni per migliorare la gestione di informazione e dati“.

Da HPE, nuovi strumenti e offerte per i partner

Costruito sulla base del pluripremiato programma HPE Partner Ready, HPE Partner Ready Vantage è organizzato in tre percorsi – Build, Sell e Service – e include Center of Expertise mirati per i partner che possono iscriversi e sviluppare ulteriormente le proprie competenze.

Il percorso Build consente ai partner di sviluppare, integrare e creare carichi di lavoro e soluzioni con HPE GreenLake e comprende i Center of Expertise Solution & Development e Technology Validation. Il percorso Sell offre ai partner opportunità di crescita dei ricavi ricorrenti ed è composto dal centro di competenza As-a-Service. Il percorso Service consente ai partner di migliorare l’esperienza dei clienti approfondendo i servizi offerti e comprende i Center of Expertise Customer Success, Managed Services e Professional Services.

Oltre alle offerte attualmente disponibili nei vari Center of Expertise, sono ora disponibili per i partner iscritti a HPE Partner Ready Vantage i seguenti strumenti e offerte:

Strumento di migrazione rapida , che integra le expertise di consulenza, automazione e gli strumenti di HPE per abilitare la migrazione end-to-end delle applicazioni al cloud ibrido. I partner sono ora in grado di fornire valutazioni imparziali e raccomandazioni sul posizionamento dei carichi di lavoro ai clienti. Attualmente sono disponibili le migrazioni VMware, e ulteriori funzionalità sono in arrivo. Lo strumento è disponibile per i partner iscritti al Center of Expertise Professional Services.

Partner-led services experience for HPE GreenLake , che consente ai partner di accompagnare l'esperienza HPE GreenLake dei loro clienti. I partner sono ora in grado di aggiungere i propri servizi e le proprie personalizzazioni ad HPE GreenLake. Questa esperienza è disponibile per i partner iscritti al Center of Expertise Managed Services.

Servizi di consulenza nuovi e ampliati per la creazione di processi per i partner di HPE Aruba Networking , che comprendono workshop sulla pianificazione aziendale e sulla scoperta dei servizi per i Solution Provider e i Managed Service Provider, esercitazioni guidate sullo sviluppo di piani aziendali NaaS o HPE Aruba Networking as-a-service e un nuovo strumento di accelerazione dei processi per aiutare i partner a valutare la forza e la maturità della loro managed services practice HPE Aruba Networking NaaS. Questi servizi sono disponibili per i partner iscritti al Services Center of Expertise Customer Success o Managed Services.

Risorse di vendita e formazione per i partner di HPE Aruba Networking, che comprendono una nuova serie di webinar di vendita basati sui risultati, una formazione e un playbook as-a-Service rinnovati e una campagna sul ciclo di vita del cliente progettata per accompagnare i partner dall'onboarding all'accreditamento. Queste risorse sono disponibili per i partner iscritti al Center of Expertise As-a-Service.

Un framework di competenze evoluto

Le competenze HPE si sono evolute fino a includere una serie mirata di attività di apprendimento che consentono ai partner di promuovere le proprie soluzioni e creare una migliore visibilità della propria offerta, sottolinea l’azienda. Il nuovo framework si concentra soprattutto sulla comprensione da parte dei partner della tecnologia HPE e su come applicarla a una varietà di esigenze dei clienti. Le competenze dei partner saranno ora end-to-end e comprenderanno quelle tecniche, di vendita, di soluzioni verticali richieste dal mercato, offrendo ai partner stessi la possibilità di sviluppare il proprio percorso in base allo specifico modello di business.

Oggi HPE ha a disposizione diverse competenze a cui i partner possono accedere, allineate alla strategia di HPE per Edge, Hybrid Cloud e AI. Queste competenze sono disponibili anche per i partner HPE Partner Ready e HPE Partner Ready for Networking e ulteriori competenze saranno annunciate nel 2024, dichiara l’azienda.

Le competenze sono le seguenti:

Edge HPE Aruba Networking Central HPE GreenLake for Networking HPE Aruba Networking ClearPass HPE Aruba Networking SD-WAN HPE Aruba Networking Data Center

Hybrid Cloud HPE GreenLake HPE Storage e servizi dati* Soluzioni di protezione dei dati e disaster recovery o Soluzioni di cloud privato* o Soluzioni di cloud ibrido* o Soluzioni HPE per VDI

AI and Data Analytics Soluzioni HPE per SAP HANA Altre competenze da lanciare nel 2024



*Nuove e disponibili per l’anno fiscale 24.

HPE Partner Ready Vantage è ora aperto e disponibile per tutti i partner che desiderano differenziarsi al meglio, costruire soluzioni più solide e fornire soluzioni complete per supportare una varietà di modelli di business. Annunciato per la prima volta a HPE Discover 2022, il programma risponde alle esigenze dei clienti e accelera la crescita dei partner as-a-service attraverso il portafoglio di Hybrid Cloud HPE e quello di HPE Aruba Networking. Da quando è stato annunciato, HPE ha ricevuto feedback estremamente positivi dai partner di tutte le dimensioni iscritti al programma, mette in evidenza l’azienda.

Cosa dicono i partner

“Il Center of Expertise Professional Services mostra come DataVizion possa prendere in mano la gestione di quanto viene presentato in Aruba Central o in HPE GreenLake for Aruba e lavorare per trasformalo in valore per i nostri clienti…. ciò rende più efficiente la nostra offerta e ci consente di assicurare livelli più elevati di customer satisfaction” – Kevin Reid, DataVizion (Nord America).

“In termini di vendite e di crescita della nostra azienda, guardiamo a [HPE Aruba Networking] come partner per aprire le porte a nuovi prodotti. Ed è qui che avremo bisogno del Center of Expertise Professional Services” – Frank Eckenfels, CEO (EMEA).

“Abbiamo sempre avuto una mentalità che privilegia l’assistenza e il cliente, ma il [Center of Expertise Customer Success di HPE Aruba Networking] ci aiuta a portarla a un livello superiore e ci aiuta a garantire che stiamo performando al meglio su tutta la linea, dalla formazione e dalla comprensione dei prodotti dell’azienda all’utilizzo dei suoi programmi… I giorni in cui ci si limitava a proporre l’hardware, a installarlo e a dire ‘ci vediamo dopo, chiamateci quando avete bisogno di noi’ sono finiti: la customer success è ora una divisione dedicata all’interno dell’organizzazione di Laketec” – Matt Burns, Laketec (Nord America).

HPE – afferma l’azienda – si impegna a sostenere la crescita dei partner, in maniera sinergica ovunque si trovino nel loro percorso e continuando a offrire risorse per lo sviluppo di soluzioni uniche per una maggiore differenziazione sul mercato.