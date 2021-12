Hpe avrà un nuovo Presidente e AD: è Claudio Bassoli

Claudio Bassoli sarà nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Hpe Italia

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato l’inizio della transizione che porterà Claudio Bassoli a diventare nuovo Presidente e Amministratore Delegato dell’azienda a partire dal primo febbraio 2022.

Attualmente VP di HPE a guida dell’organizzazione vendita dell’azienda in Italia, Bassoli vanta oltre 30 anni di esperienza dirigenziale nella gestione di aziende tecnologiche innovative, con una storia di successi in realtà italiane e multinazionali. Laureato in Informatica, ha iniziato la sua carriera in Sixcom (Gruppo Olivetti) e Datamont. È entrato in Hewlett-Packard nel 1987, venendo riconosciuto in pochi anni come uno dei 100 migliori venditori mondiali da Bill Hewlett e dal CEO Lew Platt. Nel 1995 è stato nominato Amministratore Delegato di Spectra-Physics, dove ha ricoperto anche il ruolo di EMEA Board Director. Ha poi trascorso 12 anni in CISCO, dove ha ricoperto diversi ruoli manageriali. Nel 2012 è tornato in Hewlett-Packard Italia come Vice President Sales.

Hpe, la transizione da Stefano Venturi a Claudio Bassoli

Claudio Bassoli subentra a Stefano Venturi, il quale ha guidato l’azienda come Presidente e Amministratore Delegato per un decennio, conducendola con successo anche attraverso il processo di trasformazione che ha portato alla creazione di Hpe in Italia. Nel corso di questi anni, Venturi ha costruito e guidato un team che ha portato l’azienda a raggiungere risultati eccezionali, fino ad arrivare all’ultimo anno fiscale appena trascorso, il migliore nella storia recente dell’azienda in Italia. Dopo questi anni di successi, Stefano Venturi ha deciso di dedicarsi alle sue passioni e ai suoi progetti d’innovazione personali.

Il periodo di transizione inizierà oggi stesso e vedrà Bassoli e Venturi collaborare per gestire un processo graduale, che sarà completato entro il 31 gennaio 2022.

Hewlett Packard Enterprise ha infine voluto ringraziare Stefano Venturi per il suo prezioso contributo in questi anni e gli augura il meglio per i suoi progetti futuri