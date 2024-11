HPE lancia un nuovo portfolio HPC e AI per accelerare la ricerca scientifica e l’addestramento AI

HPE annuncia il suo nuovo portfolio di infrastrutture per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e l’intelligenza artificiale (AI), che comprende soluzioni HPE Cray Supercomputing EX di classe superiore e due sistemi ottimizzati per l’addestramento di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l’addestramento di modelli multimodali. Le nuove soluzioni di supercomputing sono progettate per aiutare i clienti globali a velocizzare la ricerca scientifica e l’invenzione.

Il portfolio end-to-end di soluzioni HPC: HPE Cray Supercomputing EX

HPE Cray Supercomputing EX4252 Gen 2 Compute Blade – In grado di fornire fino a 98.304 core in un singolo cabinet, HPE Cray Supercomputing EX4252 Gen 2 Compute Blade offre il sistema di supercalcolo più potente disponibile in un’unità rack. Dotato di otto processori AMD EPYC di quinta generazione, questo compute blade offre il vantaggio della densità di CPU , consentendo ai clienti di ottenere prestazioni di calcolo superiori nello stesso spazio. HPE Cray Supercomputing EX4252 Gen 2 Compute Blade sarà disponibile nella primavera del 2025.

– Questo sistema di storage ad alte prestazioni progettato per supercomputer su larga scala raddoppia le prestazioni di input/output (I/O) rispetto alla generazione precedenteii. HPE Cray Supercomputing Storage Systems E2000 si basa sul file system Lustre e consente un migliore utilizzo dei nodi di calcolo basati su CPU e GPU riducendo i tempi di inattività durante le operazioni di I/O. Il sistema di storage HPC sarà generalmente disponibile sui sistemi HPE Cray Supercomputing EX all’inizio del 2025. HPE Cray Supercomputing User Services Software – HPE presenta una nuova offerta software che migliora l’esperienza dell’utente nell’esecuzione di carichi di lavoro ad alta intensità di calcolo. Disponibile da subito, HPE Cray Supercomputing User Services Software include funzionalità che aiutano i clienti a ottimizzare l’efficienza del sistema, a regolare il consumo energetico e a eseguire in modo flessibile carichi di lavoro diversi sull’infrastruttura di supercomputing.

La nuova famiglia di server HPE ProLiant Compute XD ottimizza training e tuning dei modelli di AI

HPE continua il rollout di una nuova categoria di server che consente ai clienti di semplificare l’implementazione di cluster AI di grandi dimensioni e ad alte prestazioni. Progettati per i service provider e le grandi aziende che formano i propri modelli di AI, i server HPE ProLiant Compute XD sfruttano l’esperienza dell’azienda nell’installazione e nella distribuzione di grandi sistemi di AI.

I servizi HPE opzionali sono disponibili per supportare la costruzione, la personalizzazione, l’integrazione, la convalida e il collaudo completo della soluzione all’interno della struttura produttiva all’avanguardia di HPE per accelerare la distribuzione in loco.

Disponibile solo sui server HPE ProLiant Compute, la tecnologia di gestione HPE Integrated Lights-Out (iLO) consente a personale autorizzato selezionato di accedere ai server con un controllo remoto fuori banda, migliorando così la sicurezza rispetto all’accesso standard alla rete in banda.