HPE completa l’acquisizione di Morpheus Data

HPE ha acquisito Morpheus Data, una piattaforma software che unifica la gestione dell’IT multicloud e ibrido, consentendo ai team DevOps di effettuare il provisioning self-service.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Morpheus Data, azienda specializzata in piattaforme di gestione cloud e automazione. Questa operazione rafforza ulteriormente la strategia di HPE di offrire soluzioni cloud ibride e multi-cloud avanzate, integrando la tecnologia di Morpheus Data nella sua ampia gamma di servizi.

Morpheus Data è nota per la sua piattaforma di gestione cloud che consente alle aziende di orchestrare e automatizzare ambienti IT complessi, semplificando l’integrazione e la gestione di risorse provenienti da diversi fornitori di cloud. Con l’integrazione di questa tecnologia, HPE mira a fornire ai propri clienti una maggiore flessibilità e controllo nelle loro operazioni cloud, facilitando la migrazione, la gestione e l’ottimizzazione di carichi di lavoro critici in ambienti multi-cloud.

L’acquisizione di Morpheus Data permette a HPE di potenziare il suo portafoglio di servizi HPE GreenLake, ampliando l’offerta di strumenti per la gestione e l’automazione del cloud. Questo passo strategico rafforza la posizione di HPE nel mercato del cloud ibrido, rispondendo alle crescenti esigenze delle aziende di avere una gestione centralizzata e semplificata delle loro infrastrutture IT.

Con questa mossa, HPE si posiziona come un leader nel fornire soluzioni innovative che permettono alle aziende di sfruttare al meglio le potenzialità del cloud, assicurando al contempo un alto livello di sicurezza, efficienza e scalabilità.

L’acquisizione di Morpheus Data da parte di HPE rappresenta un significativo avanzamento nella capacità dell’azienda di offrire soluzioni cloud che rispondano alle sfide moderne dell’IT, garantendo un valore aggiunto ai propri clienti attraverso l’innovazione tecnologica.

Leggi tutti i nostri articoli su HPE