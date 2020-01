Hpe Aruba supporta il retail con le innovazioni Sd-Branch

Hpe Aruba ha annunciato una serie di innovazioni per il framework Zero Trust Security e funzionalità di gestione cloud-native per garantire la continuità del business Retail non-stop su vasta scala.

Sd-Branch di Hpe Aruba è la componente chiave della strategia Edge-to-Cloud della società: integra i dispositivi Aruba Branch Gateway con la piattaforma per la gestione cloud Aruba Central, mettendo a disposizione un unico punto per il controllo e l’amministrazione delle reti Sd-Wan, cablate e wireless, semplificando e proteggendo la connettività dei punti vendita su vasta scala.

Le nuove funzionalità comprendono l’espansione delle funzionalità Aruba per la difesa unificata dei punti vendita, che aggiunge capacità basate sull’identità per il rilevamento degli attacchi e la prevenzione delle intrusioni, così da implementare un framework Zero Trust Security nelle reti dei punti vendita.

Hpe Aruba ha potenziato ulteriormente le capacità di difesa delle sedi distaccate attraverso nuove funzionalità IDS/IPS che si integrano con Aruba ClearPass Policy Manager e Policy Enforcement Firewall. Ricorrendo all’accesso role-based, Hpe Aruba aggiunge alle tradizionali tecniche di rilevamento e prevenzione delle intrusioni una nuova dimensione di rilevamento basata sull’identità, consentendo ai responsabili della sicurezza di concentrarsi sui rischi più importanti.

Inoltre, HpeAruba ha esteso al cloud il modello Zero Trust Security con la nuova funzione Sd-Wan Orchestrator di Aruba Central, per semplificare l’implementazione degli operatori delle reti branch di topologie di overlay flessibili e sicure all’interno di infrastrutture edge su vasta scala e per connettere in maniera protetta migliaia di sedi remote alle applicazioni residenti nei data center e nel cloud.

Infine, nuovi branch gateway che garantiscono connettività non-stop attraverso l’integrazione delle reti cellulari compresa tecnologia Lte.

Per assicurare una shopping experience trasparente, i retailer necessitano di un’infrastruttura di rete altamente affidabile con cui avviare la digital transformation. L’accesso cellulare integrato nei sistemi Aruba 9004 Series Gateway permette ai clienti di utilizzare questo tipo di connessione come uplink primario o secondario oppure in modalità load shared active-active con altri link broadband. Hpe Aruba supporta il retail nel controllo dei costi, grazie al modo selettivo per determinate applicazioni l’uplink cellulare in una qualsiasi di queste modalità.