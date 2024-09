HPE annuncia l’ampliamento delle soluzioni di Aruba Networking Central

HPE espande l’automazione AI-powered, introduce il monitoraggio per i dispositivi di terze parti e la end-user experience con HPE Aruba Networking Central

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato l’ampiamento di HPE Aruba Networking Central, la soluzione di network management basata sull’AI e security-first, con nuovi insights AI e funzionalità che includono l’integrazione di OpsRamp per il monitoraggio di dispositivi prodotti da aziende come Cisco, Juniper Networks, e Palo Alto Networks.

Le nuove funzionalità di HPE Aruba Networking Central includono anche l’ottimizzazione del motore per la configurazione di dispositivi di rete, una maggiore osservabilità della rete e ottimizzazioni di rete AI-generated, frutto di insight AI derivati da una base clienti in rapida crescita.

“HPE Aruba Networking Central accelera l’AI networking con una gestione cloud-native di nuova generazione, progettata per migliorare l’automazione di rete con insight AI-powered, ora e in futuro, seguendo l’evolversi delle esigenze dei clienti” ha dichiarato David Hughes, Chief Product Officer di HPE Aruba Networking. “Il significativo ampliamento di insight basati sull’AI per la visibilità del networking e della sicurezza a una vasta gamma di fornitori offre un vantaggio considerevole, permettendo di controllare, prevedere e gestire le loro reti. Questo consente ai clienti di attuare efficacemente le proprie strategie di networking basate su AI”.

Acquisita da HPE nel 2023, OpsRamp aumenta l’osservabilità contestuale della rete di HPE Aruba Networking Central, integrando informazioni da dispositivi di rete come access point wireless, switch, firewall e router di diversi fornitori. Questa nuova opzione aiuta a ridurre diversi blind spot di rete e velocizza le comuni attività di monitoraggio e di risoluzione dei problemi.

Anche le funzionalità di Digital Experience Monitoring (DEM) di HPE Aruba Networking Central sono state ampliate con l’integrazione nativa nella sua interfaccia del monitoraggio User Experience Insight (UXI) di HPE Aruba Networking. In combinazione con i sensori UXI di HPE Aruba Networking, questa funzionalità consente di monitorare costantemente l’aderenza ai service level agreement (SLA) dall’utente all’applicazione da un unico pannello di controllo.

Per semplificare ulteriormente le configurazioni di rete su larga scala, la gestione dei dispositivi di HPE Aruba Networking Central include l’aggiunta di un modello di configurazione comune per i prodotti HPE Aruba Networking cablati, wireless, e gateway, nuove funzionalità di configurazione gerarchica, e 90 nuove API.

“L’implementazione, l’aggiornamento e il patching di una rete globale è complesso e richiede molto tempo” ha dichiarato Keven McCammon, Global Head del Digital Infrastructure Services di Henkel Corporation. “Con l’ultima versione di HPE Aruba Networking Central ci aspettiamo di aumentare l’automazione, riducendo il tempo necessario per la distribuzione su oltre 400 siti, passando da settimane a sole ore”.

Tutti i miglioramenti menzionati saranno ulteriormente potenziati con un numero tre volte maggiore di modelli addestrati all’intelligenza artificiale aggiunti negli ultimi sei mesi, che riducono in modo significativo il tempo e l’impegno necessario a pianificare, distribuire, gestire, risolvere i problemi e ottimizzare le reti. I nuovi modelli AI appena addestrati e messi a punto derivano ora da un data lake che raccoglie le telemetrie di oltre 4.6 milioni dispositivi network-managed e più di 1.6 miliardi di endpoint unici dei clienti, facendo segnare una crescita esponenziale nel 2024.

HPE Aruba Networking Central è una soluzione di network management basata su cloud, offerta come SaaS e anche inclusa come parte dell’abbonamento ad HPE GreenLake for Networking (NaaS) disponibile attraverso la piattaforma HPE GreenLake. Le funzionalità di Networking AI saranno disponibili in anteprima pubblica a partire da ottobre 2024. Il monitoraggio di terze parti, l’integrazione UXI e alcune funzionalità di configurazione dei dispositivi verranno integrate in occasione di un’anteprima pubblica prima della fine del 2024.